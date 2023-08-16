Компания «Страна девелопмент» перенесла виртуальные рабочие места в облако Cloud.ru

Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru объявил о завершении проекта по миграции в свое облако виртуальных рабочих мест c графическими картами компании «Страна девелопмент». В результате девелопер повысил продуктивность своих специалистов и теперь сможет проектировать дополнительно до 10 объектов строительства ежегодно.

«Страна девелопмент» использует такой технологичный инструмент как виртуальные рабочие столы (Virtual Desktop Infrastructure, VDI) на основе GPU.

«Использование требовательных к вычислительным ресурсам графических приложений – основа нашего бизнеса. В связи с изменившимися экономическими реалиями закупать такую технику стало проблематично, именно поэтому мы решили использовать сервис VDI, — сказал Александр Бородин, вице-президент блока цифровой трансформации, «Страна девелопмент». — Миграция в облако Cloud.ru существенно повысила производительность наших сотрудников, занимающихся проектированием, что поможет им реализовывать до 10 крупных объектов строительства в год дополнительно».

«Мы максимально фокусируемся на задачах клиентов и стремимся предлагать им решения, «заточенные» под развитие их бизнеса, — сказал Андрей Зотов, коммерческий директор Cloud.ru. — Сервис VDI c GPU ориентирован на специалистов, чья работа связана с ресурсоемкими задачами по обработке графики, которые требуют высоких затрат на парк мощного оборудования. Наше облако помогает им существенно снизить эти расходы благодаря гибким схемам тарификации, адаптирующим рабочие места под нужды бизнеса в конкретный момент. Мы рады, что наш сервис помог компании «Страна девелопмент» оптимизировать бизнес-процессы и увеличить продуктивность работы. Рассчитываем, что VDI станет технологической основой для многих успешных проектов в области строительства».

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VDI — это технология виртуализации рабочего места, когда операционная система и все программы находятся не на ПК, а на сервере в ЦОДе. Используя ее, заказчики Cloud.ru из любых регионов России могут удаленно подключаться к рабочему месту — с любого устройства, которое имеет выход в интернет или доступ к доверенной сети.

В Cloud.ru выделяют следующие преимущества использования VDI с использованием графических процессоров на базе инфраструктуры провайдера: высокая скорость работы требовательных к графике приложений за счет использования специализированных процессоров (GPU); оперативное развертывание даже большого количества рабочих мест в облаке с доступом к корпоративной сети; возможность настраивать конфигурацию виртуального рабочего места под потребности компании — выделять ресурсы (GPU, vCPU, vRAM, SSD), выбирать операционную систему, настраивать политики доступа; надежная защита данных от утечки (запрет подключения внешних запоминающих устройств, отключение буфера обмена); сокращение затрат на оборудование и администрирование. Больше не нужно тратиться на обновление компьютерного оборудования: для работы с виртуальным рабочим местом подойдет любой ПК, ноутбук или планшет; операционная система, приложения и все данные хранятся в защищенном ЦОДе уровня Tier III, а не на локальном компьютере пользователя. Работать с виртуальным рабочим местом можно через ПК и мобильные устройства.