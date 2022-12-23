«Сёрчинформ» провела третий поток обучения госслужащих основам ИБ

В 2022 г. компания «Сёрчинформ» обучила около 20 тыс. госслужащих на курсах по повышению ИБ-грамотности. В числе слушателей были руководители и специалисты федеральных министерств и ведомств, а также региональных органов власти: Красноярского края, Свердловской области, Республики Башкортостан, Пермского края, Удмуртской Республики и других. Эксперты «Сёрчинформ» проводят вебинары двух уровней в зависимости от роли сотрудников в организации: «Общий курс по безопасности для сотрудников» и «Спецкурс для ИБ-специалистов». Обучение бесплатно для всех участников.

Общий курс по информационной безопасности позволяет узнать, какие правила следует соблюдать на рабочем месте и за его пределами, чтобы не пострадать от действий киберпреступников. Участникам рассказывают, как обеспечить сохранность их собственных персональных данных и защитить служебную информацию. Эксперты «Сёрчинформ» дают рекомендации по противодействию социальной инженерии, рассказывают о звонках с поддельных номеров, о методах мошенничества, в том числе с поддельными сайтами, вредоносным кодом в письмах и других уловках киберпреступников. Со слушателями разбирают актуальные примеры целенаправленных и массовых атак, оценивают их последствия.

Обучение ИБ-специалистов проходит на конкретных кейсах: лекторы «Сёрчинформ» разбирают методы и инструменты расследования и предотвращения инцидентов, в том числе на самой ранней стадии. Они дают рекомендации по уменьшению рисков и минимизации негативных последствий от инцидентов.

«Обеспечение безопасности конфиденциальной информации, в том числе персональных данных граждан, становится еще более ответственной задачей в этом году. Мы считаем, что одним из основных направлений работы для выполнения этой задачи является формирование и повышение компетенций госслужащих, ответственных за обработку и защиту этих данных. Мероприятия, проведенные экспертами «Сёрчинформ» в этом году, позволили сотрудникам краевых органов власти, государственных и муниципальных учреждений, получить актуальные знания и навыки для минимизации рисков, связанных с утечками конфиденциальной информации», – сказал Дмитрий Кудрявцев, начальник отдела информационной безопасности ГБУ Пермского края «Центр информационного развития Пермского края».

«В текущее время все большее внимание уделяется защите персональных данных и иной конфиденциальной информации, обрабатываемой органами власти, государственными и муниципальными учреждениями. Считаем, что государственным служащим необходимо получать навыки в сфере противодействия киберугрозам, повышать компетенции безопасной работы с данными. Мероприятия, проведенные в этом году, позволили сотрудникам органов власти и государственных учреждений повысить уровень этих знаний и навыков», – сказал Михаил Рустамшин, начальник отдела информационной безопасности Министерства цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан.

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«Государство – самый большой оператор персональных данных, и критически важно, чтобы информация в госорганах была всесторонне защищена. Это означает также, что люди, которые работают с персданными каждый день, должны знать, как обезопасить данные и не стать виновником утечки. Наши последние исследования показывают, что госорганы защищены хуже, чем частные компании: не хватает ИБ-средств, специалистов, навыков безопасной работы у сотрудников организаций. Поэтому мы проводим обучение для госслужащих и уже третий год вкладываем в этот проект собственные ресурсы. Считаем это важной частью социальной ответственности «Сёрчинформ». Это подтверждает позитивный отклик от министерств и ведомств, которые прошли наше обучение. В 2022 г. мы решили углубить курс, учесть последние тенденции в ИБ и новые риски безопасности», – сказал Лев Матвеев, основатель «Сёрчинформ».

«Сёрчинформ» проводит обучение госслужащих с 2020 г., за этот период курсы были проведены для государственных учреждений и организаций 50 субъектов РФ. В 2020 г. курсы прошли 5 тыс. человек, в 2021 – более 20 тыс. специалистов, в 2022 – 20 тыс. человек (служащих органов власти, государственных и муниципальных учреждений). В ноябре 2022 г. компания запустила курсы повышения ИБ-компетенций с отраслевой спецификой: для учреждений здравоохранения и промышленных предприятий. За два месяца данные курсы прошли более 1 тыс. сотрудников организаций указанных сфер. В 2023 г. компания «Сёрчинформ» продолжит курсы по киберграмотности, а также запустит дополнительные отраслевые программы. Уже идет формирование графика обучения на следующий год.