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Индексная книга (каталог) CNews*
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Песчанских Георгий

СОБЫТИЯ


17.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
10.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
07.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
01.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
24.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
19.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
12.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
05.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
28.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
16.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
09.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
16.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
12.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
09.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
05.07.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
18.06.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
28.02.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2019» состоится 4 апреля 1
03.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
29.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
22.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
14.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
06.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
31.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
23.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
09.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
02.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
19.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
01.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
28.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
26.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
22.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
19.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
07.02.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
29.01.2018 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
15.12.2017 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
12.12.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
28.09.2017 Российская таможня сменила главного по ИТ 1
20.03.2007 В ФСКН России создан единый банк данных 1

Публикаций - 39, упоминаний - 39

Песчанских Георгий и организации, системы, технологии, персоны:

ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 37
Правительство Тюменской области - Инфоцентр ТРИЦ - Тюменский расчетно-информационный центр - ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 33 11
Программный Продукт ГК 104 9
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 39 8
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 18 4
Directum - Директум 1268 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
ОТР ГК - ОТР 2000 227 4
Ростелеком - РТЛабс 210 4
CommuniGate Systems - СталкерСофт 223 4
Центр2М - Center2М 67 3
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 3
Ред Софт - Red Soft 1236 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 3
Diasoft - Диасофт 1144 3
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 3
Naumen - Наумен 752 3
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 220 3
Brother - Brother Industries - Бразер 215 3
Oracle Corporation 7074 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 1
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 65 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
БИТ - Бюро Информационных Технологий 5 1
Broadcom - VMware 2610 1
SAP SE 5601 1
Cisco Systems 5372 1
Microsoft Corporation 25775 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
HP Inc. 5883 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
Крок - Croc 1964 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 1
ФОРС - Центр разработки 703 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 38
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 35
Федеральное казначейство России 1949 33
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 32
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 31
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 30
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 28
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 27
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 25
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 25
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 23
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 22
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 22
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 20
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 19
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 19
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 19
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 19
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 19
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 19
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 19
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 19
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 19
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 18
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 17
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 16
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 14
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 14
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 13
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 27 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 11
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 11
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 11
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 11
Минфин РФ - Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации - Роскомдрагмет 29 11
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 11
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 93 11
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 11
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 74 11
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 11
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 23
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 38
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 37
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 37
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 36
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 20
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Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 15
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МЭДО - межведомственный электронный документооборот 318 11
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 11
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Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 11
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 5
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Oracle AS - Oracle Application Server 94 1
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Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 22
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 36
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 36
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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