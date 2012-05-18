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Краснов Михаил
СОБЫТИЯ
|18.05.2012
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Михаил Краснов оставляет пост президента Verysell и запускает новый бизнес
На праздновании своего 60-летнего юбилея 17 мая 2012 г. Михаил Краснов объявил о том, что оставляет пост президента ГК Verysell. «Я заметил, что посл
|15.10.2009
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Verysell сэкономил на топ-менеджменте
в – генеральный директор «Verysell Проекты» - покинул компанию, проработав в ней чуть менее двух лет. Эту информацию подтвердили CNews сам Гнездилов и председатель координационного совета ГК Verysell Михаил Краснов. «В текущем году наблюдается снижение спроса на рынке, поэтому мы оптимизируем затраты, - объясняет Михаил Краснов. - Это касается и сокращений штата, которые в компании п
|15.03.2007
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Инвестфонды вложили в Verysell $40 млн
о позволяет минимизировать риски, связанные с колебаниями рыночной конъюнктуры. «Российский ИТ-бизнес входит в ту стадию, когда его успешное развитие без привлечения инвестиций невозможно», — считает Михаил Краснов, президент группы компаний Verysell. Привлеченные средства Verysell планирует направить в первую очередь на укрепление позиций в сегменте системной интеграции и ИT-консалтинга —
|05.03.2002
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Михаил Краснов, Verysell: "Через 5 лет российский IT-рынок может вырасти в 10 раз"
и экономическое образование, стали кандидатом экономических наук. Как получилось, что свою жизнь Вы связали с компьютерным бизнесом, став во главе одной из первых отечественных компьютерных компаний? Михаил Краснов: Мой путь в компьютерную индустрию, наверное, достаточно типичен. До профессионального бизнеса, в который я ушел в 1990 году, я занимался в Институте США и Канады вопросами эконо
|31.10.2001
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Verysell: рост вместе с рынком
еятельные люди начали осваивать новые возможности, которые им предоставило новое время. В 1990 году Михаил Краснов вместе с иностранными инвесторами, в частности корпорацией Merisel, стал соучр
|31.10.2001
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Verysell: рост вместе с рынком
еятельные люди начали осваивать новые возможности, которые им предоставило новое время. В 1990 году Михаил Краснов вместе с иностранными инвесторами, в частности корпорацией Merisel, стал соучр
Краснов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Дмитриев Кирилл 120 8
|Генс Георгий 79 7
|Мацоцкий Сергей 180 7
|Яппаров Тагир 110 6
|Златопольский Антон 21 5
|Касимов Игорь 21 5
|Веремьянина Валентина 19 5
|Семенов Вадим 65 5
|Васин Василий 35 5
|Милованцев Дмитрий 110 5
|Ходос Юрий 22 5
|Щеголев Игорь 699 5
|Иванов Сергей 405 5
|Карачинский Анатолий 96 5
|Комлев Николай 113 4
|Кузовкин Алексей 155 4
|Бяхов Олег 59 4
|Бутман Евгений 29 4
|Путин Владимир 3454 4
|Рейман Леонид 1065 4
|Ускова Ольга 174 4
|Дворкович Аркадий 216 4
|Ананьин Алексей 90 4
|Канцуров Андрей 8 3
|Беликов Игорь 7 3
|Чижикова Анна 3 3
|Аганбегян Рубен 18 3
|Рудников Вячеслав 10 3
|Зотов Андрей 37 3
|Шмулевич Марк 90 3
|Аммосов Юрий 46 3
|Вьюгин Олег 8 3
|Гуккин Александр 7 3
|Гостомельский Алексей 14 3
|Гамзин Михаил 10 3
|Москалев Дмитрий 6 3
|Дубинский Илья 6 3
|Марголит Геннадий 7 3
|Лучин Александр 5 3
|Кулиш Дмитрий 5 3
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