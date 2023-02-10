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Облако Cloud стало основой для цифровых систем Crafter

Грузоперевозчик Crafter осуществил миграцию своих ИТ-систем на облачную платформу компании Cloud.

Crafter работает на рынке автомобильных перевозок с 2010 г. Парк ее автомобилей составляет 22 тыс. машин.

Для управления автотранспортом используется собственная разработка компании: цифровая платформа Crafter.Online. Она позволяет решать множество задач: от управления автопарком, удобного поиска рейсов и автоматизации всех логистических процессов до формирования отчетных документов.

В 2022 г. компании Crafter потребовалось перенести эту платформу на облачные ресурсы нового провайдера, способного поддержать быстрорастущий бизнес и защитить от кибератак и уязвимостей.

«Мы протестировали несколько компаний-лидеров облачного рынка РФ и выбрали Cloud. Решающим аргументом стала полная совместимость c сервисами нашего предыдущего зарубежного поставщика, что позволило перенести систему и данные без сбоев и форс-мажоров. В результате переезда на ресурсы Cloud мы получили надежную платформу, благодаря которой система Crafter.Online работает бесперебойно при скачках трафика, кибератаках и прочих инцидентах. Пользователи получают всю необходимую информацию в любое время суток, выбирают рейсы за 30 секунд, отслеживают в режиме онлайн всю информацию по рейсам, оплатам и документам и просматривают полную историю рейсов в личном кабинете», – отметил Юрий Окунев, руководитель отдела разработки ПО Crafter.

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Сегодня компания Crafter использует следующие сервисы компании Cloud: Cloud Container Engine для быстрого запуска приложений в кластерах Kubernetes; Cloud Search Service для быстрого поиска данных и аналитики; RDS for PostgreSQL для управления базами данных; Object Storage Service – масштабируемое объектное хранилище для работы с любым объемом данных.

В будущем Crafter планирует воспользоваться платформой машинного обучения ML Space компании Cloud для прогнозирования стоимости перевозки в зависимости от множества параметров логистической заявки.

«Мы рады, что технологии Cloud стали основой для цифровой платформы компании Crafter. Уверен, что это поможет Crafter оказывать клиентам услуги еще более высокого качества, – сказал Андрей Зотов, коммерческий директор Сloud. – Этот проект – яркая иллюстрация того, как наши решения способствуют ускорению цифровой трансформации российской экономики».

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