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Осипов Петр
|28.04.2025
|«Машина Подбора»: в Москве состоится премьера первой HR-оперы в мире 1
|10.12.2024
|MANGO OFFICE проведет новогодний автопробег на digital-мобилях 1
|08.10.2012
|26 октября в Москве начнет работу конференция по управлению бизнесом 1
Осипов Петр и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4096 1
|HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 91 1
|Telegram Group 2156 1
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1060 1
|Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 102 1
|Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 18 1
|Apple iPad 3878 1
|Гагарина Светлана 1 1
|Ряховская Ксения 1 1
|Савосина Юлия 4 1
|Семиглазова Алина 1 1
|Бодрова Екатерина 1 1
|Мрочковский Николай 1 1
|Ставцев Николай 1 1
|Рогалева Наталья 1 1
|Кокина Наталья 1 1
|Анохин Андрей 1 1
|Поташев Максим 9 1
|Стоянов Игорь 2 1
|Попов Андрей 111 1
|Бугаев Леонид 13 1
|Левченко Александр 13 1
|Митрофанов Сергей 10 1
|Толкачев Алексей 6 1
|Бакшт Константин 2 1
|Савенюк Владимир 1 1
|SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 26 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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