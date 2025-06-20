Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан

Ozon и правительство Республики Башкортостан продолжат совместно развивать предпринимательство в регионе 1

В России заработал сервис независимой оценки компетенций цифровой экономики 1

Регионы России подписали соглашения о сотрудничестве с туристическим сервисом Russpass 1

В пяти регионах стартовал прием заявок на бесплатное обучение по компетенциям цифровой экономики 1

Хозяева МТС помирились с Сечиным 1

Мониторинг законодательства в области ИТ и телекоммуникаций за сентябрь 2016 года 3

Мониторинг законодательства в области ИТ и телекоммуникаций за август 2016 года 1

Сегмент инфраструктуры зданий опередил рынок ЦОДостроения 1