iCore Ай Ко ЗАО
|01.03.2019
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iCore создала мультимедийную систему для инжинирингового дивизиона «Росатома»
Специалисты iCore разработали и реализовали проект мультимедийного комплекса для конференц-зала головного московского офиса инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом». Мультимедийный комплекс состои
|14.01.2019
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«Сибур» и iCore внедрили систему телеприсутствия в Томске
iCore объявила о том, что на Томском производстве «Сибура» введена в эксплуатацию инновационная система телеприсутствия. Над проектом работала команда, состоящая из сотрудников «Сибура» и компании iCore. Система телеприсутствия TelePresence состоит из нескольких элементов: 3 экранов, полностью занимающих собой одну из стен переговорной комнаты, кластера из камер, расположенных по центру,
|31.08.2016
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iCore договорился о партнерстве с производителем модульных дата-центров GreenMDC
Компания iCore — системный интегратор полного цикла — в июле 2016 г. заключила партнерское соглашение с российским производителем модульных дата-центров GreenMDC. Соглашение позволит системному интеграт
|20.04.2016
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iCore и SimpliVity предложат в России гиперконвергентные решения
В апреле 2016 г. iCore, системный интегратор полного цикла, подписала договор о сотрудничестве с компанией SimpliVity — производителем инновационных ИТ-решений. Реализуя принцип гиперконвергенции («все в одном»
|08.09.2015
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iCore первым из интеграторов стал сервисным партнером Brocade в России
к решений для сетей хранения данных, центров обработки данных, сервис-провайдеров и корпоративных сетей, заключила партнерское соглашение с российским системным интегратором полного цикла — компанией iCore, которая, как результат, стала Support Delivery Partner. Об этом CNews сообщили в iCore. Как ожидается, данное сотрудничество позволит оптимизировать сервисное обслуживание заказчи
|25.06.2015
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iCore модернизировал сеть передачи данных «Утконоса»
Компания iCore, системный интегратор полного цикла, модернизировала сеть передачи данных (СПД) интернет-гипермаркета «Утконос». Об этом CNews сообщили в iCore. Как рассказали в компании, обновлен
|06.10.2014
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Проект iCore сохранил клиенту инвестиции в BI за 10 лет
СNews: Недавно компания iCore внедрила аналитическую базу данных для BI-системы в организации, регулирующей рынок электроэнергии. Расскажите о деятельности заказчика. Руслан Демидов: Наш заказчик – некоммерческое парт
|18.12.2012
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iCore выводит на рынок собственный мультимедийный продукт
Компания iCore объявила о начале продаж собственной разработки — контроллера мультиэкранного изображения iCube. Контроллер предназначен для распределения общего информационного поля между дисплеями, вхо
|28.11.2012
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Руслан Демидов: Делаем ставку на качество!
CNews: Насколько я знаю, компания iCore была образована шесть лет назад, когда в целом ИТ-рынок в России сложился, значимых по объему свободных ниш уже не существовало? Довольно непросто было решиться на создание новой компании
|13.11.2012
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iCore расширяет компетенции в области мультимедиа
Компания iCore сообщила о расширении спектра оборудования, используемого при создании мультимедийных систем и реализации проектов «Умный дом». В частности, получен статус «Авторизованный дилер» компании
|24.10.2012
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iCore запускает новое VDI-решение для мобильных рабочих мест
В рамках внутреннего проекта виртуализации рабочих мест сотрудников iCore создано и запущено в тестовую эксплуатацию VDI-решение, позволяющее реализовать виртуализациию рабочих мест (VDI) при работе сотрудников с собственных мобильных/портативных устройств. Как
|27.09.2012
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iCore начинает проект виртуализации рабочих мест
рования программных и аппаратных средств виртуализации рабочих мест принято решение о переходе на технологию VDI для организации как рабочих мест в офисе, так и дистанционных рабочих мест сотрудников iCore. В проекте используются устройства класса zero-client («нулевой клиент», ультратонкий клиент»), работающие по протоколу PC over IP. Специализируясь на оказании широкого спектра услуг в сф
|04.09.2012
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iCore оснащает мультимедийными системами новый конференц-зал «Медицины»
Специалисты компании iCore приступили к оснащению интегрированными мультимедийными системами нового конференц-зала компании «Медицина». Как ожидается, это позволит расширить его функциональные возможности при прове
|16.08.2012
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iCore оснастила видеостеной диспетчерскую «Енисейского речного пароходства»
Компания iCore в рамках работ по модернизации системы мониторинга и управления флотом «Енисейского речного пароходства» установила полиэкранную систему отображения мультимедийной информации. Ввиду сильн
iCore и организации, системы, технологии, персоны:
|Карпинский Алексей 42 25
|Демидов Руслан 10 8
|Никифоров Игорь 31 4
|Сафонов Андрей 5 4
|Баранова Ирина 10 4
|Аксельрод Илья 17 3
|Пауков Сергей 14 3
|Буленков Дмитрий 30 3
|Прозоров Андрей 16 3
|Слободин Виталий 17 3
|Герфурт Юлия 3 3
|Мельзак Ирина 3 3
|Белоусова Виктория 3 3
|Тикуркин Максим 38 2
|Прозоров Денис 10 2
|Литвинов Игорь 10 2
|Барыкин Сергей 10 2
|Парахин Виктор 8 2
|Соколюк Валерий 31 2
|Бобровников Борис 103 2
|Карпов Алексей 24 2
|Тищенко Андрей 13 2
|Волков Владимир 56 2
|Антипинский Андрей 4 2
|Шелепов Владимир 24 2
|Щетинин Владимир 15 2
|Попов Виктор 7 2
|Черемных Андрей 29 2
|Штыкова Елена 6 2
|Козлов Денис 9 2
|Евпланов Владимир 3 2
|Кудрявцева Наталья 12 2
|Бурлуцкий Андрей 5 1
|Натрусов Артем 284 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Русанов Сергей 48 1
|Калинин Александр 154 1
|Макаров Алексей 62 1
|Игнатова Людмила 31 1
|Малышев Алексей 9 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
|CNews - ZOOM.CNews 1847 1
|Bloomberg 1286 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 1
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