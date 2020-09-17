Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Песчанских Георгий
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Публикаций - 38, упоминаний - 40
Песчанских Георгий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 36
|Власов Сергей 76 28
|Петрушин Андрей 64 24
|Албычев Александр 74 22
|Рудзевич Мария 34 22
|Меджитов Тимур 56 22
|Раков Ярослав 48 20
|Чернякова Елена 26 19
|Катамадзе Анна 72 19
|Бутенко Юрий 64 19
|Калина Роман 60 18
|Чамара Денис 57 18
|Евстигнеев Сергей 21 17
|Цариковский Федор 31 17
|Герасимюк Максим 20 17
|Звягина Наталья 64 17
|Приданкин Андрей 30 17
|Бойко Елена 151 17
|Стрельцов Андрей 53 17
|Левин Леонид 83 17
|Ляшенко Сергей 29 17
|Крюков Сергей 26 17
|Иванов Алексей 76 16
|Ковнир Евгений 71 15
|Селиванов Дмитрий 48 15
|Паршин Максим 142 14
|Семенов Алексей 67 14
|Акимов Максим 167 14
|Лысенко Эдуард 209 14
|Ципорин Павел 51 14
|Хайруллин Айрат 39 14
|Фомичев Олег 107 14
|Кудрин Алексей 63 13
|Малков Павел 38 13
|Матвеева Татьяна 83 12
|Комар Евгений 20 11
|Рымар Максим 36 11
|Новиков Павел 67 11
|Козлов Александр 54 11
|Носков Константин 202 11
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 7
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771353, в очереди разбора - 675035.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771353, в очереди разбора - 675035.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru