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Индексная книга (каталог) CNews*
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Савосина Юлия



19.12.2024 Почему умный офис — не роскошь, а необходимость 1
19.12.2024 Каким должен быть современный контакт-центр 1
10.12.2024 MANGO OFFICE проведет новогодний автопробег на digital-мобилях 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Савосина Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 1983 2
8213 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Naumen - Наумен 626 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
iCore - Ай Ко ЗАО 56 1
Salesforce.com - Tableau Software 110 1
3iTech - 3i Technologies - ДСС Лаб 39 1
Сател 125 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 171 1
Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 30 1
Авантелеком 24 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
Протек - Центр внедрений 56 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 1
Альфа-Банк 1769 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
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ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 53 1
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Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 81 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 3
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 2
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IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1071 2
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Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 342 2
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 111 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 1
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 1
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Okdesk - Облачные Решения 51 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 313 1
Booking.com 114 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 212 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 557 1
Протек - Здравсити 26 1
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Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 128 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 70 1
Актив - Рутокен SCR смарт-карт 14 1
OmniNet - Omnitracker 63 1
МТС Exolve 67 1
Основа Холдинг ГК - Terra360 2 1
Ростех - РТ-Иридиум - DeepMail 11 1
Лента Спутник 5 1
Савицкий Андрей 32 1
Карпинский Алексей 42 1
Макаренко Дмитрий 8 1
Кабаков Ярослав 59 1
Коптелов Игорь 5 1
Кудинов Игорь 17 1
Чернышов Михаил 41 1
Лазарев Николай 19 1
Налепов Роман 21 1
Осипов Петр 2 1
Шаталова Ольга 12 1
Бородин Александр 3 1
Афонин Александр 4 1
Вирясов Владислав 24 1
Слободин Виталий 17 1
Кочетова Вероника 5 1
Лошкарева Наталья 6 1
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Туруханова Ольга 5 1
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Оносовский Юрий 3 1
Молодев Сергей 1 1
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1005 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Евразия - Евразийский континент 607 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 441 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1537 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 487 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 306 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 463 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 414 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 289 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
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Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 272 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
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Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1225 1
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Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 204 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 2
CNews AWARDS - награда 519 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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