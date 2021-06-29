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Краснов Михаил
Краснов Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дмитриев Кирилл 98 8
|Мацоцкий Сергей 164 6
|Генс Георгий 71 6
|Златопольский Антон 18 5
|Милованцев Дмитрий 88 5
|Семенов Вадим 51 5
|Яппаров Тагир 77 5
|Иванов Сергей 241 5
|Ускова Ольга 150 4
|Щеголев Игорь 677 4
|Рейман Леонид 977 4
|Касимов Игорь 12 4
|Ананьин Алексей 73 4
|Васин Василий 26 4
|Дворкович Аркадий 179 4
|Веремьянина Валентина 10 4
|Яковицкий Алексей 21 3
|Волож Аркадий 206 3
|Дергунова Ольга 113 3
|Ананьев Алексей 101 3
|Рудников Вячеслав 9 3
|Комлев Николай 50 3
|Карачинский Анатолий 81 3
|Аузан Александр 9 3
|Аганбегян Рубен 18 3
|Нуралиев Борис 240 3
|Канцуров Андрей 8 3
|Путин Владимир 2158 3
|Осеевский Михаил 241 3
|Шмулевич Марк 79 3
|Кузовкин Алексей 152 3
|Никифоров Николай 1129 3
|Карпов Илья 27 2
|Костин Андрей 50 2
|Иванченко Алексей 8 2
|Медведев Дмитрий 1477 2
|Пчелинцев Александр 8 2
|Зимин Дмитрий 25 2
|Соловьев Юрий 26 2
|Прянишников Николай 282 2
|Прайм - Агентство экономической информации 639 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5128 1
|The Washington Post 266 1
|Сноб 7 1
Ключевых фраз выявлено - 1084058, в очереди разбора - 981428.
Создано именных указателей - 48801.
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