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Индексная книга (каталог) CNews*
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Правительство Республики Башкортостан Администрация Президента Башкортостана Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан

Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан

СОБЫТИЯ


20.06.2025 Ozon и правительство Республики Башкортостан продолжат совместно развивать предпринимательство в регионе 1
10.06.2025 В Уфе открылся кампус «Школы 21» 1
17.01.2025 «ЭРА-ГЛОНАСС» помогла водителю при тяжелой аварии в Башкирии 1
07.06.2024 Региональный оператор «Сколково» начнет работу в Республике Башкортостан 3
14.06.2023 «СКБ Контур» помог Министерству предпринимательства и туризма Башкортостана автоматизировать сбор информации о субъектах МСП 1
17.03.2023 Алексей Шовкун, «Информационные системы и сервисы»: Наша философия изначально строилась на использовании open source 1
23.12.2022 «Сёрчинформ» провела третий поток обучения госслужащих основам ИБ 1
15.11.2022 «Ростелеком-ЦОД» обеспечил видеоконференцсвязью правительство Башкирии 1
30.03.2022 «Эр-телеком» проследит за погодой в Башкортостане 2
07.12.2021 В России заработал сервис независимой оценки компетенций цифровой экономики 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 3
27.07.2021 В России запущен онлайн-сервис «Готов к цифре» 1
18.12.2020 Регионы России подписали соглашения о сотрудничестве с туристическим сервисом Russpass 1
06.10.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. 2
05.12.2019 В пяти регионах стартовал прием заявок на бесплатное обучение по компетенциям цифровой экономики 1
05.09.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2019 г. 4
05.12.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2018 г. 2
16.11.2018 Правительство Республики Башкортостан и «1C» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ 3
04.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
02.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
28.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
26.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
22.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
19.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
07.02.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
29.01.2018 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
23.12.2017 Хозяева МТС помирились с Сечиным 1
15.12.2017 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
12.12.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
08.12.2017 Владельцы МТС пошли войной на Игоря Сечина и «Роснефть» 1
13.11.2017 Главным ИТ-шником Башкирии стал педагог-историк 3
07.09.2017 «Медиалюкс» развернула облачное решение c СЭД «Дело» для властей Башкортостана 1
23.08.2017 «Роснефть» отсудила 136 миллиардов у хозяев МТС. Это четверть стоимости оператора 1
31.07.2017 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2017 г. 4
25.10.2016 Мониторинг законодательства в области ИТ и телекоммуникаций за сентябрь 2016 года 3
19.09.2016 «Fort Telecom» подключил школьные автобусы Башкортостана к системе «Глонасс 1
01.09.2016 Мониторинг законодательства в области ИТ и телекоммуникаций за август 2016 года 1
07.06.2016 Сегмент инфраструктуры зданий опередил рынок ЦОДостроения 1
08.02.2016 Правительство Республики Башкортостан выбрало услуги связи МТС 3

Публикаций - 113, упоминаний - 173

Правительство Республики Башкортостан и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15460 16
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 10
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 9
Правительство Тюменской области - Инфоцентр ТРИЦ - Тюменский расчетно-информационный центр - ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 33 8
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1216 8
АйТи 1515 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1613 6
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1899 6
Ростелеком - РТЛабс 210 6
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 145 6
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1114 6
CommuniGate Systems - СталкерСофт 220 6
Медиалюкс 32 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3295 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 410 5
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 890 5
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 17 4
Metasonic AG 23 4
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 4
Ростелеком 10826 4
Oracle Corporation 7044 4
Программный продукт ГК 81 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 3
Cisco Systems 5337 3
IBM - International Business Machines Corp 9666 3
Ростелеком - Связьинвест 1719 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1445 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1611 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 2
Совзонд - Sovzond 122 2
Ситроникс Башкортостан 12 2
МегаФон 10542 2
Yandex - Яндекс 9052 2
Microsoft Corporation 25662 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1206 2
9448 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 939 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2374 2
Крок - Croc 1953 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8693 9
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 9
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 7
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 5
ОМК - Объединенная металлургическая компания 232 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 369 4
Роснефть НК - нефтяная компания 552 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 3
Smartavia - Смартавиа - авиакомпания - Аэрофлот-Норд - Нордавиа - Архангельские воздушные линии, АВЛ 19 3
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 3
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 260 3
ССК - Сибирская Сервисная Компания 23 3
ДКК - Депозитарно-клиринговая компания 40 3
Монолитбанк - Монолит Коммерческий банк 6 3
РЖД - Российские железные дороги 2068 3
ПСБ - Промсвязьбанк 951 3
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 226 3
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 24 2
ЦГИА РБ - Центральный государственный исторический архив республики Башкортостан 2 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1102 2
Почта России ПАО 2330 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3118 2
Газпром ПАО 1469 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 361 2
Газпром нефть 701 2
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 71 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Веста 52 1
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 32 1
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 1
Караван Megastore ТРЦ 1 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 1
Сбер - Сбербанк - Алтайский банк 5 1
Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 17 1
ТМК ВТЗ - Волжский трубный завод 17 1
Сафмар - РуссНефть НК - Ульяновскнефть - Нафта-Ульяновск - Белкамнефть 34 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6486 29
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13561 26
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5382 24
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2828 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3558 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2856 15
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1490 15
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 301 14
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1294 14
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1582 13
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3044 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4920 12
Федеральное казначейство России 1935 12
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 12
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3267 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2120 11
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 614 11
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 10
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 776 10
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 282 10
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 169 10
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 10
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 9
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 969 9
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 65 9
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 8
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 772 8
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 8
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 8
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 7
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3587 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 7
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 255 7
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 7
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 79 7
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 131 6
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 55 6
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ГосИнформСистемы 160 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
Ассоциация специалистов по сертификации 7 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
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Единая Россия - Политическая партия 321 1
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Оцифровка - Digitization 5116 14
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Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6173 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7354 5
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5054 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17873 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6157 25
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 16
Microsoft Windows 2000 8678 13
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2962 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3525 7
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 6
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 65 5
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 451 5
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 473 4
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 4
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1095 3
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 135 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 550 3
ЭОС - eDocLib ECM-платформа 110 3
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 119 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 351 2
Архивный фонд РФ 114 2
ЭЛАР Саперион 43 2
Минприроды РФ - Рослесхоз ЛесЕГАИС - ЕГАИС Лес - ЕГАИС учёта древесины - Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины 9 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 328 2
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 63 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 262 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 684 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1021 2
Microsoft Windows Server 2003 571 1
IBM FileNet 136 1
Oracle Hyperion Financial Management - Oracle HFM - Oracle Hyperion Strategic Finance - Oracle HSF - Oracle Hyperion Financial Data Quality Management - Oracle FDMEE - Oracle Hyperion Financial Reports 57 1
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 64 1
Directum СЭД - ECM-система 303 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 1
Реестр добросовестных экспортеров 211 1
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров - Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 35 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 175 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 365 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5216 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 1
Таипов Расул 11 11
Чамара Денис 59 10
Солодовников Денис 108 10
Фишер Андрей 75 10
Калина Роман 62 10
Бутенко Юрий 65 10
Катамадзе Анна 131 10
Евстигнеев Сергей 21 10
Звягина Наталья 64 10
Цариковский Федор 32 9
Герасимюк Максим 20 9
Гуревич Раиса 16 9
Ямалов Ильдар 11 8
Левин Леонид 133 8
Бойко Елена 152 8
Чернякова Елена 30 8
Приданкин Андрей 30 8
Песчанских Георгий 39 8
Козырев Алексей 328 8
Усманов Артур 25 8
Власов Сергей 99 8
Ляшенко Сергей 29 8
Стрельцов Андрей 62 8
Крюков Сергей 32 8
Раков Ярослав 51 7
Фомичев Олег 139 7
Турчак Евгений 24 6
Малышев Александр 39 6
Финк Дмитрий 20 6
Бутин Вячеслав 12 5
Кошкин Андрей 21 5
Смирнов Алексей 266 5
Трушкин Константин 59 5
Селиванов Дмитрий 52 5
Коротин Павел 31 4
Новиков Сергей 47 4
Валяева Елизавета 72 4
Kindermann Herbert - Киндерманн Герберт 7 4
Ковнир Евгений 75 4
Аитов Тимур 197 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1417 111
Россия - РФ - Российская федерация 163976 68
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47170 36
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1292 20
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3400 19
Россия - ЦФО - Тамбовская область 643 16
Россия - УФО - Тюменская область 1347 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19323 14
Россия - СЗФО - Калининградская область 1456 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8461 13
Россия - ЦФО - Тульская область 1211 11
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 913 11
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1521 11
Россия - СФО - Омская область 777 10
Россия - ЮФО - Волгоградская область 889 9
Россия - ПФО - Самарская область 1545 9
Россия - ЮФО - Ростовская область 1753 8
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 690 8
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1378 8
Россия - ПФО - Пензенская область 632 8
Россия - ПФО - Мордовия Республика 649 8
Россия - ПФО - Башкортостан - Стерлитамак 81 7
Россия - УФО - Свердловская область 1906 7
Россия - ДФО - Сахалинская область 1060 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1765 7
Россия - УФО - Челябинская область 1480 7
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1034 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2816 6
Россия - СЗФО - Республика Коми 829 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 2251 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1637 6
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 675 6
Россия - ЦФО - Смоленская область 548 6
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1060 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2219 5
Россия - СКФО - Ставропольский край 1055 5
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 818 5
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 456 5
Россия - СЗФО - Псковская область 690 5
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 477 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56930 87
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4554 28
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52833 27
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33234 25
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21299 23
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10776 20
Энергетика - Energy - Energetically 5764 20
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6975 19
Страхование - Страховое дело - Insurance 6426 18
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4386 16
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1330 16
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8695 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17954 15
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8735 15
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11145 15
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3004 13
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6509 13
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2314 12
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1215 10
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3625 10
Доктрина информационной безопасности России 55 10
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2723 9
Паспорт - Паспортные данные 2814 9
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3914 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7666 9
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3776 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10144 9
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5521 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26924 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8140 7
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5410 7
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 978 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6551 6
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 473 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7279 5
Административный регламент - Электронный административный регламент, ЭАР 54 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4460 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3127 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12135 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5680 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11529 19
Башинформ ИА 7 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 444 3
Госрасходы - портал 70 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 511 2
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 92 2
РОИ - Российская общественная инициатива 85 2
ComNews - Медиа-бизнес 140 1
Российская газета 285 1
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
Известия Мордовии 3 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Ставропольская правда 4 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1127 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8514 18
Gartner - Гартнер 3647 5
IDC - International Data Corporation 4966 3
Forrester Research 832 3
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 365 2
Radicati Group 26 2
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Gartner ECM 4 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 56 4
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 92 3
БГПУ им. М. Акмуллы - Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы 5 2
РААСН - Российская академия архитектуры и строительных наук - Университет Минстроя - РААСН НИИСФ ФГБУ - НИИ строительной физики 8 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 709 2
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 111 1
ГАПОУ Бугурусланский нефтяной колледж 1 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 115 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 87 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 32 1
БашГАУ - БГАУ - Башкирский государственный аграрный университет 4 1
Институт развития профессионального образования ДПО ФГБОУ 2 1
IThub college - ИТ хаб - Международная академия информационных технологий 19 1
НИЯУ МИФИ - БИТИ - Балаковский инженерно-технологический институт - БИТТиУ - Балаковский институт техники, технологии и управления 1 1
УГНТУ - Уфимский государственный нефтяной технический университет 16 1
МБУК ЦБС Костромы - Централизованная библиотечная система города Костромы - Муниципальное учреждение культуры 1 1
ВЭГУ - Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия - Восточный институт экономики, гуманитарных наук, управления и права 4 1
Орский индустриальный колледж ГАПОУ 1 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 262 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 47 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1421 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 292 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 75 1
ТГПУ - Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого 8 1
ИЭП - Международный институт экономики и права 22 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 275 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2176 15
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2640 1
Связь-Экспокомм 260 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 735 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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