Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190007
ИКТ 14664
Организации 11369
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3549
Системы 26580
Персоны 82506
География 3023
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2753
Мероприятия 878

Зотов Андрей


СОБЫТИЯ


04.02.2026 Beeline Cloud и «Лаборатория Числитель» заключили партнерское соглашение для развития облачных решений на базе Kubernetes 1
30.10.2025 Облачный бизнес «Билайна» возглавит Андрей Зотов 1
Искусственный интеллект 2024 2
21.08.2025 Cloud.ru и Raft помогут компаниям быстро и эффективно внедрять GenAI-решения в бизнес-процессы 1
10.02.2025 Cloud.ru заморозит цены на облачные услуги для новых клиентов на три года 1
16.12.2024 Андрей Зотов -

Андрей Зотов, Cloud.ru: Облачные платформы становятся основой для масштабирования ИИ-решений

 1
15.10.2024 Cloud.ru подтвердил лидерство среди провайдеров PaaS и IaaS в России в ежегодном рейтинге CNews 1
22.05.2024 Cloud.ru и НЦК ИСУ подписали соглашение о сотрудничестве 1
22.03.2024 Cloud.ru и ИТ-компания ALP ITSM заключили партнерское соглашение 1
01.09.2023 Cloud.ru и «Протон» заключили партнерское соглашение 1
16.08.2023 Компания «Страна девелопмент» перенесла виртуальные рабочие места в облако Cloud.ru 1
06.07.2023 Cloud.ru и «ЕАЕ-консалт» заключили партнерское соглашение 1
24.05.2023 Wone IT и Cloud.ru заключили партнерское соглашени 1
23.05.2023 Softline и Cloud объявили о начале стратегического партнерства 1
19.04.2023 Cloud и «Норбит» заключили партнерское соглашение 1
06.04.2023 «Столото» снизила затраты на ИТ-инфраструктуру на 30% благодаря миграции в облако Cloud 1
02.03.2023 Cloud и ICL Services стали партнерами 1
10.02.2023 Облако Cloud стало основой для цифровых систем Crafter 1
31.01.2023 ЦИТ «Факт» построил HR-платформу в облаке Cloud 1
14.11.2022 Облачная платформа Cloud стала основой для инновационного российского видеосервиса Digiboo 1
30.09.2022 Navicon предложит клиентам аналитику в облаке Cloud 1
11.07.2022 Cloud объявил о партнёрстве с ITSumma 1
25.11.2021 «Сибур» внедрил более 60 моделей машинного обучения для динамического прогнозирования котировок 1
26.02.2021 «Работа.ру» перенесет свои информационные системы в облако Sbercloud 1
27.11.2012 Экс-помощница Щеголева планирует войти в число регуляторов Рунета 1
12.07.2012 Дирекцию реализации проектов «Андэк» возглавил Андрей Зотов 2
21.09.2007 «АМТ-Груп» готовится к продаже "Ситрониксу" 1
12.09.2007 «Армада»: первое поглощение после IPO 1
29.06.2007 «Компьюлинк» купил Redlab 1
03.03.2006 Verysell собирает деньги на новые поглощения 1
02.03.2005 Verysell превратился в интегратора 1
04.11.2004 Enterprise One и "Иконтри" вошли в группу Verysell 1
04.08.2004 Юрий Данилюк: Розничные сети озабочены снижением затрат 1
30.12.2003 Verysell наградила сотрудников 1
02.09.2003 В Verysell - новый вице-президент 2
05.04.2002 Неделя в Сети: Дело вместо тела, онлайновая церковь и подделка ЭЦП 1

Публикаций - 37, упоминаний - 40

Зотов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 538 21
Verysell - Верисел - Merisel CIS 326 6
SAP SE 5457 4
Verysell Иконтри 14 3
Verysell Enterprise ONE 17 3
IBM - International Business Machines Corp 9565 3
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 107 2
Merlion - Verysell Distribution - Вериселл Дистрибуция 94 2
Softline - Софтлайн 3321 2
9098 2
ФОРС - Центр разработки 680 2
AMT Group - АМТ-Груп 353 2
Prophix Software 12 2
FrontRange Solutions 19 1
PM Expert - ПМ Эксперт 117 1
Verysell IT Services - Верисел Сервис 8 1
Verysell - Sterling Group - Стерлинг Груп - Стерлинг Интеграция 47 1
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 93 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 127 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 408 1
Андэк 39 1
ITSumma - ITS - Сумма АйТи 13 1
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 57 1
Verysell Telecom - Верисел Телеком 41 1
ALP Group - ALP ITSM 4 1
Digiboo Intellect Systems 1 1
Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 41 1
Инсофт 24 1
Системы документооборота 511 1
Армада - Союзинформ 32 1
Факт ЦИТ - Факт Центр Интернет-Технологий 2 1
Т1 ИИ - Т1 Искусственный интеллект 51 1
Ростелеком 10396 1
Ростех - Автоматика Концерн 1749 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 820 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 1
Amazon Inc - Amazon.com 3158 1
Yandex - Яндекс 8565 1
Microsoft Corporation 25321 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 379 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1144 2
AdWatch Isobar 44 1
Седьмой Континент 64 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 54 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Разумный интернет - Фонд поддержки сетевых инициатив 11 1
Cotton Club - Коттон Клаб 28 1
FAITID - Foundation for Assistance for Internet - Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет 23 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8289 1
eBay Inc 1632 1
Газпром ПАО 1424 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1806 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 504 1
X5 Group - Перекрёсток 610 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 588 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 324 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2764 1
Абсолют Банк 242 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 55 1
Bank of America - Банк Америки 268 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 1
Упаковочные системы - Тетра Пак - Tetra Pak 32 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 318 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
Страна Девелопмент 7 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3566 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2826 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 210 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73707 25
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23036 23
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17181 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18625 12
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5973 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17164 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3073 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31967 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 8
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1178 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 5
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 360 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7332 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7450 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3560 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5288 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7652 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 3
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 794 3
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 772 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1185 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12405 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12069 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 3
DevOps - Development и Operations 1093 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13023 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8143 3
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 907 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5667 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 2
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1052 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 514 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1715 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5786 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 91 5
Сбер - Cloud.ru Evolution - Cloud.ru Evolution Stack - Cloud.ru Evolution ML Inference - Cloud.ru Evolution Data Platform 46 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 120 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1561 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 48 2
SAP BAiO - SAP Business All-in-One - mySAP All-in-One 64 1
Microsoft 365 Copilot 188 1
Digiboo - онлайн-видеосервис 2 1
Московская Биржа - ММВБ СПРЭДО - Система проведения электронных дилинговых операций 6 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud DLI - SberCloud Data Lake Insight 5 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 150 1
Технологии Будущего - NeuroniQ - Система управления очередью 29 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 569 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5196 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 249 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1121 1
1С:ERP Управление предприятием 733 1
Apple iPhone 6 4861 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 929 1
Docker - Платформа распределённых приложений 446 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 131 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 99 1
Stafory - робот Вера 355 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 146 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 101 1
Oracle PeopleSoft 418 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 36 1
Краснов Михаил 86 3
Гайкович Владимир 40 2
Ходос Юрий 21 2
Гуриев Марат 17 1
Кузовкин Алексей 155 1
Ворыхалов Антон 41 1
Лашкина Елена 34 1
Голицын Сергей 46 1
Крот Александр 1 1
Твердынин Марк 19 1
Смелянский Руслан 25 1
Никерова Марина 14 1
Бобин Максим 12 1
Храмцов Павел 10 1
Алексеев Матвей 12 1
Стафеев Денис 6 1
Табаровский Олег 7 1
Гледенов Роберт 9 1
Курасов Дмитрий 3 1
Чужмаров Павел 3 1
Семион Кирилл 43 1
Баранов Антон 10 1
Ефимов Вячеслав 2 1
Евстигнеев Евгений 1 1
Касенова Мадина 1 1
Мамонтов Владимир 5 1
Ивакин Артем 14 1
Семенюк Игорь 4 1
Сирокко Семен 1 1
Меркулов Владимир 1 1
Бородин Александр 4 1
Чечеткин Александр 1 1
Спирина Ольга 1 1
Ястржембский Владимир 4 1
Гайрабедьянц Дмитрий 1 1
Малов Антон 1 1
Славкина Татьяна 4 1
Волнянский Виталий 1 1
Надреев Ильдар 2 1
Окунев Юрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158135 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53557 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46049 4
Европа 24675 2
Украина 7812 2
Югославия 74 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18343 1
Казахстан - Республика 5836 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13581 1
Земля - планета Солнечной системы 10690 1
Азия - Азиатский регион 5763 1
Япония 13564 1
Норвегия - Королевство 1834 1
Финляндия - Финляндская Республика 3659 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18770 1
Америка - Американский регион 2190 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3204 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3603 1
Канада 4994 1
Израиль 2787 1
США - Нью-Йорк 3154 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2543 1
Ближний Восток 3051 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1785 1
Франция - Французская Республика 7995 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1455 1
Китай - Тайвань 4144 1
Турция - Турецкая республика 2504 1
Индонезия - Республика 1020 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2693 1
Испания - Королевство 3771 1
Америка Латинская 1890 1
США - Калифорния 4778 1
Болгария - Республика 788 1
Малайзия 901 1
Румыния 743 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 714 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 585 1
Финляндия - Хельсинки 252 1
Австрия - Австрийская Республика 1337 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5898 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11780 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15235 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3673 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2972 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5298 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11445 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4677 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 355 1
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 534 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6987 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1000 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 667 1
Известия ИД 715 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3762 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 3
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
IDC - International Data Corporation 4944 1
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 92 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 265 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 76 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
День смеха - 1 апреля 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416904, в очереди разбора - 727370.
Создано именных указателей - 190007.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще