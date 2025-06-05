Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178141
ИКТ 13848
Организации 10776
Ведомства 1470
Ассоциации 1006
Технологии 3475
Системы 25854
Персоны 76499
География 2883
Статьи 1534
Пресса 1227
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2659
Мероприятия 858

Павлов Артем


УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 «Аквариус» заявил о готовности продолжать инвестировать в сложные технологические стартапы в области вычислительной техники 1
11.12.2023 Команда ИТМО заняла первое место в чемпионате России по спортивному программированию 1
26.06.2023 «Аквариус» купил производителя российского «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах» 2
27.09.2012 Эксперты спорят: как обеспечить ИТ-безопасность бизнеса 1
12.09.2012 Как обезопасить свой бизнес недорого и современно 1
15.08.2012 Как обезвредить шпионов в своем бизнесе недорого и современно 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Павлов Артем и организации, системы, технологии, персоны:

SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 439 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 607 3
Анкорт 8 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13391 2
SoftBCom - СофтБиКом 16 2
Intel Corporation 12342 1
Microsoft Corporation 24917 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1501 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 377 1
Fujitsu 2050 1
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 55 1
МАСКОМ - Маском-техлайн - Маском Восток - Маском ЦБИ - Маском Центр безопасности информации - ДСЦБИ - Mascom 13 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 383 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 421 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 917 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 171 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1185 1
Imaxai - Аймаксай 9 1
Бизнес Телеком-Импорт 6 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 88 3
ВАНКБ - Всемирная академия наук комплексной безопасности 3 3
Россети Ленэнерго 1700 1
Электрогефест 1 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5015 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5611 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3041 1
Союз СБ Урала - Союз руководителей служб безопасности Урала 3 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6314 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25022 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13053 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21175 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21304 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69050 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30799 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29484 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16432 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6387 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1567 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 682 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26206 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8735 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14084 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7110 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28387 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7459 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8679 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5337 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10152 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53751 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5618 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5076 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13113 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14693 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3043 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2273 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10899 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14147 1
Микрофон - Microphone 2616 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24857 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5188 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7575 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8176 1
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 194 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1799 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2281 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12451 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1929 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1526 1
Intel x86 - архитектура процессора 1920 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1389 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 608 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4776 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway UEFI AMI 3 1
Insyde - InsydeH2O UEFI BIOS 5 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 371 1
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - серверный процессор 77 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Engine - A-Core - гибридная СХД 44 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 956 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 200 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 133 1
Матвеев Лев 64 3
Юсупов Ренат 118 3
Щербинин Владимир 17 3
Сергеев Константин 12 3
Головлев Павел 12 3
Клепов Анатолий 4 3
Дудченко Владимир 22 2
Костров Дмитрий 32 2
Панин Александр 9 2
Жирков Дмитрий 2 2
Груздь Сергей 2 2
Дубинин Михаил 2 2
Костин Андрей 62 1
Ференец Вадим 29 1
Степанов Владимир 86 1
Володкович Вячеслав 99 1
Горшенин Максим 37 1
Штерн Сергей 3 1
Мустафаев Тимур 13 1
Челноков Никита 1 1
Косилов Михаил 16 1
Геннадьев Георгий 1 1
Сибирцев Дмитрий 1 1
Насонов Артем 1 1
Заколдаев Данил 3 1
Снастина Татьяна 1 1
Менщиков Александр 1 1
Тудос Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150441 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3073 3
Германия - Федеративная Республика 12810 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4116 1
Европа 24432 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 617 1
Иран - Исламская Республика Иран 1100 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2927 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 539 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 118 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 530 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 726 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44469 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3049 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6059 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19430 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30514 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5076 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6038 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49616 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2411 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9184 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53055 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 600 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 522 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2571 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4272 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 720 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 858 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8777 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6409 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7080 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3594 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6117 1
Федеральный закон 436-ФЗ, 139-ФЗ - О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 70 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11325 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 478 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369554, в очереди разбора - 748649.
Создано именных указателей - 178141.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame Z20 AquaCycle Station: настоящий комплекс для влажной и сухой уборки

Умные кондиционеры с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы
Показать еще