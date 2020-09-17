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Песчанских Георгий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 39, упоминаний - 39
Песчанских Георгий и организации, системы, технологии, персоны:
|Власов Сергей 101 30
|Петрушин Андрей 110 24
|Рудзевич Мария 36 22
|Меджитов Тимур 85 22
|Албычев Александр 168 22
|Катамадзе Анна 133 21
|Раков Ярослав 51 21
|Бутенко Юрий 65 21
|Чамара Денис 59 20
|Калина Роман 62 20
|Евстигнеев Сергей 21 19
|Ляшенко Сергей 29 19
|Стрельцов Андрей 62 19
|Крюков Сергей 33 19
|Звягина Наталья 64 19
|Левин Леонид 134 19
|Бойко Елена 152 19
|Солодовников Денис 108 19
|Чернякова Елена 30 19
|Приданкин Андрей 30 19
|Цариковский Федор 32 18
|Герасимюк Максим 20 18
|Иванов Алексей 163 16
|Селиванов Дмитрий 52 15
|Ковнир Евгений 75 15
|Фомичев Олег 139 15
|Акимов Максим 192 14
|Лысенко Эдуард 317 14
|Матвеева Татьяна 110 14
|Паршин Максим 323 14
|Хайруллин Айрат 108 14
|Ципорин Павел 103 14
|Малков Павел 51 14
|Кудрин Алексей 125 13
|Козлов Александр 71 11
|Усманов Артур 25 11
|Ермолаев Артем 379 11
|Лопаткин Герман 104 11
|Салбиев Алан 31 11
|Абаев Даурен 13 11
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 8
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 36
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.