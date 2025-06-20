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Правительство Республики Башкортостан Администрация Президента Башкортостана Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан
СОБЫТИЯ
Публикаций - 113, упоминаний - 173
Правительство Республики Башкортостан и организации, системы, технологии, персоны:
|Таипов Расул 11 11
|Чамара Денис 59 10
|Солодовников Денис 108 10
|Фишер Андрей 75 10
|Калина Роман 62 10
|Бутенко Юрий 65 10
|Катамадзе Анна 131 10
|Евстигнеев Сергей 21 10
|Звягина Наталья 64 10
|Цариковский Федор 32 9
|Герасимюк Максим 20 9
|Гуревич Раиса 16 9
|Ямалов Ильдар 11 8
|Левин Леонид 133 8
|Бойко Елена 152 8
|Чернякова Елена 30 8
|Приданкин Андрей 30 8
|Песчанских Георгий 39 8
|Козырев Алексей 328 8
|Усманов Артур 25 8
|Власов Сергей 99 8
|Ляшенко Сергей 29 8
|Стрельцов Андрей 62 8
|Крюков Сергей 32 8
|Раков Ярослав 51 7
|Фомичев Олег 139 7
|Турчак Евгений 24 6
|Малышев Александр 39 6
|Финк Дмитрий 20 6
|Бутин Вячеслав 12 5
|Кошкин Андрей 21 5
|Смирнов Алексей 266 5
|Трушкин Константин 59 5
|Селиванов Дмитрий 52 5
|Коротин Павел 31 4
|Новиков Сергей 47 4
|Валяева Елизавета 72 4
|Kindermann Herbert - Киндерманн Герберт 7 4
|Ковнир Евгений 75 4
|Аитов Тимур 197 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450132, в очереди разбора - 728240.
Создано именных указателей - 196168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450132, в очереди разбора - 728240.
Создано именных указателей - 196168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.