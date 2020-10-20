Intel разрывают на куски. У него заберут важную часть бизнеса

Intel продаст южно-корейской SK Hynix практически весь свой бизнес по производству флеш-памяти и оставит себе лишь выпуск серверной памяти Optane. Это связано со снижением ее доходов от этого сегмента. Летом 2019 г. Intel продала еще одну часть своего бизнеса – выпуск модемов, о чем позже пожалела.

Минус один бизнес

Компания Intel приняла решение отказаться от своего бизнеса по производству микросхем флеш-памяти (NAND). Она собирается продать его, и как пишет CNN, покупатель уже найден.

Бизнес Intel по выпуску памяти перейдет в собственность южнокорейской компании SK Hynix, одного из лидеров этого сегмента мирового рынка. По оценке агентства Reuters, сделка с Intel позволит ей сразу выйти на второе место в мировом рейтинге и обогнать японскую Kioxia, и тогда SK Hynix останется лишь свергнуть мирового лидера – Samsung Electronix.

По итогам II квартала 2020 г., пишет Forbes, SK Hynix удерживала 12% мирового рынка памяти против 11% у Intel. Впереди нее были Samsung (31%) Kioxia (17%), Western Digital (16%) и Micron (13,7%). Сделка с Intel в будущем позволит SK Hynix увеличить свою долю как минимум до 20%.

Финансовая часть сделки

Покупка NAND-бизнеса Intel обойдется SK Hynix в $9 млрд. Стороны планируют закрыть сделку не позднее марта 2025 г. Для SK Hynix это крупнейшее приобретение в ее истории (она основана в 1983 г.). Предыдущим крупным вложением для нее стало инвестирование $3,7 млрд в 2017 г. в компанию Kioxia, с которой она конкурирует на рынке памяти.

После сделки на одного крупного игрока на рынке NAND станет меньше

В настоящее время компании ждут одобрения сделки регулирующими органами. По предварительным прогнозам, этот процесс завершится ближе к концу 2021 г.

SK Hynix планирует выплатить Intel деньги двумя частями. Сперва она передаст ей $7 млрд, притом сразу после получения итогового разрешения регуляторов, однако оставшиеся $2 млрд Intel придется подождать. Они появятся на ее счету лишь после закрытия сделки, то есть, предварительно, в марте 2025 г.

Памяти Intel не останется

Согласно условиям сделки, SK Hynix приобретет основную часть флеш-бизнеса Intel. Под ее крыло перейдет производств NAND-микросхем для SSD-накопителей, смартфонов и других устройств, NAND-компонентов, а также полупроводниковых пластин. Вместе с этим собственностью SK Hynix станет и фабрика Intel по производству чипов NAND в Даляне (Китай)

Согласно финансовым отчетам Intel, часть бизнеса, которую она передает SK Hynix, по итогам первого полугодия 2020 г. принесла ей выручку в пределах $2,8 млрд. При этом суммарная выручка флеш-бизнеса компании за тот же период времени составила около $3 млрд.

Определенную часть своего бизнеса по выпуску флеш-памяти Intel все же сохранит за собой. Это производство высокоскоростной памяти Optane, используемой преимущественно в серверных решениях и дата-центрах и разработанной совместно с компанией Micron.

В чем выгода Intel

Intel задумала продать свой флеш-бизнес еще в марте 2020 г. Как сообщал CNews, это напрямую связано с плохими финансовыми показателями. По словам финансового директора Intel Джорджа Дэвиса (George Davis), в IV квартале 2019 г. результаты деятельности компании в сегменте флэш-памяти оказались отрицательными – продажи по сравнению с III кварталом 2019 г. упали, и принесенная ими прибыль не смогла покрыть производственные расходы.

Проблемы с бизнесом по производству флэш-памяти подтвердил и генеральный директор Intel Роберт Свон (Robert Swan), возглавляющий компанию с февраля 2019 г. По его словам, проблемы компании в этом сегменте в 2019 г. были вызваны стремительным падением цен как на саму память, так и на твердотельные накопители.

Практически полную потерю рынка памяти Intel планирует компенсировать наращиванием влияния в других сферах. В частности, все $9 млрд она намерена вложить в развитие своего бизнеса в областях искусственного интеллекта и сотовых сетей пятого поколения (5G).

«Эта сделка даст нам возможность еще больше расставить приоритеты в наших инвестициях в технологии», – заявил Роберт Свон.

Intel, как сообщал CNews, рассматривает возможность покупки компании Nokia Networks, занимающейся телекоммуникационными технологиями и оборудованием. Не исключено, что ее приобретение позволит компании компенсировать те потери, которые она понесла, продав в июле 2019 г. свой бизнес по производству модемов компании Apple. Для Intel этот шаг оказался большой ошибкой, о чем она заявила в декабре 2019 г.

15 лет на рынке

Intel открыла для себя рынок флэш-памяти в 2005 г., когда совместно с Micron основала компанию IM Flash Technologies по производству такого рода чипов. Компания выпускала флэш-память исключительно для нужд Micron и Intel – они использовали их в собственных SSD-накопителях.

В 2013 г. Intel продала Micron часть своей доли в совместном предприятии и заявила о желании самостоятельно работать над 3D XPoint – более быстрым в сравнении с обычной NAND видом флэш-памяти.

Производство 3D XPoint на базе IM Flash Technologies стартовало в июле 2015 г. а затем Intel решила полностью перенести производство на свою фабрику в Даляне, что было сделано во второй половине 2016 г.

В октябре 2018 г. Micron сообщила о намерении выкупить оставшуюся долю Intel в IM Flash Technologies. Сделка была завершена в октябре 2019 г.

С октября 2018 г. и по настоящее время фабрика Intel в Даляне выпускает модули памяти QLC 3D NAND с 64- и 96-слойной структурой. В 2020 г. Intel планирует освоить выпуск 144-слойных чипов. Продукция Intel используется в SSD-накопителях пользовательского и корпоративного классов. В феврале 2020 г. она сообщила о выпуске 10-миллионного чипа QLC 3D NAND.