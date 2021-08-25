Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Матвеев Лев
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 42, упоминаний - 82
Матвеев Лев упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|SearchInform - Серчинформ 181 12
|Abbyy 797 3
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 2
|Microsoft Corporation 11168 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
|Twitter 2204 1
|IBM 3557 1
|SAP SE 3220 1
|Крок 1221 1
|KPMG - КПМГ 131 1
|Рексофт - Reksoft 202 1
|Adobe Systems 816 1
|Аурига - Auriga 19 1
|Google LLC 7177 1
|Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 88 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
|Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
|Qiwi 783 1
|Платежный Центр РНКО 26 1
|Парфентьев Алексей 33 2
|Путин Владимир 1828 2
|Семенов Анатолий 12 2
|Чимиричкина Мария 30 1
|Стуров Дмитрий 25 1
|Погудин Александр 6 1
|Садовникова Галина 4 1
|Терентьев Виталий 6 1
|Безруков Андрей 26 1
|Филатов Алексей 5 1
|Шевченко Мария 13 1
|Лопаткин Герман 102 1
|Егоров Александр 48 1
|Ванюлин Вячеслав 9 1
|Лашин Ренат 25 1
|Кудрин Алексей 63 1
|Русанов Сергей 44 1
|Прибочий Михаил 34 1
|Белоусов Андрей 53 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
|Ведомости 259 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769561, в очереди разбора - 673245.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769561, в очереди разбора - 673245.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru