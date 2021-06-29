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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Краснов Михаил



29.06.2021 Акционеры «Ростелекома» одобрили дивиденды и избрали новый совет директоров 1
28.12.2020 Luxoft создала интегратора для внедрения цифровой платформы «Сбера» на внешнем рынке 1
10.08.2020 Акционеры «Ростелекома» одобрили дивиденды и выбрали новый совет директоров 1
14.06.2019 «Ростелеком» объявил итоги годового собрания акционеров по результатам за 2018 год 1
25.03.2016 Сформирован список кандидатов в новый совет директоров «Ростелекома» 1
15.06.2015 «Ростелеком» выплатит более 9,4 млрд руб. дивидендов по итогам 2014 г. 1
28.03.2014 МВД: Обыски в Verysell и "Найти" проведены по уголовному делу о мошенничестве 2
26.03.2014 В компанию, созданную выходцами из Verysell, пришла полиция с автоматами 3
17.07.2013 Основатель Verysell устроился в РВК, чтобы научиться инвестировать 3
26.06.2013 Отставки и назначения: ИТ-звезды уходят из бизнеса 1
05.04.2013 Самые дорогие автомобили российских ИТ-боссов. Рейтинг 1
18.12.2012 Главные ИКТ-события 2012 года в России - версия CNews 1
12.11.2012 Интеграторы и вендоры разработали стратегию развития ИТ-отрасли России 1
14.09.2012 Коллекции, банки и рестораны известных ИТ-предпринимателей России 2
24.07.2012 ИТ-компании сами решили написать стратегию развития ИТ-рынка России 1
11.07.2012 В Минкомсвязи будет два замминистра по ИТ 1
06.06.2012 Accenture планирует поглощения ИТ-компаний в России 1
18.05.2012 Михаил Краснов оставляет пост президента Verysell и запускает новый бизнес 3
05.04.2012 IBS, какой мы ее знали, подходит к концу 1
27.01.2012 АФК "Система" - ИТ-чемпион: переговоры по покупке "Астероса" продолжаются 1
17.11.2011 Топ-менеджер Avaya вошел в совет директоров российской ITG 1
26.05.2011 Исследование CNews: Где учились лучшие ИТ-менеджеры России 1
05.03.2011 Verysell увеличила доход, но продолжила сокращать сотрудников 3
17.01.2011 Гендиректор «АйТи» Тагир Яппаров покидает свой пост и ищет инвестора 1
16.12.2010 В России создали защищенный BIOS 1
12.10.2010 Минздрав отменил новые «срочные» ИТ-конкурсы 1
10.03.2010 Verysell: выручка сократилась на 20%, персонал - на треть 2
19.01.2010 Топ-менеджер «Астерос» возглавил направление системной интеграции и консалтинга в Verysell 1
15.10.2009 Verysell сэкономил на топ-менеджменте 4
15.04.2009 «Армада» заработала $169 млн 1
17.02.2009 Рейтинг: самые устойчивые к кризису ИТ-компании России 2
05.02.2009 Щеголев ИТ-компаниям: маржа должна оставаться в России, а не на Кипре 1
22.12.2008 Минкомсвязи придумало, «как спасти ИТ-индустрию» 1
15.12.2008 ИТ-эксперты Минкомсвязи. Рынок в недоумении 2
24.11.2008 Инициатива развития ИТ-отрасли смещается к президенту 1
12.11.2008 «Техносерв»: Мы станем самой дорогой ИТ-компанией России 1
22.09.2008 Милованцев вошел в состав правления «Армады» 1
10.07.2008 Verysell продолжает скупку ИТ-компаний 1
10.07.2008 Интегратор «Астра СТ» присоединился к Группе Verysell 1
29.01.2008 2008: Verysell потратит $65 млн на поглощения 2

Публикаций - 66, упоминаний - 95

Краснов Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Verysell - Верисел 272 55
IBS - ИБС ИТ Услуги 1307 12
Microsoft Corporation 20288 12
IBM 8248 9
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 90 9
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 359 8
АйТи 1056 8
SAP SE 4177 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7582 8
Компьюлинк ГК - Compulink 319 8
Cisco Systems 4542 8
Ланит ГК 1477 7
4772 7
Астерос - Asteros 566 7
R-Style - Эр-Стайл ГК 285 7
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 673 6
Yandex - Яндекс 4442 6
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 296 6
HP Inc. 4843 6
Oracle Corporation 5639 5
NVision Group - Энвижн Груп 609 5
Abbyy 1026 5
HP Compaq 1791 5
Intel Corporation 10386 5
Oracle Sun Microsystems 2063 5
HP - Hewlett-Packard 3333 4
АФК Система ПАО 1582 4
Xerox 1000 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1064 4
Dell EMC 4361 4
Ситроникс - Sitronics 767 4
Lenovo Motorola 3211 3
Verysell Проекты - Verysell Project 67 3
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 458 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6111 3
Армада - РБК софт 648 3
Avaya Inc - Avaya СНГ 927 3
Сбербанк Технологии - СберТех 203 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7540 3
Apple Inc - Эппл Рус 9559 3
Белый Ветер 200 7
Deutsche Bank 286 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4653 5
Intel Capital 146 4
РТС - Фондовая биржа 316 3
Евросеть 1310 3
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 772 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 253 2
Альфа-Банк 1279 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 2
RPI - Rothschild Patent Imaging 18 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1798 2
РВК - Российская венчурная компания 499 2
ТНК-ВР Холдинг 226 2
Связной Банк 75 1
Societe Generale Group 59 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 192 1
ПромСвязьКапитал 66 1
ВТБ Банк Москвы 428 1
Bentley Motors 51 1
Башнефть ПАО АНК 93 1
Никойл АБ ИБГ - Никойл Инвестиционно-банковская группа 31 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 72 1
Da Vinci Capital 16 1
Lexus 51 1
Garsdale Services 36 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 114 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 71 1
ПСБ - Промсвязьбанк 627 1
eBay Inc 1516 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 81 1
Росгосстрах 210 1
Аэрофлот 572 1
Магнит - Сеть магазинов 278 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 392 1
Volvo Cars 187 1
Роснефть НК 410 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 357 1
Альфа-Групп 579 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 83 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7156 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1869 5
World Bank Group - Всемирный банк 221 4
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 102 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1808 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1067 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1405 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 296 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2607 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству 34 1
ИФНС - Инспекция Федеральной налоговой службы 45 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 189 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 459 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 33 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 266 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1766 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1906 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 122 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 824 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 145 1
Президент Российской Федерации 1597 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 475 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1259 1
Правительство РФ 2468 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 484 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2174 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 636 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 198 9
Руссофт - Russoft 330 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 67 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2459 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 73 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 89 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 316 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11487 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1527 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2312 2
ИТ-аутсорсинг 788 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 482 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 855 1
RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 3 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11634 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 662 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 348 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1794 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 605 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 569 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1573 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 123 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 227 1
Безопасный город 361 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 519 1
3G - Стандарт мобильной связи 4903 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 563 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1047 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3697 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8367 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4044 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 508 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 687 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5368 1
Apple iPad 3269 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1170 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 488 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 529 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Audi R - Спортивный автомобиль 22 1
Сбер Platform V 5 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 177 1
Дмитриев Кирилл 98 8
Мацоцкий Сергей 164 6
Генс Георгий 71 6
Златопольский Антон 18 5
Милованцев Дмитрий 88 5
Семенов Вадим 51 5
Яппаров Тагир 77 5
Иванов Сергей 241 5
Ускова Ольга 150 4
Щеголев Игорь 677 4
Рейман Леонид 977 4
Касимов Игорь 12 4
Ананьин Алексей 73 4
Васин Василий 26 4
Дворкович Аркадий 179 4
Веремьянина Валентина 10 4
Яковицкий Алексей 21 3
Волож Аркадий 206 3
Дергунова Ольга 113 3
Ананьев Алексей 101 3
Рудников Вячеслав 9 3
Комлев Николай 50 3
Карачинский Анатолий 81 3
Аузан Александр 9 3
Аганбегян Рубен 18 3
Нуралиев Борис 240 3
Канцуров Андрей 8 3
Путин Владимир 2158 3
Осеевский Михаил 241 3
Шмулевич Марк 79 3
Кузовкин Алексей 152 3
Никифоров Николай 1129 3
Карпов Илья 27 2
Костин Андрей 50 2
Иванченко Алексей 8 2
Медведев Дмитрий 1477 2
Пчелинцев Александр 8 2
Зимин Дмитрий 25 2
Соловьев Юрий 26 2
Прянишников Николай 282 2
Россия - Российская федерация - РФ 76303 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25115 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11695 7
Украина 5156 7
Казахстан - Республика 3736 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28292 6
Турция - Турецкая республика 1306 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1670 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9365 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1359 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1212 3
Канада 2309 3
Кипр - Республика 318 2
Европа Восточная 2685 2
Литва - Литовская Республика 464 2
Греция - Греческая Республика 539 2
Германия - Федеративная Республика 6767 2
Израиль 1288 2
Черногория 104 2
Беларусь - Белоруссия 2935 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10551 2
Япония 6703 2
Европа Западная 1190 1
Россия - УФО - Челябинская область 821 1
Япония - Токио 764 1
Иран - Исламская Республика Иран 578 1
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 67 1
Сан-Марино - Республика 36 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 60 1
Австрия - Австрийская Республика 889 1
DACH - немецкоязычные страны - D (Германия, Deutschland), A (Австрия (лат. Austria) и CH (Швейцария, лат. Confoederatio Helvetica) 10 1
Италия - Милан 88 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 220 1
Россия - ЦФО - Брянская область 111 1
Москва - Бибирево 15 1
Швейцария - Женева 243 1
Италия - Итальянская Республика 2438 1
Европа 6447 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1947 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8094 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3861 20
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3432 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 156 4
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 388 4
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 773 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 504 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4759 2
ГОСА - годовое общее собрание акционеров 26 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1088 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1518 2
ЕСН - Единый социальный налог 97 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 347 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 402 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 110 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 371 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 946 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2541 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 604 1
Федеральный закон 184-ФЗ - О техническом регулировании 18 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1196 1
Прайм - Агентство экономической информации 639 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 2
Thomson Reuters - Рейтер 5128 1
The Washington Post 266 1
Сноб 7 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 597 4
IDC - International Data Corporation 4390 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 2
Juniper Research 405 1
Gartner 3050 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 87 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 19 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 873 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 466 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 473 2
Академия наук СССР - АН СССР 17 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 156 1
РАН - Российская академия наук 586 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 309 1
Академия АйТи 47 1
ISE - Integrated Systems Europe 31 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c до 11.2021 годы.
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