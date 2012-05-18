Краснов Михаил

На праздновании своего 60-летнего юбилея 17 мая 2012 г. Михаил Краснов объявил о том, что оставляет пост президента ГК Verysell. «Я заметил, что посл

в – генеральный директор «Verysell Проекты» - покинул компанию, проработав в ней чуть менее двух лет. Эту информацию подтвердили CNews сам Гнездилов и председатель координационного совета ГК Verysell Михаил Краснов . «В текущем году наблюдается снижение спроса на рынке, поэтому мы оптимизируем затраты, - объясняет Михаил Краснов . - Это касается и сокращений штата, которые в компании п

о позволяет минимизировать риски, связанные с колебаниями рыночной конъюнктуры. «Российский ИТ-бизнес входит в ту стадию, когда его успешное развитие без привлечения инвестиций невозможно», — считает Михаил Краснов , президент группы компаний Verysell. Привлеченные средства Verysell планирует направить в первую очередь на укрепление позиций в сегменте системной интеграции и ИT-консалтинга —