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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 198099
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Куликов Егор

СОБЫТИЯ


22.07.2026 «К2Тех» и «К2 Кибербезопасность» запустили услугу комплексной защиты промышленных объектов 1
29.07.2024 Больше половины объектов критической инфраструктуры России не успеют выполнить требование по имортозамещению ИБ 1
19.11.2018 Питерский аспирант победил в чемпионате мира по программированию 1
10.04.2017 «Яндекс» открыл регистрацию на шестой чемпионат по спортивному программированию 1
29.07.2016 «Яндекс» подвёл итоги чемпионата по спортивному программированию «Яндекс.Алгоритм» 1
18.12.2012 Главные ИКТ-события 2012 года в России - версия CNews 1
05.10.2012 Чемпионом мира по программированию стал сотрудник «Яндекса» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Куликов Егор и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9166 5
Google LLC 12652 2
Meta Platforms - Facebook 4615 2
K2 - К2РУ - SourceCode 147 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 748 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 1
К2Тех - К2 Кибербезопасность 51 1
Samsung Electronics 11035 1
Ростелеком 10919 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5631 1
МегаФон 10690 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3448 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15682 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1757 1
9562 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1678 1
Информзащита 938 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 415 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1345 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1911 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4933 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1578 1
Telconet 35 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
РТИ 155 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 645 1
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 261 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1458 1
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 800 1
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 57 1
Garsdale Services 39 1
Дубинин и партнеры 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8803 1
Евросеть 1421 1
Альфа-Групп 745 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 488 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 736 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13739 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5628 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6526 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3677 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4941 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25491 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22218 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34738 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1303 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2750 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6834 1
Моноблок - Monoblock PC 1111 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2402 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2531 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3680 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3296 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10100 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7418 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18056 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12832 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26671 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64779 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22502 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2438 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3805 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1596 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3392 1
Вертикальная интеграция - Вертикальная концентрация - Vertical Integration 53 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13903 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7538 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7910 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14210 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13027 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24307 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29631 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8730 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12886 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн - Контур.Бухгалтерия 51 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 55 1
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 1
FreePik 1819 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1043 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7602 1
Apple iPad 4002 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 371 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5684 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2546 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 442 1
Митричев Петр 14 3
Короткевич Геннадий 12 3
Андреев Роман 9 2
Игловиков Виталий 1 1
Рудников Вячеслав 10 1
Lou Tiancheng - Лу Тьянчен 3 1
Гостев Александр 84 1
Катков Павел 31 1
Бедеров Игорь 101 1
Дубинин Олег 1 1
Кондратенков Иван 5 1
Путин Владимир 3451 1
Щеголев Игорь 699 1
Никифоров Николай 1138 1
Никифорова Светлана 34 1
Усманов Алишер 311 1
Баланова Светлана 37 1
Мацоцкий Сергей 180 1
Клячин Александр 16 1
Краснов Михаил 87 1
Czajka Tomek - Томек Чайка 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 165492 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54645 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47461 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19474 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19051 2
Казахстан - Республика 6021 2
Беларусь - Белоруссия 6273 2
Индия - Bharat 5860 2
Украина 7916 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 968 1
США - Флорида - Орландо 129 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13797 1
Израиль 2851 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2602 1
Япония - Токио 1020 1
Иран - Исламская Республика Иран 1154 1
Швейцария - Цюрих 279 1
Германия - Берлин 731 1
Беларусь - Минск 703 1
Китай - Пекин - Beijing 1094 1
Коста-Рика - Республика 98 1
США - Флорида 786 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15972 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57469 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6720 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1656 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2221 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6558 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4795 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3850 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53267 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8795 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8807 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 268 1
Металлы - Серебро - Silver 824 1
Металлы - Золото - Gold 1247 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1577 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3139 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11593 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3764 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5731 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1388 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2127 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4593 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5749 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях - КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 562 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 746 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6144 1
Ведомости 1453 1
The Washington Post 350 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3947 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 587 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 645 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 96 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 1
МГУ - Механико-математический факультет 33 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1723 1
Topcoder - TCCC - TopCoder Collegiate Challenge 17 4
Яндекс.Алгоритм - чемпионат по спортивному программированию 8 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2657 3
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 3
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 31 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
Meta - Facebook Hacker Cup 5 2
Data Science Challenge 2 1
VK Cup - чемпионат по программированию 7 1
Russian Code Cup 12 1
WRO - World Robotics Olympiad - World Robot Olympiad - Всемирная олимпиада роботов - Всемирная олимпиада по робототехнике 8 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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