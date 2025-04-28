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Индексная книга (каталог) CNews*
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Осипов Петр



28.04.2025 «Машина Подбора»: в Москве состоится премьера первой HR-оперы в мире 1
10.12.2024 MANGO OFFICE проведет новогодний автопробег на digital-мобилях 1
08.10.2012 26 октября в Москве начнет работу конференция по управлению бизнесом 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Осипов Петр и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4096 1
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 91 1
Telegram Group 2156 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1060 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 102 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 18 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 68 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7282 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10748 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20995 1
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 195 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43954 2
Россия - РФ - Российская федерация 147893 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1164 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 452 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 291 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 493 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2802 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1594 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 312 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3056 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2026 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 424 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 719 1
Россия - СФО - Новосибирск 4399 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4039 1
Россия - Бородино 43 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2298 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17738 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1540 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7202 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2796 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11162 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5134 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 478 1
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 26 1
День молодёжи - 27 июня 929 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356571, в очереди разбора - 758760.
Создано именных указателей - 173698.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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