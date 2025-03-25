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Бородин Александр
Бородин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Telegram Group 2084 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4019 1
|Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1142 1
|Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 1
|BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
|Страна Девелопмент 5 1
|Инфинитум - Специализированный депозитарий 40 1
|IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 318 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
|Гагарина Светлана 1 1
|Анохин Андрей 1 1
|Кокина Наталья 1 1
|Рогалева Наталья 1 1
|Ряховская Ксения 1 1
|Савосина Юлия 3 1
|Семиглазова Алина 1 1
|Бодрова Екатерина 1 1
|Ставцев Николай 1 1
|Зотов Андрей 33 1
|Степаненко Василий 42 1
|Костина Анна 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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