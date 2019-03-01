iCore - Ай Ко ЗАО

«Сибур» и iCore внедрили систему телеприсутствия в Томске iCore объявила о том, что на Томском производстве «Сибура» введена в эксплуатацию инновационная система телеприсутствия. Над проектом работала команда, состоящая из сотрудников «Сибура» и компании iCore. Система телеприсутствия TelePresence состоит из нескольких элементов: 3 экранов, полностью занимающих собой одну из стен переговорной комнаты, кластера из камер, расположенных по центру,