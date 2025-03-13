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Индексная книга (каталог) CNews*
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Усманов Артур


13.03.2025 Артур Усманов, директор ЦИТ Тюменской области: Сегодня одной из основных угроз являются хактивисты 1
07.10.2019 Как добиться успеха в цифровой трансформации госсектора 1
16.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
12.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
09.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
07.05.2018 ERP-системы «1С:Медицина» внедрены в крупнейших больницах Тюменской области 1
28.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
26.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
22.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
19.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
07.02.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
05.02.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается» 1
29.01.2018 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
15.12.2017 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
12.12.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
03.12.2014 В Тюмени состоялся Международный CIO конгресс: итоги 1
21.11.2014 ИКТ в госсекторе: что год грядущий нам готовит 1
10.11.2014 CNews FORUM совсем скоро. Успей зарегистрироваться 1
06.11.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2014 Будущее ИТ в России под вопросом 1
22.10.2014 ИТ-директора регионов соберутся на CNews FORUM 1
10.10.2014 ИТ-директора регионов об электронном правительстве. ВИДЕО 1
09.10.2014 ИТ в госсекторе: новые возможности и планы 1
18.09.2014 Руководители Минкомсвязи, Казначейства, Росреестра и ИТ-директора 10 регионов соберутся на конференции 23 сентября 1
05.08.2014 Приложение «Защищенный календарь» от Digital Design будет использоваться руководителями Тюменской области 1

Публикаций - 25, упоминаний - 25

Усманов Артур и организации, системы, технологии, персоны:

ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 11
Программный продукт ГК 63 8
Microsoft Corporation 24712 8
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2170 7
Artwell - Артвелл 15 7
Ред Софт - Red Soft 739 6
АйТи 1375 6
VK - Mail.ru Group 3462 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8793 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1638 5
BSS - Банк Софт Системс - БСС 674 5
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 403 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 5
Diasoft - Диасофт 897 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 349 4
Naumen - Наумен 630 4
Ростелеком - РТЛабс 180 4
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 171 4
Brother - Brother Industries - Бразер 199 4
CommuniGate Systems - СталкерСофт 180 4
Центр2М - Center2М 67 4
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 13 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 4
Citrix Systems 816 4
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 4
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 598 4
Tonk - Тонк ГК 49 4
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 412 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 4
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 50 4
Развитие Бизнеса / Ру 81 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 375 3
Базальт СПО - BaseALT 667 3
8317 3
SAP CIS - САП СНГ 854 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 819 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4942 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 3
MobilityLab - МобилитиЛаб 57 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 4
KupiVip - Приват Трэйд 81 4
Альфа-Банк 1782 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 806 4
Роснефть НК - нефтяная компания 516 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1041 4
ПСБ - Промсвязьбанк 859 4
Газпром нефть 626 4
Лента - Утконос 177 4
Mary Kay - Мэри Кэй 104 4
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 131 4
Citi - Citibank - Ситибанк 319 4
Лайф ФГ - Финансовая группа 163 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 4
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 4
OR Group - Обувь России 29 4
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 4
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2417 3
Совкомбанк ПАО 259 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 3
Возрождение - Коммерческий банк 346 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 3
ВкусВилл - Избёнка 160 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 2
Ренессанс Страхование 162 1
Stada 25 1
Максима Лигал - Maxima Legal 9 1
Открытая клиника - сеть медицинских центров 9 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7421 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 209 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Запсибкомбанк - Западно-Сибирский коммерческий банк - ЗСКБ 24 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 75 1
Семейный доктор 7 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 459 1
Helsingin Bussiliikenne Oy 1 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 33 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 152 22
Федеральное казначейство России 1791 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11797 12
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 12
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1390 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1224 10
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3301 9
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 734 9
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 9
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 730 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5997 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 8
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 589 8
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 8
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 8
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 8
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 8
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 110 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2733 7
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 7
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 59 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2538 6
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 5
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 5
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 95 4
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 4
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 102 4
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 54 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2921 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 704 3
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 51 3
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 50 3
Росархив - Федеральное архивное агентство 134 3
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 25 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 296 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 352 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ASF - Apache Software Foundation 208 1
iТюмень - Клуб ИТ-директоров Тюменского региона 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67229 24
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12651 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19850 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51402 15
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1733 14
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2189 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28081 13
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1508 12
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21405 8
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15887 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20827 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2205 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11278 4
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12857 4
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1765 4
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1559 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4441 3
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1455 3
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 519 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11165 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12085 3
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 24 3
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 54 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5825 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6680 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7510 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13990 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 279 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 13990 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8654 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6729 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1808 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24680 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9481 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1135 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24385 2
Microsoft Windows 2000 8660 10
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5294 8
Linux OS 10068 3
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 51 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 717 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 536 2
Apple iOS 7869 2
Apple iPad 3873 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 973 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 251 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1439 2
Diasoft Flextera Framework - Diasoft Framework 21 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 440 2
Sage Group - Sage X3 - Sage ERP X3 - Adonix X3 18 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 977 1
Diasoft Database Adapter 12 1
Red Hat RPM - Package Manager 160 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 44 1
VK - Mail.ru Дети 10 1
VK - Mail.ru Здоровье 19 1
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 19 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 46 1
Минприроды РФ - ГИС Леса России - Цифровой лес 9 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 236 1
Транспорт 72 1 1
Google Android 14110 1
Apple macOS 2080 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7123 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 577 1
IBM DB2 371 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 309 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1669 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1091 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 110 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2295 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 231 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 76 1
Козырев Алексей 322 14
Стрельцов Андрей 60 13
Песчанских Георгий 38 11
Солодовников Денис 94 10
Бутенко Юрий 65 10
Фомичев Олег 138 10
Катамадзе Анна 101 10
Фишер Андрей 74 9
Левин Леонид 130 8
Чамара Денис 59 8
Бойко Елена 152 8
Чернякова Елена 29 8
Калина Роман 62 8
Приданкин Андрей 30 8
Евстигнеев Сергей 21 8
Власов Сергей 98 8
Ляшенко Сергей 29 8
Крюков Сергей 30 8
Звягина Наталья 64 8
Таипов Расул 11 8
Раков Ярослав 51 7
Цариковский Федор 32 7
Герасимюк Максим 20 7
Гуревич Раиса 16 7
Лысенко Эдуард 308 7
Апурин Николай 11 7
Разумовский Дмитрий 122 7
Авербах Владимир 126 7
Гуральников Сергей 164 6
Кошкин Андрей 21 5
Шевченко Евгений 60 5
Ведехин Игорь 29 5
Гусев Владимир 23 5
Вихорев Сергей 15 5
Чучелов Андрей 44 5
Серебряков Виктор 46 5
Соколов Олег 51 5
Кесельбренер Леонид 52 5
Маградзе Ираклий 6 5
Гребенщиков Дмитрий 37 4
Россия - РФ - Российская федерация 146164 24
Россия - УФО - Тюменская область 1173 24
Россия - ЦФО - Тульская область 1238 13
Россия - ЦФО - Тамбовская область 574 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43549 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7545 8
Россия - СЗФО - Калининградская область 1308 8
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1251 8
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1305 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17549 7
Россия - ЦФО - Калужская область 991 7
Россия - ЦФО - Ярославская область 860 7
Россия - ПФО - Мордовия Республика 611 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2943 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14170 5
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 509 5
Европа Восточная 3102 4
Россия - ПФО - Ульяновская область 619 4
Россия - СЗФО - Вологодская область 697 4
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 235 4
Россия - ПФО - Пензенская область 596 3
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 761 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2687 3
Земля - планета Солнечной системы 10420 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3010 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 872 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2449 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 111 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17209 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52313 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14241 1
Германия - Федеративная Республика 12725 1
Франция - Французская Республика 7870 1
Европа 21836 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3143 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1544 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 916 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 758 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1904 1
Россия - УФО - Челябинская область 1240 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51660 23
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3988 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48508 10
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4180 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5820 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 5892 9
Энергетика - Energy - Energetically 5149 9
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2426 8
Доктрина информационной безопасности России 16 8
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3580 7
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1315 7
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Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 225 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8671 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10036 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13748 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14609 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18798 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29482 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24362 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6211 2
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Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2625 2
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Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1280 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 536 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 40 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6021 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1220 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1631 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3191 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5017 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 706 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 825 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7084 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11270 9
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 13
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 343 3
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 239 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2036 13
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1120 5
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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