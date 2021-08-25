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Матвеев Лев


25.08.2021 Минвостокразвития защищает данные с помощью «КИБ Серчинформ» 1
18.06.2021 Лев Матвеев, «СёрчИнформ»: Государство должно продвигать за рубеж не отдельные ИТ-продукты, а комплексные решения 12
03.03.2021 В «Серчинформ Fileauditor» реализована защита от несанкционированного доступа, изменений и утечек данных 1
14.12.2020 «Руссофт»: российский экспорт компьютерных услуг в первом полугодии 2020 года составил $2,4 млрд 1
12.11.2020 Исследование: пандемия вынудила 12% компаний создать отдел ИБ «с нуля» 1
05.11.2020 Председатель совета директоров «Сёрчинформ» избран в правление «Руссофт» 4
10.09.2020 Более 1000 госслужащих Ростовской области обучились основам информационной безопасности 1
29.06.2020 Банки ополчились против ввода НДС на ПО 1
25.06.2020 Минкомсвязи хочет поднять НДС на ПО, чтобы «обнулить» «самые низкие налоги в мире» для ИТ-компаний 3
04.06.2020 «Сёрчинформ» представила решение для защиты информации в базах данных 1
20.04.2020 Лев Матвеев, «СёрчИнформ»: Когда бизнес «режет косты», вендорам нужно направить все силы на оптимизацию 11
18.03.2020 «Серчинформ» поможет российскому бизнесу безопасно перейти на удаленную работу 1
03.09.2019 «Сёрчинформ» представила продукт для аудита файловых систем 1
10.06.2019 «Серчинформ интеграция» открыла направление ИБ-аутсорсинга 1
05.12.2018 «СёрчИнформ»: 40% компаний увеличили бюджет на безопасность в 2018 году 1
19.04.2018 «СёрчИнформ» объявила о коммерческом релизе модуля профайлинга 1
05.10.2017 «СёрчИнформ» представила первый в России автоматизированный модуль профайлинга в составе DLP 1
22.03.2017 «СёрчИнформ» открывает новое направление: профайлинг в ИБ 1
20.02.2017 SearchInform вошла в «Магический квадрант» Gartner 1
22.11.2016 «Сёрчинформ» объявил о выходе собственной SIEM-системы 1
26.09.2016 С начала кризиса число попыток слива информации в российских компаниях возросло на 17,3% 1
06.06.2016 Система WorkTime Monitor от SearchInform сменила имя на TimeInformer 1
08.07.2015 Лишь в 31% московских компаний есть отдел по ИБ 1
25.09.2014 SearchInform представила новые и обновленные решения для предотвращения утечек данных 1
19.08.2014 «Контур ИБ SearchInform» защитит от утечек и убытков, связанных с деятельностью персонала 1
14.03.2014 Взломанный ИБ-поставщик «Газпрома», «Русала» и «Сколково» нашел в атаке на себя «украинский след» 1
18.02.2014 SearchInform выпустила новый продукт для учета рабочего времени 1
03.12.2013 Информационная безопасность: усиление защиты 2
24.09.2013 SearchInform обновила архитектуру своего флагманского продукта 1
10.06.2013 Современный мир как DDoS-атака: как защитить свои данные? 2
14.01.2013 Решение SearchInform помогло Ingate выявить инсайдера 1
27.09.2012 Эксперты спорят: как обеспечить ИТ-безопасность бизнеса 2
12.09.2012 Как обезопасить свой бизнес недорого и современно 1
15.08.2012 Как обезвредить шпионов в своем бизнесе недорого и современно 1
25.06.2012 CEO SearchInform: Успешное внедрение DLP заканчивается увольнениями сотрудников 12
26.03.2012 SearchInform вышла на североевропейский рынок: открыт офис в Латвии 1
26.12.2011 Оборот SearchInform в 2011 г. вырос на 59% 1
25.10.2011 Новый SearchInform EndpointSniffer блокирует передачу конфиденциальных данных по электронной почте 1
05.10.2011 Чего боятся службы ИБ: Топ-6 популярных способов украсть информацию 1
04.08.2011 SearchInform представила средство контроля чатов в соцсетях 1

Публикаций - 42, упоминаний - 82

Матвеев Лев упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SearchInform - Серчинформ 181 12
Abbyy 797 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 2
Microsoft Corporation 11168 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
Twitter 2204 1
IBM 3557 1
SAP SE 3220 1
Крок 1221 1
KPMG - КПМГ 131 1
Рексофт - Reksoft 202 1
Adobe Systems 816 1
Аурига - Auriga 19 1
Google LLC 7177 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 88 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Qiwi 783 1
Платежный Центр РНКО 26 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
Президент Российской Федерации 1442 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Счётная палата РФ 461 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Руссофт - Russoft 252 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 153 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 16
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 2
DCAP - Data-Centric Audit and Protection - Системы аудита и защита файловой системы и неструктурированных данных 6 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
SearchInform FileAuditor 10 4
Microsoft Windows 10 6676 3
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности 57 2
SearchInform Database Monitor 3 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Apple iOS 5742 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Java - Язык программирования 1180 1
Microsoft Exchange 684 1
HPE ArcSight 50 1
SearchInform TimeInformer 8 1
Парфентьев Алексей 33 2
Путин Владимир 1828 2
Семенов Анатолий 12 2
Чимиричкина Мария 30 1
Стуров Дмитрий 25 1
Погудин Александр 6 1
Садовникова Галина 4 1
Терентьев Виталий 6 1
Безруков Андрей 26 1
Филатов Алексей 5 1
Шевченко Мария 13 1
Лопаткин Герман 102 1
Егоров Александр 48 1
Ванюлин Вячеслав 9 1
Лашин Ренат 25 1
Кудрин Алексей 63 1
Русанов Сергей 44 1
Прибочий Михаил 34 1
Белоусов Андрей 53 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
Германия - Федеративная Республика 3674 3
Беларусь - Белоруссия 2099 2
Украина 3398 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Ирландия - Республика 365 2
Индия - Республика 2181 2
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Прибалтика - Балтия 597 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Европа 3788 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Россия - Республика Крым -Ялта 28 1
Россия - Ростовская область 864 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
Ведомости 259 1
CNews Analytics 1991 1
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