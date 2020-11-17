Intel распродают по частям. Важный бизнес компании отходит китайцам

До конца 2020 г. подразделение Enpirion Power Solutions компании Intel, занимающееся разработкой конвертеров и регуляторов напряжения, перейдет в собственность MediaTek. Сумма сделки составит около $85 млн.

Минус один бизнес у Intel

Компания MediaTek сообщила о подготовке к приобретению компании Enpirion Power Solutions, дочернего предприятия американской Intel. MediaTek планирует выполнить все условия сделки до конца 2020 г.

Сумма сделки, пишет портал Gizmochina, составит 2,4 млрд юаней или порядка $85 млн по курсу на 17 ноября 2020 г. Intel продажу части своего бизнеса на момент публикации материала не подтверждала и не опровергала.

MediaTek – это тайваньская компания, известная в первую очередь своими ARM-процессорами для смартфонов и планшетных компьютеров. Чаще всего ее микросхемы встречаются в устройствах начального и среднего уровней, но в ассортименте MediaTek также присутствуют чипы для игровых и флагманских гаджетов.

Чем занимается Enpirion Power Solutions

Основной род деятельности компании Enpirion Power Solutions – это разработка импульсных преобразователей напряжения, включая решения «все в одном» PowerSoC. Это понижающие импульсные конвертеры питания (DC/DC-преобразователи) с высокой степенью интеграции, в составе которых есть силовые ключи, дроссель, ШИМ-контроллер, а также высокочастотные фильтрующие конденсаторы.

Продукция Enpirion Power Solutions

PowerSoC используются в источниках питания для малых токов потребления (не выше 1,5 А). В ассортименте компании есть и классические конвертеры напряжения для систем с широким диапазоном входного напряжения и выходным током до 2,5 А, а также линейные регуляторы напряжения. Они используются в системах с минимальным потребляемым током (в пределах 0,15 А).

Продукция Enpirion Power Solutions применяется во многих видах современной техники. К примеру, ее можно обнаружить в серверном или телекоммуникационном оборудовании, домашних компьютерах и лазерных принтерах.

Изначально компания носила название Enpirion. Приставку в виде Power Solutions к своему наименованию она получила в 2013 г., когда ее приобрела калифорнийская компания Altera, занимающаяся разработкой программируемых микросхем FPGA и являющаяся одной из крупнейших в своей области.

Intel владеет Enpirion Power Solutions с конца 2015 г. Она купила ее вместе с самой Altera, заплатив $16,7 млрд.

Зачем MediaTek понадобилась частичка Intel

Приобретая Enpirion Power Solutions, MediaTek нацелилась на расширение линейки своих продуктов. После завершения сделки она сможет предложить потенциальным клиентам линейку регуляторов и конвертеров напряжения с собственным логотипом на корпусе.

Руководство MediaTek считает, что приобретение Enpirion Power Solutions позволит компании увеличить масштабы бизнеса и улучшить финансовые показатели и повысить свою конкурентоспособность. В какие сроки MediaTek планирует вывести новое подразделение на прибыль, пока неизвестно.

Вторая сделка за месяц

Enpirion Power Solutions стала второй по счету составляющей бизнеса, которую Intel готовится передать сторонней компании. Во второй половине октября 2020 г., как сообщал CNews, она приняла решение отказаться от своего бизнеса по производству микросхем флеш-памяти (NAND) и практически сразу нашла покупателя.

Intel постепенно распродает различные направления своего бизнеса

Бизнес Intel по выпуску памяти перейдет в собственность южнокорейской компании SK Hynix, одного из лидеров этого сегмента мирового рынка. По оценке агентства Reuters, сделка с Intel позволит ей сразу выйти на второе место в мировом рейтинге и обогнать японскую Kioxia, и тогда SK Hynix останется лишь свергнуть мирового лидера – Samsung Electronix.

Но, если Enpirion Power Solutions оценена для MediaTek всего в $85 млн, то NAND-бизнес Intel обойдется SK Hynix в $9 млрд. Его передача затянется не на несколько месяцев, а на несколько лет – стороны планируют закрыть сделку не позднее марта 2025 г.

Финансовое положение Intel

Продаже Enpirion Power Solutions и NAND-бизнеса Intel предшествовала публикация неутешительных финансовых результатов компании за III квартал 2020 г. Этот период для Intel завершился с четырехпроцентным падением выручки год к году – до $18,3 млрд. Норма прибыли сократилась на 5,7 процентных пункта – до 53,1 %.

Операционная прибыль компании тоже сократилась, притом сразу на 22 %, упав до $5,1 млрд, тогда как чистая прибыль показала еще более стремительное падение в сравнении с III кварталом 2019 г. Она снизилась на 29%, оказавшись на уровне $4,3 млрд. После публикации финансового отчета акции Intel упали на 10%.

Добавим также, что в июле 2019 г. Intel совершила еще одну сделку, на этот раз с компанией Apple. Она передала ей часть своего модемного бизнеса в обмен на $1 млрд. Сделка была закрыта в IV квартале 2019 г., а в декабре 2019 г. Intel заявила, что этот шаг обернулся для нее потерями, исчисляемыми миллиардами долларов.