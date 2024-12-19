Савосина Юлия
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Савосина Юлия и организации, системы, технологии, персоны:
|Савицкий Андрей 32 1
|Карпинский Алексей 42 1
|Макаренко Дмитрий 8 1
|Кабаков Ярослав 59 1
|Коптелов Игорь 5 1
|Кудинов Игорь 17 1
|Чернышов Михаил 41 1
|Лазарев Николай 19 1
|Налепов Роман 21 1
|Осипов Петр 2 1
|Шаталова Ольга 12 1
|Бородин Александр 3 1
|Афонин Александр 4 1
|Вирясов Владислав 24 1
|Слободин Виталий 17 1
|Кочетова Вероника 5 1
|Лошкарева Наталья 6 1
|Голомысов Андрей 6 1
|Денисенко Юлия 6 1
|Гордеев Михаил 6 1
|Тараканова Алена 6 1
|Туруханова Ольга 5 1
|Гагарина Светлана 1 1
|Оносовский Юрий 3 1
|Молодев Сергей 1 1
|Берников Сергей 1 1
|Евтюнин Павел 2 1
|Шаруев Дмитрий 3 1
|Шаршаков Владимир 2 1
|Куличенко Елена 3 1
|Афонин-Терзийски Александр 1 1
|Ставцев Николай 1 1
|Белоусова Виктория 3 1
|Мельзак Ирина 3 1
|Герфурт Юлия 3 1
|Бодрова Екатерина 1 1
|Семиглазова Алина 1 1
|Шарипов Тимур 2 1
|Ряховская Ксения 1 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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