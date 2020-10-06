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Nokia Networks Nokia Mobile Networks Nokia Mobile Entry Solutions Nokia Fixed Networks Nokia Solutions and Networks Oy, NSN Nokia Siemens Networks

Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks

СОБЫТИЯ

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06.10.2020 Microsoft снова купит Nokia

ыкупила ее мобильное подразделение. В настоящее время оно принадлежит финской HMD Global, но Microsoft оно больше не интересует – ее внимание приковано к сетевому подразделению финского техногиганта, Nokia Networks. По мнению CCS Insight, сделка между Nokia Networks и Microsoft состоится в 2021 г. Однако Microsoft придется побороться за Nokia Networks, поскольку претендентов н
12.08.2015 Юха-Пекка Такала возглавил регион Восточная Европа в Nokia Networks

Компания Nokia Networks, предоставляющая инфраструктуру, программное обеспечение и услуги для сетей мобильного широкополосного доступа, объявила о назначении Юхи-Пекки Такалы (Juha-Pekka Takala) на пост
05.08.2015 Vodafone запускает коммерческую сеть VoLTE в Италии на основе облачных решений Nokia Networks

Vodafone Italy, дочернее предприятие Vodafone Group, выбрал компанию Nokia Networks для внедрения коммерческих услуг Voice over LTE (VoLTE) в собственной сети. В соответствии с 5-летним контрактом Nokia Networks должна внедрить многофункциональный сервер

12.03.2015 «МегаФон» построит сеть 4G+ на оборудовании Nokia Networks

«МегаФон» заключил 7-летнее соглашение с компанией Nokia Networks, в рамках которого будут осуществляться строительство и модернизация федеральной сети 4G оператора на базе технологии единой сети радиодоступа Single RAN. Главными преимуществами
30.01.2015 Nokia Networks и HP предложат операторам решение для ускорения развертывания телеком-облаков

коммуникационных сервисов интегрированным решением, позволяющим виртуализированным сетевым функциям Nokia Networks (VNF) работать с инфраструктурой, включающей оборудование для дата-центров от

01.09.2014 Сергей Черепнин назначен генеральным директором Nokia Networks в России

Компания Nokia Networks, мировой производитель и поставщик в области решений для широкополосной мобильной связи, объявила о назначении Сергея Черепнина генеральным директором компании в России. На новой
29.04.2014 Nokia представила нового гендиректора и стратегию

ором корпорации Nokia назначен Раджив Сури (Rajeev Suri), бывший генеральный директор подразделения Nokia Solutions and Networks. Он вступит в должность с 1 мая. Об этом говорится в официальном
06.03.2014 «Роснано» и Nokia закрывают СП по выпуску LTE-оборудования

чредителей компании — научно-производственной фирмой «Микран». Еще один соучредитель ЦБТ — компания Nokia Solutions and Networks — также прекратит свое участие в проекте. Представитель NSN сооб
18.02.2014 Huawei и Nokia Solutions and Networks подписали двустороннее соглашение о совместимости системы эксплуатационной поддержки

соглашения об инициативе функциональной совместимости системы эксплуатационной поддержки (OSSii) с Nokia Solutions and Networks (NSN). Как рассказали CNews в Huawei, OSSii призвана упростить в
28.01.2014 Elisa выбрала NSN в качестве единственного поставщика решений для сети LTE

Elisa, оператор беспроводной связи в Финляндии, выбрал компанию Nokia Solutions and Networks в качестве единственного поставщика решений для построения мобил
16.01.2014 «ВымпелКом» выбрал Nokia Solutions and Networks поставщиком решений стандарта LTE в ряде регионов России

Компания «ВымпелКом» выбрала Nokia Solutions and Networks в качестве поставщика решений сети радиодоступа стандарта LTE в

29.08.2013 МТС выбрала оборудование NSN для модернизации сетей в Украине и Туркменистане

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) совместно с компанией Nokia Solutions and Networks, объявили о начале проекта по модернизации и расширении сетей со
01.08.2013 МТС и Nokia Siemens Networks построили лабораторию для будущих связистов

Российский телекоммуникационный оператор «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) совместно с компанией Nokia Siemens Networks организовали для студентов Московского технического университета связи
03.07.2013 МТС и Nokia Siemens Networks будут совместно развивать сети четвертого поколения

еская поддержка работы сети LTE в Центральном федеральном округе будет осуществляться специалистами NSN. МТС в Московском регионе и Центральном федеральном округе реализует концепцию единой сет
01.07.2013 Nokia покупает долю Siemens в Nokia Siemens Networks за 1,7 млрд евро

соглашения, в рамках которого Nokia приобретет 50-процентную долю Siemens в совместном предприятии Nokia Siemens Networks. Сумма сделки составляет 1,7 млрд евро. Из них 1,2 млрд евро будет вып
15.02.2013 «Билайн» перевел 2,2 тыс. сотрудников в Ericsson, Huawei и NSN

ванной связи в 16 регионах Центрального округа (не включая Москву) компании Nokia Siemens Networks (NSN). Это сопровождалось переходом на работу в NSN 500 сотрудников оператора. Затем, п
08.02.2013 Nokia Siemens может прекратить существование

а. Один из обсуждаемых вариантов включает выкуп 50-процентной доли Siemens в совместном предприятии Nokia Siemens Networks компанией Nokia и ее дальнейшее партнерство с франко-американской Alca
15.01.2013 «Вайнах Телеком» построил первую в Чеченской республике сеть 4G стандарта TD-LTE

щая в режиме дуплексной передачи с разделением по времени) в диапазоне 2,3-2,4 ГГц. Оператор выбрал Nokia Siemens Networks в качестве единственного поставщика для строительства сети 4G, включая
11.10.2012 Accenture приобрела технологии и разработки в области интернет-вещания у Nokia Siemens Networks

тинговая компания Accenture приобрела технологии и разработки в области интернет-вещания у компании Nokia Siemens Networks. Технологии IPTV будут интегрированы с программным продуктом Accenture
04.10.2012 Nokia Siemens Networks расширяет портфель решений с поддержкой LTE

. компания планирует коммерческий запуск технологии объединения несущих в рамках сети LTE-Advanced. Nokia Siemens Networks имеет широкий портфель продуктов LTE, включая услуги. Компания заключи
12.07.2012 «Инталев» автоматизировал управленческий учет для «дочки» Nokia Siemens Networks

рокий спектр задач, в частности, подготовку финансовой отчетности по самостоятельно разработанным в NSN стандартам. Конфигурация «1С:Предприятие», используемая на предприятии, не позволяла реши
06.07.2012 МТС и Nokia Siemens Networks провели модернизацию сетей сотовой связи в Тверской и Смоленской областях

Компании «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и Nokia Siemens Networks сообщили о завершении проекта по модернизации сетей сотовой связи в Тв
27.06.2012 «МегаФон» и Nokia Siemens Networks тестируют решение на основе альтернативных источников энергии для оптимизации энергопотребления

ртнеры проводят тестирование своих решений в области альтернативной энергетики. Испытания комплекса NSN в Калмыкии будут проводиться в течение полугода и даже года для получения достоверных рез
22.06.2012 РТИ и Nokia Siemens Networks заключили соглашение о стратегическом партнерстве в области телекоммуникационных технологий

Компании РТИ и Nokia Siemens Networks заключили соглашение о стратегическом партнерстве в области телекоммун
07.03.2012 Juniper Networks и Nokia Siemens Networks представили интегрированное решение для передачи пакетного трафика

Компании Juniper Networks и Nokia Siemens Networks сообщили о создании системы для передачи трафика в интегрированных транспортных сетях, состоящей из пакетных транспортных коммутаторов серии Juniper Networks PTX и высоко
05.03.2012 Nokia Siemens Networks добилась скорости 1,4 Гбит/с в сетях LTE-Advanced
22.02.2012 Nokia Siemens Networks открывает лабораторию Smart Lab в Кремниевой долине в США

Применение этого решения поможет оптимизировать процедуры оценки в лабораториях Smart Lab компании Nokia Siemens Networks. Каждое приложение и устройство, протестированные в лаборатории, будет
16.02.2012 Tele2 выбрал решения Nokia Siemens Networks для испытаний технологии LTE в диапазоне 1800 МГц

ключил контракт с одним из крупнейших мировых поставщиков инфраструктурного и сетевого оборудования Nokia Siemens Networks на поставку сетевой инфраструктуры для строительства опытной зоны для

27.01.2012 МТС и Nokia Siemens Networks завершили модернизацию сетей в Москве

Компании «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и Nokia Siemens Networks сообщили о завершении проекта по модернизации сетей сотовой связи в Мо
11.01.2012 «МегаФон» выбрал решения Nokia Siemens Networks для модернизации сети в Московском регионе

Для модернизации сети GSM в Московском регионе «МегаФон» выбрал платформу Single RAN от Nokia Siemens Networks. Как сообщается, внедрение этой платформы позволит «МегаФону» повысить
01.12.2011 В России впервые запущено производство LTE-оборудования

приятие «Центр беспроводных технологий» уже выпустило первую базовую станцию Flexi Multiradio 10 от Nokia Siemens Networks и к концу декабря 2011 г. планирует изготовить партию из 1 тыс. единиц
30.11.2011 NewNet приобретает WiMAX-бизнес Nokia Siemens Networks

wNet совместно с частной инвестиционной компанией Skyview Capital планирует приобрести WiMAX-бизнес Nokia Siemens Networks. В соответствии с условиями соглашения, NewNet получит полный портфель
29.11.2011 «Tele2 Россия» расширяет территорию предоставления услуг мобильной связи на востоке России

этой территории будет обеспечено предоставление услуг мобильного широкополосного доступа. Компания Nokia Siemens Networks, являющаяся на данный момент эксклюзивным поставщиком «Tele2 Россия»,

23.11.2011 Nokia Siemens начинает массовые увольнения

сервисами и упрощение процессов во всей компании», - заявили представители финского гиганта. Также NSN отметила, что вскоре планирует начать процесс переговоров с представителями своих сотрудн
25.10.2011 МТС и Nokia Siemens Networks завершили первый этап модернизации сетей в Москве

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и компания Nokia Siemens Networks сообщили о завершении первого этапа модернизации сетей сотовой связи в
19.09.2011 Nokia Siemens Networks и «Микран» подписали соглашение о производстве LTE-оборудования в Томске

ми для производства передового оборудования LTE, – отметила Кристина Тихонова, генеральный директор Nokia Siemens Networks в России. – Производство оборудования LTE позволит нам укрепить позици
14.09.2011 ТТК предоставил услуги доступа в интернет и телефонии центру эксплуатации сетей Nokia Siemens Networks в Воронеже

о начале предоставления услуг доступа в интернет и телефонии провайдеру телекоммуникационных услуг Nokia Siemens Networks в Воронеже. В соответствии с договором, «ТТК-Юго-Восток» (ТТК-ЮВ), рег
07.09.2011 В России начинает работу глобальный центр эксплуатации сетей Nokia Siemens Networks

C присутствовали губернатор Воронежской области Гордеев А.В., директор направления глобальных услуг Nokia Siemens Networks Армандо Алмейда (Armando Almeida) и генеральный директор Nokia Siem
04.07.2011 Nokia Siemens Networks подписала соглашение с Фондом «Сколково» об открытии лаборатории Smart Lab

«Инициатива компании Nokia Siemens Networks по созданию лаборатории Smart Lab очень хорошо вписывается в концепцию
16.06.2011 Nokia Siemens открыла центр разработок в технопарке, из которого уходит Intel

Подписав в январе 2011 г. меморандум о намерениях со «Сколково», Nokia Siemens Networks (NSN) взяла на себя обязательство открыть в России несколько R&D-центров. За прошедшие полгода

Публикаций - 354, упоминаний - 536

Nokia Networks и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 219
Siemens AG - Siemens Group 2673 106
Huawei 4677 82
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 69
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 63
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 59
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 55
МегаФон 10742 54
Microsoft Corporation 25775 41
Ростелеком 10948 29
ZTE Corporation 800 25
Cisco Systems 5372 23
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 21
Lenovo Motorola 3566 21
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 20
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 19
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 19
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 19
Vodafone Group 1412 18
Samsung Electronics 11065 17
HP Inc. 5883 16
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 16
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 15
Apple Inc 13156 14
Accenture plc 719 13
Intel Corporation 12811 13
AT&T Inc 1726 13
HERE Technologies 113 12
LG Electronics 3735 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Oracle Corporation 7074 12
Deutsche Telekom 954 12
Nokia Networks Russia - Нокиа Солюшнз Энд Нетворкс 15 11
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 11
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 11
Qualcomm Technologies 1974 10
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 10
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 10
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 9
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 64 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
ESW Capital 7 7
Евросеть 1421 7
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 45 6
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 6
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 5
Volkswagen Audi Group 232 4
Россети Ленэнерго 1699 4
BMW Group 482 4
Golden Gate Capital 19 3
SoftBank Group 284 3
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 3
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 3
Bharti Enterprises Group 57 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Связной ГК 1401 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 2
Global Pilots 12 2
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 2
Uber 357 2
Konecranes - Конекрейнс 4 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
Groupe SEB - Tefal 108 2
Microsoft Russia - Майкрософт Пейментс рус 7 2
Некстер ИК 33 2
Fortum Oyj - Fortum Corporation 12 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 2
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 22
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 13
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 3
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 63
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
Электрокабель 13 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 139
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 91
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 90
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 81
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 66
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 46
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 45
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 44
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 42
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 38
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 36
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 35
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 33
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1155 29
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 25
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 22
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 22
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 21
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 21
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 21
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 20
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 19
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1751 18
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 17
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 17
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 17
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 687 16
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 16
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 16
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 16
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Apple iPad 4012 2
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Исмаилов Рашид 65 14
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 12
Suri Rajeev - Сури Раджив 19 11
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Никифоров Николай 1138 9
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Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 20 6
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Bochenek Tomasz - Боченек Томаш 10 5
Рейман Леонид 1065 5
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Zafirovski Mike - Зафировски Майк 27 4
Beresford-Wylie Simon - Уайли Саймон Бересфорд 7 4
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Кисляков Евгений 93 3
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 188
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 86
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 72
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 48
Германия - Федеративная Республика 13221 43
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 36
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Украина 7928 31
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Индия - Bharat 5870 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 19
Швеция - Королевство 3782 19
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ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
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