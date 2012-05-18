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Краснов Михаил

СОБЫТИЯ


18.05.2012 Михаил Краснов оставляет пост президента Verysell и запускает новый бизнес

На праздновании своего 60-летнего юбилея 17 мая 2012 г. Михаил Краснов объявил о том, что оставляет пост президента ГК Verysell. «Я заметил, что посл
15.10.2009 Verysell сэкономил на топ-менеджменте

в – генеральный директор «Verysell Проекты» - покинул компанию, проработав в ней чуть менее двух лет. Эту информацию подтвердили CNews сам Гнездилов и председатель координационного совета ГК Verysell Михаил Краснов. «В текущем году наблюдается снижение спроса на рынке, поэтому мы оптимизируем затраты, - объясняет Михаил Краснов. - Это касается и сокращений штата, которые в компании п
15.03.2007 Инвестфонды вложили в Verysell $40 млн

о позволяет минимизировать риски, связанные с колебаниями рыночной конъюнктуры. «Российский ИТ-бизнес входит в ту стадию, когда его успешное развитие без привлечения инвестиций невозможно», — считает Михаил Краснов, президент группы компаний Verysell. Привлеченные средства Verysell планирует направить в первую очередь на укрепление позиций в сегменте системной интеграции и ИT-консалтинга —

05.03.2002 Михаил Краснов, Verysell: "Через 5 лет российский IT-рынок может вырасти в 10 раз"

и экономическое образование, стали кандидатом экономических наук. Как получилось, что свою жизнь Вы связали с компьютерным бизнесом, став во главе одной из первых отечественных компьютерных компаний? Михаил Краснов: Мой путь в компьютерную индустрию, наверное, достаточно типичен. До профессионального бизнеса, в который я ушел в 1990 году, я занимался в Институте США и Канады вопросами эконо
31.10.2001 Verysell: рост вместе с рынком

еятельные люди начали осваивать новые возможности, которые им предоставило новое время. В 1990 году Михаил Краснов вместе с иностранными инвесторами, в частности корпорацией Merisel, стал соучр
31.10.2001 Verysell: рост вместе с рынком

еятельные люди начали осваивать новые возможности, которые им предоставило новое время. В 1990 году Михаил Краснов вместе с иностранными инвесторами, в частности корпорацией Merisel, стал соучр

Публикаций - 87, упоминаний - 98

Краснов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 69
Microsoft Corporation 25775 17
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 15
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 14
Merlion - Verysell Distribution - Вериселл Дистрибуция 96 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
АйТи 1519 11
Verysell Telecom - Верисел Телеком 42 10
SAP SE 5601 10
Компьюлинк ГК - Compulink 456 10
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 9
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 110 9
Cisco Systems 5372 9
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 8
Ростелеком 10948 8
HP Inc. 5883 8
9594 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 7
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 7
Oracle Corporation 7074 7
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 7
Verysell ОБИНКО - Объединенная Интеграторская Компания 33 6
Verysell Enterprise ONE 17 6
Иконтри 12 6
Yandex - Яндекс 9216 6
Крок - Croc 1964 6
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 6
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 6
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 6
Verysell IT Services - Верисел Сервис 10 5
Verysell - Астра СТ - Астра Системные Технологии 12 5
МегаФон 10742 5
Intel Corporation 12811 5
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 5
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 5
NVision Group - Энвижн Груп 699 5
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 5
Открытые технологии 732 4
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 4
Mint Global - Mint Capital 27 9
Белый Ветер 365 8
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Steep Rock Capital 5 5
Intel Capital 148 4
EY - Эрнст энд Янг 81 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Societe Generale Group - Kleinwort Hambros - Kleinwort Wasserstein - Kleinwort Benson 15 3
Altone Investments 5 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Евросеть 1421 3
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 3
Capital Group 85 3
Связной Банк 113 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Альфа-Банк 1979 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 2
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 48 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 11 1
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
Polylog - Агентство Полилог 23 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 1
Da Vinci Capital - Da Vinci Capital Management - Da Vinci Private Equity Fund 20 1
Toyota - Lexus 83 1
Garsdale Services 39 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 5
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 3
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 79 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Правительство Челябинской области 78 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
Росгвардия - СОБР - Специальный отряд быстрого реагирования 16 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 12
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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