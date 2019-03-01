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iCore Ай Ко ЗАО

iCore - Ай Ко ЗАО


01.03.2019 iCore создала мультимедийную систему для инжинирингового дивизиона «Росатома»

Специалисты iCore разработали и реализовали проект мультимедийного комплекса для конференц-зала головного московского офиса инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом». Мультимедийный комплекс состои
14.01.2019 «Сибур» и iCore внедрили систему телеприсутствия в Томске

iCore объявила о том, что на Томском производстве «Сибура» введена в эксплуатацию инновационная система телеприсутствия. Над проектом работала команда, состоящая из сотрудников «Сибура» и компании iCore. Система телеприсутствия TelePresence состоит из нескольких элементов: 3 экранов, полностью занимающих собой одну из стен переговорной комнаты, кластера из камер, расположенных по центру,
31.08.2016 iCore договорился о партнерстве с производителем модульных дата-центров GreenMDC

Компания iCore — системный интегратор полного цикла — в июле 2016 г. заключила партнерское соглашение с российским производителем модульных дата-центров GreenMDC. Соглашение позволит системному интеграт
20.04.2016 iCore и SimpliVity предложат в России гиперконвергентные решения

В апреле 2016 г. iCore, системный интегратор полного цикла, подписала договор о сотрудничестве с компанией SimpliVity — производителем инновационных ИТ-решений. Реализуя принцип гиперконвергенции («все в одном»
08.09.2015 iCore первым из интеграторов стал сервисным партнером Brocade в России

к решений для сетей хранения данных, центров обработки данных, сервис-провайдеров и корпоративных сетей, заключила партнерское соглашение с российским системным интегратором полного цикла — компанией iCore, которая, как результат, стала Support Delivery Partner. Об этом CNews сообщили в iCore. Как ожидается, данное сотрудничество позволит оптимизировать сервисное обслуживание заказчи
25.06.2015 iCore модернизировал сеть передачи данных «Утконоса»

Компания iCore, системный интегратор полного цикла, модернизировала сеть передачи данных (СПД) интернет-гипермаркета «Утконос». Об этом CNews сообщили в iCore. Как рассказали в компании, обновлен
06.10.2014 Проект iCore сохранил клиенту инвестиции в BI за 10 лет

СNews: Недавно компания iCore внедрила аналитическую базу данных для BI-системы в организации, регулирующей рынок электроэнергии. Расскажите о деятельности заказчика. Руслан Демидов: Наш заказчик – некоммерческое парт
18.12.2012 iCore выводит на рынок собственный мультимедийный продукт

Компания iCore объявила о начале продаж собственной разработки — контроллера мультиэкранного изображения iCube. Контроллер предназначен для распределения общего информационного поля между дисплеями, вхо
28.11.2012 Руслан Демидов: Делаем ставку на качество!

CNews: Насколько я знаю, компания iCore была образована шесть лет назад, когда в целом ИТ-рынок в России сложился, значимых по объему свободных ниш уже не существовало? Довольно непросто было решиться на создание новой компании
13.11.2012 iCore расширяет компетенции в области мультимедиа

Компания iCore сообщила о расширении спектра оборудования, используемого при создании мультимедийных систем и реализации проектов «Умный дом». В частности, получен статус «Авторизованный дилер» компании
24.10.2012 iCore запускает новое VDI-решение для мобильных рабочих мест

В рамках внутреннего проекта виртуализации рабочих мест сотрудников iCore создано и запущено в тестовую эксплуатацию VDI-решение, позволяющее реализовать виртуализациию рабочих мест (VDI) при работе сотрудников с собственных мобильных/портативных устройств. Как
27.09.2012 iCore начинает проект виртуализации рабочих мест

рования программных и аппаратных средств виртуализации рабочих мест принято решение о переходе на технологию VDI для организации как рабочих мест в офисе, так и дистанционных рабочих мест сотрудников iCore. В проекте используются устройства класса zero-client («нулевой клиент», ультратонкий клиент»), работающие по протоколу PC over IP. Специализируясь на оказании широкого спектра услуг в сф
04.09.2012 iCore оснащает мультимедийными системами новый конференц-зал «Медицины»

Специалисты компании iCore приступили к оснащению интегрированными мультимедийными системами нового конференц-зала компании «Медицина». Как ожидается, это позволит расширить его функциональные возможности при прове
16.08.2012 iCore оснастила видеостеной диспетчерскую «Енисейского речного пароходства»

Компания iCore в рамках работ по модернизации системы мониторинга и управления флотом «Енисейского речного пароходства» установила полиэкранную систему отображения мультимедийной информации. Ввиду сильн

Публикаций - 56, упоминаний - 56

iCore и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1777 16
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 14
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 11
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 10
NVision Group - Энвижн Груп 679 10
Softline - Софтлайн 2811 8
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 74 8
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 8
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 165 7
АйТи 1365 6
Компьюлинк ГК - Compulink 439 5
ХайТэк - Hi-Tech 200 5
AMT Group - АМТ-Груп 351 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 5
Корус Консалтинг ГК 1217 5
ЭкоПрог - EcoProg - Экопрог АТ - Экопрог Авиационные Технологии 25 5
Ростелеком 9701 4
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 4
Сонет 169 4
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 156 4
Микротест 278 4
ФОРС - Центр разработки 636 4
Broadcom - VMware 2359 3
Hitachi - Хитачи 1464 3
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 3
Schneider Electric 575 3
ГЛОНАСС АО 187 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 3
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 220 3
Ramax - Рамакс 115 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 3
Itransition Group - Итранзишн ГК 9 3
ITPS - Information Technology Professional Solutions - Парма-Телеком 41 3
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 55 3
Галэкс НТЦ - Galex 37 3
8213 3
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 3
Ланит Интеграция 190 3
Meta Platforms - Facebook 4438 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 6
Альфа-Банк 1769 6
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 5
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 3
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 2
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Почта России ПАО 2112 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Hyundai Motor Company 383 1
Boeing 1009 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
Airbus Group - Airbus Industries 224 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
РесурсТранс 16 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 97 1
Деловые Линии ГК 67 1
НГКМ - Нефтегазкомплектмонтаж 3 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
ЕВРАЗ - ЕвразРуда 5 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 280 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Транснефть 299 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 136 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 664 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 110 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 86 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Судебная власть - Judicial power 2310 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 53 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Совет главных конструкторов информатизации регионов РФ 17 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 110 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 41 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 96 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 32 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
Совет рынка НП - Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью - Некоммерческое партнерство 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 45
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Карпинский Алексей 42 25
Демидов Руслан 10 8
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Тикуркин Максим 38 2
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Литвинов Игорь 10 2
Барыкин Сергей 10 2
Парахин Виктор 8 2
Соколюк Валерий 31 2
Бобровников Борис 103 2
Карпов Алексей 24 2
Тищенко Андрей 13 2
Волков Владимир 56 2
Антипинский Андрей 4 2
Шелепов Владимир 24 2
Щетинин Владимир 15 2
Попов Виктор 7 2
Черемных Андрей 29 2
Штыкова Елена 6 2
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Евпланов Владимир 3 2
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Солнце - звезда Солнечной системы 5183 2
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Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 881 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 610 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 387 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 24
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 19
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 11
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 10
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 8
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 7
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 5
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 5
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 4
Аренда 2416 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 3
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 222 2
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 20 1
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