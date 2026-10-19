Индексная книга (каталог) CNews*
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CNews Женщины года в отрасли ИТ
СОБЫТИЯ
Публикаций - 21, упоминаний - 53
CNews Женщины года в отрасли ИТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Скоробогатова Ольга 60 7
|Хасьянова Гульнара 156 5
|Матвеева Татьяна 110 5
|Солнцева Екатерина 63 5
|Мишустин Михаил 807 4
|Бочарникова Татьяна 83 4
|Щербаков Борис 47 3
|Касперская Наталья 321 3
|Борисов Юрий 122 3
|Dzeba Iris - Джеба Ирис 13 3
|Голодец Ольга 23 3
|Медведев Дмитрий 1667 2
|Легостаева Светлана 96 2
|Сорокина Татьяна 19 2
|Куровская Людмила 6 2
|Смирнова Юлия 11 2
|Путин Владимир 3494 2
|Бокова Людмила 82 2
|Чернякова Елена 30 2
|Мельникова Алиса 100 2
|Лопатин Артем 7 1
|Беглов Александр 37 1
|Новикова Елена 108 1
|Васильева Владислава 2 1
|Григоренко Дмитрий 270 1
|Кожевников Сергей 24 1
|Покровский Иван 140 1
|Ларкина Анна 13 1
|Абрамова Елена 15 1
|Малькова Лариса 22 1
|Тарасенко Оксана 12 1
|Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 81 1
|Schmidt Charlotte Aspeheim - Шмидт Шарлотт Аспехайм 1 1
|Агафонова Наталия 41 1
|Moulton Nigel - Мултон Найджел 1 1
|Виноградов Михаил 5 1
|Ермишина Лиана 11 1
|Бокова Елена 2 1
|Локтаев Дмитрий 4 1
|Беляков Борис 6 1
|CNews TV 747 3
|TAdviser - Центр выбора технологий 495 1
|Ведомости 1575 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1167 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488012, в очереди разбора - 721016.
Создано именных указателей - 204823.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488012, в очереди разбора - 721016.
Создано именных указателей - 204823.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.