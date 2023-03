Intel вынужденно продает на Тайвань важный бизнес, на который засматривалась Apple

Intel продаст остатки своего модемного бизнеса — основную его часть она отдала Apple почти четыре года назад с большим убытком для себя. Покупателем выступит тайваньская MediaTek, ранее выкупившая у Intel другое не менее важное подразделение — Enpirion Power Solutions, которое занималось разработкой конвертеров и регуляторов напряжения. Осенью 2022 г. Intel запустила программу сокращения расходов на фоне колоссальных финансовых проблем, и вполне возможно, продажа модемного бизнеса — это ее часть.

Модемы уходят на Восток

Компания Intel собирается полностью избавиться от остатков своего бизнеса по производству модемов сотовой связи, пишет портал More Than Moore. Она начала уничтожать его в июле 2019 г., когда продала его часть, ответственную за выпуск модемов для смартфонов, корпорации Apple. Как сообщал CNews, позже Intel призналась, что эта сделка была максимально невыгодной для нее — размер убытков был с девятью нулями.

По данным More Than Moore, покупателем того, что осталось от модемного бизнеса Intel, выступит тайваньская компания MediaTek – крупнейший производитель передовых мобильных процессоров, добившаяся этого, в том числе, обманным путем. Это можно считать развитием бизнес-отношений Intel и MediaTek – летом 2022 г., когда Intel переквалифицировалась в контрактного производителя микросхем, именно MediaTek стала ее первым клиентом.

MediaTek в последние помогала Intel в разработке сотовых модемов 5G для мобильных ПК. Передача активов предварительно назначена на май 2023 г., но сумма сделки пока держится в секрете. Весь процесс займет не более трех месяцев — к концу июля 2023 г. модемный бизнес Intel должен полностью перейти ее тайваньскому партнеру.

Что изменится

Переход активов в собственность MediaTek не должен повлиять на нынешних пользователей устройств с модемами Intel внутри, на которые еще распространяется гарантия. Все гарантийные обязательства новый владелец возьмет на себя, пишет More Than Moore, равно как и разработку программного обеспечения для модемов 5G.

Фото: Intel Совсем скоро здесь появится логотип совершенно другой компании

При этом пока неизвестно, получит ли в итоге MediaTek производство LTE-модемов. Сама Intel выпускать их больше не будет, но, по имеющимся данным, она передаст их сопровождение другому своему партнеру, компании Fibocom Wireless. Как пишет More Than More, линейку 4G-модемов в кратчайшие сроки планируется снять с производства — последние партии имеющихся моделей модемов будут отгружены Fibocom Wireless до конца 2025 г. О планах по разработке новых моделей ни MediaTek, ни Fibocom пока не заявляли.

Ничего удивительного

Intel едва ли была готова за сохранение своего модемного бизнеса, с учетом того, как она, по ее словам, продешевила при ее продаже Apple. По словам представителей компании, убыток от этой сделки составил несколько миллиардов долларов.

История с передачей части этого бизнеса Apple развернулась во второй половине 2019 г. На протяжении всех последующих месяцев и лет Intel переживала один финансовый крах за другим — в пучину неудач ее вверг бывший гендиректор Роберт Свон (Robert Swan), который принимал непосредственное участие в сделке с Apple. В начале 2021 г. его сместил настоящей ветеран Intel, Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), проработавший в компании более 30 лет, но выправить ситуацию у него пока не получается.

В конце октября 2022 г., как сообщал CNews, Intel отчиталась об очередном провальном квартале, обвинив во всем геополитику, после чего объявила о запуске программы сокращения расходов. Нельзя исключать, что передача модемного бизнеса MediaTek является ее частью, поскольку он приносил компании всего лишь несколько десятков миллионов долларов выручки в год, что не так уж много для Intel, чья годовая выручка считается в десятках миллиардах долларов.

Как Intel распорядится полученной суммой, заработанной на продаже бизнеса, станет известно в ближайшем будущем.

Азия выкупает Intel по частям

В последние годы Intel стремится освободить себя от направлений бизнеса, которые или приносят ей слишком мало денег, или, наоборот, ввергают ее в убытки. И каждый раз, если не считать сделку с Apple, ее частички переходят в собственность азиатских компаний.

Например, в октябре 2020 г. стало известно о продаже большей части бизнеса Intel по выпуску высокоскоростной памяти Optane тайваньской SK Hynix – одному из лидеров мирового рынка памяти. Optane позиционировалась как сверхбыстрая память, способная значительно ускорить работу ПК, но из-за высокой стоимости отклика в сердцах потребителей она не нашла. В начале 2021 г. Intel и вовсе прекратила ее выпуск.

В ноябре 2020 г. ситуация повторилась — Intel снова передала часть себя компании с Востока, и на этот раз покупателем выступила упомянутая MediaTek. В обмен на $85 млрд ей досталось подразделение Enpirion Power Solutions, занимавшееся разработкой конвертеров и регуляторов напряжения. Но в этом случае Intel осталась в большом плюсе — она купила Enpirion Power Solutions в 2015 г. в составе компании Altera, заплатив тогда лишь $16,7 млрд.