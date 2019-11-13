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Duqu
Дуку-2
Хакерская группировка


13.11.2019 Европа объявила австрийскую контрразведку ненадежной из-за «Касперского» 1
12.09.2019 США ввели вечный запрет на программы «Касперского» 1
19.02.2019 «Касперский» добился роста выручки, чтобы доказать, что он не шпион 1
30.07.2018 Пентагон запретит покупать ПО с российским кодом 1
14.06.2018 Европарламент объявил ПО «Касперского» вирусом 1
31.05.2018 «Касперскому» не дали засудить правительство США 1
15.05.2018 «Касперский» получил налоговые льготы от московских властей 1
15.05.2018 «Касперский» переносит в Швейцарию сборку ПО и данные американских пользователей 1
14.03.2018 Американские кибершпионы научились распознавать на чужих ПК дружественных хакеров и прятаться от врагов 1
07.02.2018 В интернет вернулись «черви» — чтобы нелегально майнить криптовалюту 1
19.01.2018 «Касперский» увеличил выручку «вопреки геополитической обстановке» 1
29.12.2017 «Лабораторию Касперского» обвинили в многомиллионной неуплате налогов 1
04.12.2017 В английских госучреждениях запретили ПО Касперского 1
23.10.2017 «Касперский» открывает свои исходные коды 1
18.10.2017 Евгений Касперский назвал пять причин ненависти к нему в США 2
16.08.2016 Хакеры продают АНБ за $568 млн похищенные у нее же секретные данные 1
09.08.2016 «Лаборатория Касперского» раскрыла подробности кампании кибершпионажа ProjectSauron 1
26.08.2014 Gartner отметил Positive Technologies в числе производителей средств для защиты критической инфраструктуры 1
16.04.2014 InfoWatch предложил решения для выявления целенаправленных кибератак 1
11.02.2014 Найден «самый передовой» троян, поражающий Windows, Mac OS X, Linux, iOS и Android 1
27.09.2013 Cezurity представила технологию динамического обнаружения целенаправленных атак 1
11.02.2013 «Лаборатория Касперского» нанимает экспертов по Linux для создания новой ОС 1
24.12.2012 Американцы включили Касперского в список самых опасных людей на Земле 2
18.12.2012 Главные ИКТ-события 2012 года в России - версия CNews 1
12.12.2012 Mac OS X, Android и системы онлайн-банкинга — под пристальным вниманием киберзлоумышленников 1
21.11.2012 CNews Forum 2012: безопасность мобилизует "облака" 1
25.10.2012 Россия: 40% компаний не готовы ко встрече с киберугрозами 1
16.10.2012 Официально: «Касперский» разрабатывает собственную ОС 1
15.10.2012 «Лаборатория Касперского» обнаружила миникибершпиона 1
27.09.2012 Эксперты спорят: как обеспечить ИТ-безопасность бизнеса 1
06.09.2012 Россияне обнаружили израильский след в самом загадочном кибероружии мира 2
09.08.2012 Создатели «самого грозного кибероружия» принялись грабить банки 2
08.08.2012 Второй квартал 2012: «нашествие» Android-троянов и появление нового образца кибероружия Flame 1
08.08.2012 Специалистам Eset удалось восстановить архитектуру червя-шпиона Flame 1
02.08.2012 Россия: новое «кибероружие» помогло вырасти рынку ИБ 2
30.07.2012 Троян Madi похищает корпоративные данные и самостоятельно обновляется 1
27.07.2012 Касперский обвинил Wired в русофобии и рассказал про отношения со спецслужбами 1
26.06.2012 Сколько дыр в современном ПО? Обзор актуальных сетевых угроз 2
20.06.2012 «Самое опасное кибероружие» было разработано по заказу США и Израиля 1
19.06.2012 Рунет в осаде: взломан каждый десятый крупный сайт 1

Публикаций - 54, упоминаний - 87

Duqu упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 10
Microsoft Corporation 11168 8
Huawei 2733 2
SEC Consult Services 931 2
Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 34 2
Cisco Systems 2056 2
NCSC - National Cyber Security Centre - Национальный центр кибербезопасности Великобритании 7 2
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
Verysell - Верисел 94 1
ShadowBrokers - хакерская группировка 8 1
Dyn - DNS-провайдер 16 1
DarkHotel - Хакерскаяя группировка 10 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Samsung Electronics 5730 1
SAP SE 3220 1
IBM 3557 1
Turla - Хакерская группировка 19 1
ZTE Corporation 550 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 393 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Водный стадион Технопарк 10 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 11
Пентагон - Министерство обороны США 279 7
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 5
GSA - U.S. General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 14 4
Конгресс США - Сенат - Комитет по разведке 14 4
DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 18 4
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 72 3
Конгресс США - U.S. Congress legislation 109 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 145 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 154 1
FAR - The Federal Acquisition Regulation Council - Управляющий совет по федеральным закупкам США 1 1
Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом - Служба государственной безопасности Австрии - Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung - BVT 1 1
ФВОК - Федеральная служба защиты конституции Германии - Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ - Bundesamt für Verfassungsschutz 1 1
MI5 - Military Intelligence - государственное ведомство британской контрразведки 16 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 414 1
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 6
Бернский клуб - Club de Berne - Неофициальный форум сотрудников спецслужб Европейского союза, Норвегии и Швейцарии 1 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 5
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 2
Flash 480 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 613 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 40 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 548 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 1
Google Android 10751 6
Kaspersky GTI - Global Transparency Initiative 12 4
Kaspersky Security Network - KSN 84 2
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 2
Java - Язык программирования 1180 2
Apple macOS 934 2
Microsoft Windows 856 2
Apple macOS X 907 1
DanderSpritz - Инструмент АНБ для анализа кода ПО 2 1
Google Picasa Web Albums 119 1
JavaScript - Язык программирования 635 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 1
Kaspersky Internet Security 289 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Windows 10 6676 1
EternalRomance - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 6 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 46 1
Google ADB - Google Android Debug Bridge 7 1
Arenadata DB - ADB - Распределенная СУБД 29 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 63 1
Касперский Евгений 220 9
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 4
Coats Dan - Коутс Дэн 14 4
Галушкин Олег 168 2
Матросов Александр 42 2
Гвоздев Дмитрий 83 1
Фотыга Анна 2 1
Chvotkin Alan - Чвоткин Алан 1 1
Lord Ellen - Лорд Эллен 1 1
Fotyga Anna - Фотыга Анна 2 1
Гостев Александр 54 1
Самойленко Максим 65 1
Демидов Михаил 132 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 26
Россия - Российская федерация - РФ 57680 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 8
Европа 3788 8
Северная Америка 1416 6
Япония 2811 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 4
Швейцария - Цюрих 105 4
Германия - Федеративная Республика 3674 4
Азия - Азиатский регион 1525 3
Южная Корея - Республика 1466 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 3
Индия - Республика 2181 2
Франция - Французская Республика 2143 2
Латинская Америка 726 2
Ближний Восток 1479 2
Турция - Турецкая республика 956 2
Африка 1499 2
Австралия - Австралийский Союз 1130 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 762 2
Сингапур - Республика 808 2
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 256 1
Нидерланды 981 1
Иран - Исламская Республика Иран 376 1
Австрия - Австрийская Республика 530 1
США - Вашингтон 335 1
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 184 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Польша - Республика 834 1
Норвегия - Королевство 434 1
Украина 3398 1
Франция - Страсбург 9 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 2
NDAA - National Defense Authorization Act - Закон США О бюджетных ассигнованиях на национальную оборону 5 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
Секрет Полишинеля - Le secret de Polichinelle 5 1
NYT - The New York Times 510 13
The Wall Street Journal 710 8
Thomson Reuters - Рейтер 1760 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
The Register 352 1
The Washington Post 110 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Virus Bulletin 19 1
Fortune Global 500 162 1
CNews Analytics 1991 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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