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Квятковский Юрий
УПОМИНАНИЯ
|28.04.2025
|«Машина Подбора»: в Москве состоится премьера первой HR-оперы в мире 1
Квятковский Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Савосина Юлия 4 1
|Осипов Петр 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359138, в очереди разбора - 756651.
Создано именных указателей - 174607.
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