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Усманов Артур
Усманов Артур и организации, системы, технологии, персоны:
|Козырев Алексей 322 14
|Стрельцов Андрей 60 13
|Песчанских Георгий 38 11
|Солодовников Денис 94 10
|Бутенко Юрий 65 10
|Фомичев Олег 138 10
|Катамадзе Анна 101 10
|Фишер Андрей 74 9
|Левин Леонид 130 8
|Чамара Денис 59 8
|Бойко Елена 152 8
|Чернякова Елена 29 8
|Калина Роман 62 8
|Приданкин Андрей 30 8
|Евстигнеев Сергей 21 8
|Власов Сергей 98 8
|Ляшенко Сергей 29 8
|Крюков Сергей 30 8
|Звягина Наталья 64 8
|Таипов Расул 11 8
|Раков Ярослав 51 7
|Цариковский Федор 32 7
|Герасимюк Максим 20 7
|Гуревич Раиса 16 7
|Лысенко Эдуард 308 7
|Апурин Николай 11 7
|Разумовский Дмитрий 122 7
|Авербах Владимир 126 7
|Гуральников Сергей 164 6
|Кошкин Андрей 21 5
|Шевченко Евгений 60 5
|Ведехин Игорь 29 5
|Гусев Владимир 23 5
|Вихорев Сергей 15 5
|Чучелов Андрей 44 5
|Серебряков Виктор 46 5
|Соколов Олег 51 5
|Кесельбренер Леонид 52 5
|Маградзе Ираклий 6 5
|Гребенщиков Дмитрий 37 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 13
|ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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