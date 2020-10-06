Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks

Microsoft снова купит Nokia ыкупила ее мобильное подразделение. В настоящее время оно принадлежит финской HMD Global, но Microsoft оно больше не интересует – ее внимание приковано к сетевому подразделению финского техногиганта, Nokia Networks. По мнению CCS Insight, сделка между Nokia Networks и Microsoft состоится в 2021 г. Однако Microsoft придется побороться за Nokia Networks, поскольку претендентов н

Юха-Пекка Такала возглавил регион Восточная Европа в Nokia Networks Компания Nokia Networks, предоставляющая инфраструктуру, программное обеспечение и услуги для сетей мобильного широкополосного доступа, объявила о назначении Юхи-Пекки Такалы (Juha-Pekka Takala) на пост

Vodafone запускает коммерческую сеть VoLTE в Италии на основе облачных решений Nokia Networks Vodafone Italy, дочернее предприятие Vodafone Group, выбрал компанию Nokia Networks для внедрения коммерческих услуг Voice over LTE (VoLTE) в собственной сети. В соответствии с 5-летним контрактом Nokia Networks должна внедрить многофункциональный сервер

«МегаФон» построит сеть 4G+ на оборудовании Nokia Networks «МегаФон» заключил 7-летнее соглашение с компанией Nokia Networks, в рамках которого будут осуществляться строительство и модернизация федеральной сети 4G оператора на базе технологии единой сети радиодоступа Single RAN. Главными преимуществами

Nokia Networks и HP предложат операторам решение для ускорения развертывания телеком-облаков коммуникационных сервисов интегрированным решением, позволяющим виртуализированным сетевым функциям Nokia Networks (VNF) работать с инфраструктурой, включающей оборудование для дата-центров от

Сергей Черепнин назначен генеральным директором Nokia Networks в России Компания Nokia Networks, мировой производитель и поставщик в области решений для широкополосной мобильной связи, объявила о назначении Сергея Черепнина генеральным директором компании в России. На новой

Nokia представила нового гендиректора и стратегию ором корпорации Nokia назначен Раджив Сури (Rajeev Suri), бывший генеральный директор подразделения Nokia Solutions and Networks. Он вступит в должность с 1 мая. Об этом говорится в официальном

«Роснано» и Nokia закрывают СП по выпуску LTE-оборудования чредителей компании — научно-производственной фирмой «Микран». Еще один соучредитель ЦБТ — компания Nokia Solutions and Networks — также прекратит свое участие в проекте. Представитель NSN сооб

Huawei и Nokia Solutions and Networks подписали двустороннее соглашение о совместимости системы эксплуатационной поддержки соглашения об инициативе функциональной совместимости системы эксплуатационной поддержки (OSSii) с Nokia Solutions and Networks (NSN). Как рассказали CNews в Huawei, OSSii призвана упростить в

Elisa выбрала NSN в качестве единственного поставщика решений для сети LTE Elisa, оператор беспроводной связи в Финляндии, выбрал компанию Nokia Solutions and Networks в качестве единственного поставщика решений для построения мобил

«ВымпелКом» выбрал Nokia Solutions and Networks поставщиком решений стандарта LTE в ряде регионов России Компания «ВымпелКом» выбрала Nokia Solutions and Networks в качестве поставщика решений сети радиодоступа стандарта LTE в

МТС выбрала оборудование NSN для модернизации сетей в Украине и Туркменистане Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) совместно с компанией Nokia Solutions and Networks, объявили о начале проекта по модернизации и расширении сетей со

МТС и Nokia Siemens Networks построили лабораторию для будущих связистов Российский телекоммуникационный оператор «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) совместно с компанией Nokia Siemens Networks организовали для студентов Московского технического университета связи

МТС и Nokia Siemens Networks будут совместно развивать сети четвертого поколения еская поддержка работы сети LTE в Центральном федеральном округе будет осуществляться специалистами NSN. МТС в Московском регионе и Центральном федеральном округе реализует концепцию единой сет

Nokia покупает долю Siemens в Nokia Siemens Networks за 1,7 млрд евро соглашения, в рамках которого Nokia приобретет 50-процентную долю Siemens в совместном предприятии Nokia Siemens Networks. Сумма сделки составляет 1,7 млрд евро. Из них 1,2 млрд евро будет вып

«Билайн» перевел 2,2 тыс. сотрудников в Ericsson, Huawei и NSN ванной связи в 16 регионах Центрального округа (не включая Москву) компании Nokia Siemens Networks (NSN). Это сопровождалось переходом на работу в NSN 500 сотрудников оператора. Затем, п

Nokia Siemens может прекратить существование а. Один из обсуждаемых вариантов включает выкуп 50-процентной доли Siemens в совместном предприятии Nokia Siemens Networks компанией Nokia и ее дальнейшее партнерство с франко-американской Alca

«Вайнах Телеком» построил первую в Чеченской республике сеть 4G стандарта TD-LTE щая в режиме дуплексной передачи с разделением по времени) в диапазоне 2,3-2,4 ГГц. Оператор выбрал Nokia Siemens Networks в качестве единственного поставщика для строительства сети 4G, включая

Accenture приобрела технологии и разработки в области интернет-вещания у Nokia Siemens Networks тинговая компания Accenture приобрела технологии и разработки в области интернет-вещания у компании Nokia Siemens Networks. Технологии IPTV будут интегрированы с программным продуктом Accenture

Nokia Siemens Networks расширяет портфель решений с поддержкой LTE . компания планирует коммерческий запуск технологии объединения несущих в рамках сети LTE-Advanced. Nokia Siemens Networks имеет широкий портфель продуктов LTE, включая услуги. Компания заключи

«Инталев» автоматизировал управленческий учет для «дочки» Nokia Siemens Networks рокий спектр задач, в частности, подготовку финансовой отчетности по самостоятельно разработанным в NSN стандартам. Конфигурация «1С:Предприятие», используемая на предприятии, не позволяла реши

МТС и Nokia Siemens Networks провели модернизацию сетей сотовой связи в Тверской и Смоленской областях Компании «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и Nokia Siemens Networks сообщили о завершении проекта по модернизации сетей сотовой связи в Тв

«МегаФон» и Nokia Siemens Networks тестируют решение на основе альтернативных источников энергии для оптимизации энергопотребления ртнеры проводят тестирование своих решений в области альтернативной энергетики. Испытания комплекса NSN в Калмыкии будут проводиться в течение полугода и даже года для получения достоверных рез

РТИ и Nokia Siemens Networks заключили соглашение о стратегическом партнерстве в области телекоммуникационных технологий Компании РТИ и Nokia Siemens Networks заключили соглашение о стратегическом партнерстве в области телекоммун

Juniper Networks и Nokia Siemens Networks представили интегрированное решение для передачи пакетного трафика Компании Juniper Networks и Nokia Siemens Networks сообщили о создании системы для передачи трафика в интегрированных транспортных сетях, состоящей из пакетных транспортных коммутаторов серии Juniper Networks PTX и высоко

Nokia Siemens Networks открывает лабораторию Smart Lab в Кремниевой долине в США Применение этого решения поможет оптимизировать процедуры оценки в лабораториях Smart Lab компании Nokia Siemens Networks. Каждое приложение и устройство, протестированные в лаборатории, будет

Tele2 выбрал решения Nokia Siemens Networks для испытаний технологии LTE в диапазоне 1800 МГц ключил контракт с одним из крупнейших мировых поставщиков инфраструктурного и сетевого оборудования Nokia Siemens Networks на поставку сетевой инфраструктуры для строительства опытной зоны для

МТС и Nokia Siemens Networks завершили модернизацию сетей в Москве Компании «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и Nokia Siemens Networks сообщили о завершении проекта по модернизации сетей сотовой связи в Мо

«МегаФон» выбрал решения Nokia Siemens Networks для модернизации сети в Московском регионе Для модернизации сети GSM в Московском регионе «МегаФон» выбрал платформу Single RAN от Nokia Siemens Networks. Как сообщается, внедрение этой платформы позволит «МегаФону» повысить

В России впервые запущено производство LTE-оборудования приятие «Центр беспроводных технологий» уже выпустило первую базовую станцию Flexi Multiradio 10 от Nokia Siemens Networks и к концу декабря 2011 г. планирует изготовить партию из 1 тыс. единиц

NewNet приобретает WiMAX-бизнес Nokia Siemens Networks wNet совместно с частной инвестиционной компанией Skyview Capital планирует приобрести WiMAX-бизнес Nokia Siemens Networks. В соответствии с условиями соглашения, NewNet получит полный портфель

«Tele2 Россия» расширяет территорию предоставления услуг мобильной связи на востоке России этой территории будет обеспечено предоставление услуг мобильного широкополосного доступа. Компания Nokia Siemens Networks, являющаяся на данный момент эксклюзивным поставщиком «Tele2 Россия»,

Nokia Siemens начинает массовые увольнения сервисами и упрощение процессов во всей компании», - заявили представители финского гиганта. Также NSN отметила, что вскоре планирует начать процесс переговоров с представителями своих сотрудн

МТС и Nokia Siemens Networks завершили первый этап модернизации сетей в Москве Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и компания Nokia Siemens Networks сообщили о завершении первого этапа модернизации сетей сотовой связи в

Nokia Siemens Networks и «Микран» подписали соглашение о производстве LTE-оборудования в Томске ми для производства передового оборудования LTE, – отметила Кристина Тихонова, генеральный директор Nokia Siemens Networks в России. – Производство оборудования LTE позволит нам укрепить позици

ТТК предоставил услуги доступа в интернет и телефонии центру эксплуатации сетей Nokia Siemens Networks в Воронеже о начале предоставления услуг доступа в интернет и телефонии провайдеру телекоммуникационных услуг Nokia Siemens Networks в Воронеже. В соответствии с договором, «ТТК-Юго-Восток» (ТТК-ЮВ), рег

В России начинает работу глобальный центр эксплуатации сетей Nokia Siemens Networks C присутствовали губернатор Воронежской области Гордеев А.В., директор направления глобальных услуг Nokia Siemens Networks Армандо Алмейда (Armando Almeida) и генеральный директор Nokia Siem

Nokia Siemens Networks подписала соглашение с Фондом «Сколково» об открытии лаборатории Smart Lab «Инициатива компании Nokia Siemens Networks по созданию лаборатории Smart Lab очень хорошо вписывается в концепцию