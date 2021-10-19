Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Бойко Елена
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 151, упоминаний - 257
Бойко Елена упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 17
|IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 2
|Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
|Елистратов Николай 90 52
|Четвернин Алексей 651 35
|Козырев Алексей 270 34
|Нестеров Алексей 79 24
|Чернякова Елена 26 21
|Иванов Алексей 76 20
|Селиванов Дмитрий 48 20
|Фомичев Олег 107 20
|Власов Сергей 76 18
|Приданкин Андрей 30 17
|Ковнир Евгений 71 17
|Калина Роман 60 17
|Ермолаев Артем 340 17
|Песчанских Георгий 37 17
|Левин Леонид 83 17
|Раков Ярослав 48 17
|Герасимюк Максим 20 17
|Стрельцов Андрей 53 17
|Цариковский Федор 31 17
|Ляшенко Сергей 29 17
|Крюков Сергей 26 17
|Евстигнеев Сергей 21 17
|Звягина Наталья 64 17
|Чамара Денис 57 17
|Бутенко Юрий 64 17
|Клементьев Андрей 18 16
|Шадаев Максут 384 16
|Козлов Александр 54 16
|Марич Игорь 18 16
|Абызов Михаил 64 14
|Холодняков Юрий 15 14
|Прокошев Андрей 30 14
|Носков Константин 201 14
|Нечепоренко Юрий 25 14
|Скляр Алексей 49 13
|Строкович Антон 45 13
|Албычев Александр 74 12
|Матвеева Татьяна 83 12
|Комар Евгений 20 12
|Акимов Максим 167 12
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru