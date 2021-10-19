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Бойко Елена


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 2
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 2
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
24.12.2020 Самые заметные отставки и назначения ИТ-чиновников в 2020 г. Выбор CNews Analytics 1
03.12.2020 CNews выпустил рейтинг поставщиков ИТ в здравоохранение 1
27.11.2020 Государство замыкает здравоохранение в единый контур 2
09.11.2020 В битве за право создать ГИС подрядчик сбил цену в 11 раз и не стал подписывать контракт 2
16.10.2020 Российский рэпер арестован в США по «хакерскому делу». Ему грозит 20 лет тюрьмы 8
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
06.07.2020 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2020 года 1
21.02.2020 Выходец из Администрации Президента назначен куратором цифрового здравоохранения 2
27.01.2020 Куратором цифрового здравоохранения может стать выходец из «Армады» и Администрации Президента 4
27.12.2019 Главные кадровые назначения в 2019 г. Выбор CNews Analytics 1
26.11.2019 Правительство определило главных в России по искусственному интеллекту. Список имен 1
09.10.2019 Топ-60 федеральных ИТ-чиновников России по доходам 3
05.09.2019 Глава ДИТ Москвы, ИТ-директора РЖД, Росатома, «Мегафона», «Мечела» и других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2019 1
25.07.2019 CNews FORUM 2019: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
24.07.2019 Минздрав предложил бизнесу подключиться к цифровой трансформации отрасли 2
04.07.2019 Набсовет «Цифровой экономики» ускорит цифровизацию экономики и социальной сферы 2
03.07.2019 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2019 года 1
03.06.2019 ИТ-департамент Минздрава возглавил выходец из Фонда соцстрахования 2
03.04.2019 Больницам оказался не нужен скоростной интернет от властей 1
29.03.2019 Минздрав разрешил врачам выписывать электронные рецепты 1
07.03.2019 Женщины года в отрасли ИТ 2019. Голосование 4
08.02.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» пройдет 21 марта 1
21.01.2019 Власти не дают денег на телемедицину в российских регионах 2
04.01.2019 Директор ИТ-департамента Минздрава стала замминистра 9
07.12.2018 В Минздраве появится замминистра по цифровой трансформации. Названы три главных кандидата на должность 7
07.12.2018 На смену ЕГИСЗ придет Единый цифровой контур здравоохранения 2
21.11.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» пройдет 27 ноября 2018 года 1
12.11.2018 ИТ-директор Минздрава Елена Бойко, представители Минтруда, ФСС на конференции CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1
03.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
29.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
22.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1

Публикаций - 151, упоминаний - 257

Бойко Елена упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11060 49
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 34
IBM 3537 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 18
Samsung Electronics 5651 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 9
Восход ФГБУ НИИ 365 9
3733 7
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 11 6
Schneider Electric 408 5
Google LLC 7144 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 5
Ланит ГК 1155 4
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 4
Программный продукт ГК 92 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 4
РТЛабс 145 4
ТерраТех - TerraTech 8 4
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 4
Yandex - Яндекс 4101 4
АйТи 751 4
Прогноз 195 3
IBM Европа 7 3
Базальт СПО 206 3
Астерос - Asteros 531 3
Diasoft - Диасофт 354 3
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 3
Доктор рядом - Doc+ 43 3
VK - Mail.ru Group 2483 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 3
Acronis - Акронис 364 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 3
Nokia Networks 54 3
SAP SE 3211 3
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 2
Барс груп 402 2
ГЛОНАСС АО 82 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 32
Газпромбанк - ГПБ 692 17
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 13
ВТБ24 583 9
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 9
Медскан 12 7
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 7
Сургутнефтегаз - СНГ 123 6
ПСБ - Промсвязьбанк 613 6
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 6
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 6
Аэрофлот 493 6
Почта России ПАО 1572 6
Уралсиб Банк 389 6
X5 Group - Пятерочка 559 5
Альфа-Банк 1123 5
Глобэкс банк 28 5
Открытие ФК 538 5
Ингосстрах СПАО 210 5
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 5
X5 Group 599 5
ВТБ Банк Москвы 371 4
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 4
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 4
Mary Kay - Мэри Кэй 82 4
Газпром нефть 382 4
Мелстон ГК 11 4
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 4
Норникель - Норильский никель 177 4
Рольф 39 3
Геобанк КБ 30 3
Uber 257 3
Uber Technologies 258 3
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 8 3
Победа - Кондитерская фабрика 16 3
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 3
Черкизово ГК 73 3
Ralf Ringer - Ральф Рингер 9 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 81
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 70
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 56
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 34
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 29
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 26
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 24
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 22
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 22
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 21
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 20
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 20
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 19
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 18
Федеральное казначейство России 766 18
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 18
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 17
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 17
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 17
Правительство Москвы 653 17
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 17
Правительство РФ 2201 16
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 15
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 14
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 13
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 12
ПФР Департамент информационных технологий 103 12
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 11
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 11
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 11
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 11
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
Росимущество - Управления информационных технологий 11 10
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 9
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 8
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 17
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 38
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 14
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 6
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 5
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 3
Big Data - Большие данные 1136 3
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 2
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 31 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 889 2
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 570 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 19
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 14
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
VK - Mail.Ru myTarget 99 2
Google Android 10750 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
Linux OS 4253 2
Microsoft Office 365 769 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 2
АПК Минсельхоза России 2 2
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 2
IBM Watson 105 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
VK - Mail.Ru Почта 164 2
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 41 2
VK - Mail.ru Облако 77 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 2
Netrika - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 15 2
Abbyy Compreno 20 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Microsoft Windows 10 6629 2
Samsung Health 13 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
Apple macOS X 901 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 1
Linxdatacenter ЦОД 14 1
CorpSoft24 Хостинг ИСПДн 9 1
Электронное здравоохранение - Программа 19 1
IBM Bluemix 38 1
IBM Softlayer 30 1
ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 21 1
Linux - Debian GNU 272 1
IBM PureSystems - expert integrated systems 13 1
IBM System X 63 1
ИСП РАН Svace 7 1
Елистратов Николай 90 52
Четвернин Алексей 651 35
Козырев Алексей 270 34
Нестеров Алексей 79 24
Чернякова Елена 26 21
Иванов Алексей 76 20
Селиванов Дмитрий 48 20
Фомичев Олег 107 20
Власов Сергей 76 18
Приданкин Андрей 30 17
Ковнир Евгений 71 17
Калина Роман 60 17
Ермолаев Артем 340 17
Песчанских Георгий 37 17
Левин Леонид 83 17
Раков Ярослав 48 17
Герасимюк Максим 20 17
Стрельцов Андрей 53 17
Цариковский Федор 31 17
Ляшенко Сергей 29 17
Крюков Сергей 26 17
Евстигнеев Сергей 21 17
Звягина Наталья 64 17
Чамара Денис 57 17
Бутенко Юрий 64 17
Клементьев Андрей 18 16
Шадаев Максут 384 16
Козлов Александр 54 16
Марич Игорь 18 16
Абызов Михаил 64 14
Холодняков Юрий 15 14
Прокошев Андрей 30 14
Носков Константин 201 14
Нечепоренко Юрий 25 14
Скляр Алексей 49 13
Строкович Антон 45 13
Албычев Александр 74 12
Матвеева Татьяна 83 12
Комар Евгений 20 12
Акимов Максим 167 12
Россия - Российская федерация - РФ 57309 141
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 59
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 47
Россия - Ростовская область 861 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 24
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 17
Россия - Тульская область 752 17
Россия - Республика Алтай 684 17
Россия - Республика Мордовия 387 16
Восточная Европа 1676 14
Казахстан - Республика 2627 13
Россия - Кировск - Кировская область 303 13
Россия - Челябинская область 658 11
Россия - Калужская область 571 11
Россия - Ульяновская область 349 11
Россия - Сахалинская область 432 11
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 6
Россия - Волгоградская область 397 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 4
Россия - Архангельская область 336 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 3
Европа Западная 612 3
Украина 3361 3
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 3
Россия - Калининградская область 535 2
Россия - Иркутская область 543 2
Россия - Тверская область 248 2
Индия - Республика 2169 2
Россия - ПФО - Казань 1513 2
Россия - Тюменская область 582 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 2
Бельгия - Королевство 397 2
Европа 3745 2
Россия - Пятигорск 76 2
Германия - Федеративная Республика 3624 2
Россия - Новосибирская область 815 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 59
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 49
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 24
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 16
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 8
Доктрина информационной безопасности России 14 6
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 5
Бережливая поликлиника 5 2
CDO - Chief Development Officer - CBDO - Chief Business Development Officer - Директор по развитию бизнеса 2 2
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
Кодекс корпоративной этики - Кодекс делового поведения и этики 3 1
Коррупция 22 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
Технический регламент Таможенного союза - ТР ТС 018 2011 - О безопасности колесных транспортных средств 19 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой контур здравоохранения - Цифровое здравоохранение 7 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 251 1
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 21 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 42 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
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