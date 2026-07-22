Индексная книга (каталог) CNews*
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Куликов Егор
СОБЫТИЯ
Публикаций - 7, упоминаний - 7
Куликов Егор и организации, системы, технологии, персоны:
|Митричев Петр 14 3
|Короткевич Геннадий 12 3
|Андреев Роман 9 2
|Игловиков Виталий 1 1
|Рудников Вячеслав 10 1
|Lou Tiancheng - Лу Тьянчен 3 1
|Гостев Александр 84 1
|Катков Павел 31 1
|Бедеров Игорь 101 1
|Дубинин Олег 1 1
|Кондратенков Иван 5 1
|Путин Владимир 3451 1
|Щеголев Игорь 699 1
|Никифоров Николай 1138 1
|Никифорова Светлана 34 1
|Усманов Алишер 311 1
|Баланова Светлана 37 1
|Мацоцкий Сергей 180 1
|Клячин Александр 16 1
|Краснов Михаил 87 1
|Czajka Tomek - Томек Чайка 3 1
|Ведомости 1453 1
|The Washington Post 350 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3947 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459422, в очереди разбора - 728632.
Создано именных указателей - 198099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459422, в очереди разбора - 728632.
Создано именных указателей - 198099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.