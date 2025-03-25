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Индексная книга (каталог) CNews*
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Бородин Александр


25.03.2025 Севергазбанк переводит клиентские документы в цифровой формат с LDM 1
10.12.2024 MANGO OFFICE проведет новогодний автопробег на digital-мобилях 1
16.08.2023 Компания «Страна девелопмент» перенесла виртуальные рабочие места в облако Cloud.ru 1
12.12.2012 «Инфосистемы Джет» построили систему управления ИБ для спецдепозитария «Инфинитум» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Бородин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2084 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4019 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1142 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
Страна Девелопмент 5 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 40 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 318 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67458 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10408 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 319 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16253 1
Управляемость - Manageability 1746 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13910 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20862 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10654 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2274 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7205 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20970 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6202 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51599 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25670 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14509 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1083 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16155 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3264 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  672 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6833 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11192 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5796 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15929 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1496 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14113 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28211 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3923 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3808 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 500 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 275 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 850 1
Кибербезопасность - SIM - Security information management - СУИБ - Управление информационной безопасностью 79 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 343 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11747 1
vRAM - Video Random Access Memory - ОЗУ для видеоизображений 45 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21473 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12294 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7473 1
vCPU - Виртуальный процессор, содержащий одно ядро и занимающий один сокет 93 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 126 1
Гагарина Светлана 1 1
Анохин Андрей 1 1
Кокина Наталья 1 1
Рогалева Наталья 1 1
Ряховская Ксения 1 1
Савосина Юлия 3 1
Семиглазова Алина 1 1
Бодрова Екатерина 1 1
Ставцев Николай 1 1
Зотов Андрей 33 1
Степаненко Василий 42 1
Костина Анна 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 146527 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 291 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4003 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1524 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43637 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17588 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2278 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1155 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1996 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3020 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 310 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1576 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2775 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 449 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5834 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2762 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6257 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 504 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1918 1
Аудит - аудиторский услуги 2727 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 256 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5482 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7113 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 76 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348956, в очереди разбора - 762042.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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