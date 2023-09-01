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Cloud.ru и «Протон» заключили партнерское соглашение

Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru и ГК «Протон» объявили о сотрудничестве, в рамках которого компании будут обмениваться опытом и помогать клиентам переносить ИТ-системы в облачную среду.

В рамках соглашения группа компаний «Протон» продолжит выступать как бизнес-партнер для клиента, увеличит эффективность бизнеса путем внедрения актуальных рабочих технологий и разнообразит свой набор услуг продвинутой облачной платформой Cloud.ru. Это сотрудничество поможет группе компаний «Протон» повысить свою экспертность в построении отказоустойчивой инфраструктуры, максимально сфокусированной на реальных задачах клиентов.

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«Команда «Протон» стремится быть полноценным бизнес-партнером для клиентов, предоставляя им необходимые услуги для реализации важных проектов. Партнерство с Cloud.ru делает наши сервисы более продвинутыми – c появлением безопасной и надежной облачной инфраструктуры наши клиенты станут ближе к достижению поставленных целей», – отметил Антон Малов, директор по развитию бизнеса группы компаний «Протон».

«Нам в Cloud.ru важно выбирать надежных партнеров, которые соответствуют нашим ценностям, и Группа компаний «Протон» как раз одна из них. С помощью наших сервисов коллеги смогут предоставлять больше опций для своих клиентов и помогать им переходить в продвинутые облака», – сказал Андрей Зотов, коммерческий директор Cloud.ru.

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