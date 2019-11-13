Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Duqu
Дуку-2
Хакерская группировка
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Публикаций - 54, упоминаний - 87
Duqu упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 6
|Бернский клуб - Club de Berne - Неофициальный форум сотрудников спецслужб Европейского союза, Норвегии и Швейцарии 1 1
|Fortune Global 500 162 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768700, в очереди разбора - 672385.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768700, в очереди разбора - 672385.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru