Буленков Дмитрий


СОБЫТИЯ


28.01.2026 Решение на базе «Форсайт. Аналитическая платформа» от RAMAX Group поможет повысить скорость и эффективность принятия решений в Upstream-проектах 1
07.12.2023 Ramax Group прошла сертификацию российского разработчика системы Global ERP 1
24.01.2023 Государство будет привлекать к развитию ИТ на транспорте частных инвесторов 2
31.10.2022 RuSIEM и Ramax Group заключили соглашение о партнерстве 1
24.08.2022 Ramax Group и Macroscop займутся развитием систем интеллектуального видеонаблюдения 1
10.08.2022 Ramax Group стала партнером Directum 1
02.08.2022 Ramax Group стала партнером Directum 1
24.06.2022 Ramax Group предложит рынку HRM-систему на базе решений Goodt 1
21.06.2022 Ramax Group предложит рынку HRM-систему на базе решений Goodt 1
16.06.2022 Ramax Group и «Форсайт» намерены усилить развитие российского BI 1
15.06.2022 «Сбер» и Ramax Group помогут бизнесу обеспечить технологическую независимость с помощью Platform V 1
27.05.2022 Ramax Group и «VK Цифровые технологии» совместно развивают решения для повышения операционной эффективности бизнеса клиентов 1
16.05.2022 Корпорация «Галактика» и Ramax Group стали партнерами 1
06.05.2022 Ramax Group создаст центр компетенций по внедрению и сопровождению продуктовой линейки ГК «Астра» 1
03.03.2022 RAMAX Group и Yandex.Cloud предложат российским компаниям совместные решения на базе облачных технологий 1
07.07.2021 Ramax Group и Datareon предложат клиентам новые подходы к интеграции данных 1
24.07.2020 Мировые ИТ-тренды в российской транспортной отрасли 2
24.07.2020 Выручка крупнейших поставщиков ИТ в транспортную отрасль выросла на 17% 1
24.07.2020 Государство становится одним из драйверов цифровизации транспорта 1
17.06.2020 Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс» -

ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли

 1
02.06.2020 «Рамакс интернейшнл» реализовал схему прямой дистрибуции авиауслуг «Аэрофлота» по стандарту NDC 1
06.08.2019 «Сургутнефтегаз» использует Process Mining для оптимизации ИТ-процессов 1
12.12.2018 Tele2 внедрила Process Mining для анализа внешних платежей 1
30.05.2018 Дмитрий Буленков -

Главным трендом транспортной отрасли является цифровая трансформация

 1
29.05.2018 Рейтинг ИТ-поставщиков для транспорта: рост почти на 15% 1
29.05.2018 Российский транспорт объединит единая цифровая платформа 1
30.03.2016 «Аэрофлот» будет использовать технологии Big Data от IBM для сбора и анализа клиентских данных 1
10.02.2016 «Техносерв Консалтинг» внедрил в «Аэрофлоте» систему лояльности для корпоративных клиентов 1
08.09.2015 «Техносерв Консалтинг» получил отраслевую специализацию Oracle Travel and Transportation 1
12.12.2013 Дмитрий Буленков возглавил работу с транспортным сектором «Техносерв Консалтинг» 2
30.03.2012 ИТ в здравоохранении: старт состоялся? 1

Ramax - Рамакс 122 25
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1515 6
SAP SE 5453 5
Крок - Croc 1816 5
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 67 4
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 364 4
БИАТЕХ - BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 70 3
ГЛОНАСС АО 247 3
iCore - Ай Ко ЗАО 58 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3146 2
Yandex - Яндекс 8554 2
IBM - International Business Machines Corp 9563 2
Oracle Corporation 6895 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 2
Корус Консалтинг ГК 1358 2
Directum - Директум 1180 2
SAP CIS - САП СНГ 864 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4577 2
Sabre Corporation - Sabre Holdings 170 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 691 2
Oberon - Оберон 59 2
NDC Technologies 41 2
Омникомм - Omnicomm 169 2
Celonis 28 2
Macroscop - Макроскоп Трейд - Сателлит Инновация - Eocortex 25 1
Глосав 17 1
Tetron - Тетрон 3 1
Урбантех ГК - МВС Груп 9 1
Текора - ТЕхнологии КОрпоративного РАзвития - Tekora 15 1
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 52 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 56 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 411 1
Амтел-Сервис 36 1
Caravan - Караван 89 1
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 21 1
Oracle Siebel Systems 515 1
Урбантех ГК - Urbantech Group 19 1
Dell EMC Россия - ЕМС Информационные Системы СИ-Ай-ЭС - Бизнес в России и СНГ 27 1
Сбер - Sber AR/VR Lab 6 1
Siemens AG - Siemens Group 2633 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 876 10
РЖД - Российские железные дороги 2015 5
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8278 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2731 2
Сургутнефтегаз - СНГ 280 2
Деловые Линии ГК 82 2
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 75 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 87 1
ЕВРАЗ - ЕвразРуда 5 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 34 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 18 1
Cargo Air 2 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3018 1
Газпром ПАО 1424 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 569 1
Hyundai Motor Company 421 1
Лента - Сеть розничной торговли 2285 1
Boeing 1020 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 472 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1674 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 268 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 515 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 151 1
Airbus Group - Airbus Industries 233 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 359 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 240 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 91 1
РесурсТранс 16 1
ВТБ - ВТБ24 669 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 78 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 200 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 154 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 85 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3138 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 718 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5007 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 2
Федеральное казначейство России 1879 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 160 2
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 41 1
Минтранс РФ - Росжелдор - ВО ЖДТ России ФГП - Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ - УВО ФГУП - Управление ведомственной охраны Министерства транспорта РФ 10 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12986 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6325 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 139 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 115 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2014 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2264 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1455 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 915 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3270 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 77 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 163 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 227 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 107 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 51 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73645 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 17
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7449 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34033 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23215 11
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18530 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5964 6
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2449 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6179 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31924 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5287 5
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 326 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7648 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7323 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 5
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1215 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6924 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 3
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 323 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 3
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 736 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1438 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17177 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 3
Оцифровка - Digitization 4936 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3360 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13379 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13022 3
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 692 3
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1415 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8141 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2899 5
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 526 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 928 3
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 50 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 2
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ - ЕГИС ОТБ - Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности 13 2
Аэрофлот Бонус 29 2
Trip.com Group - SkyScanner 21 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 429 2
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 248 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 136 2
Celonis - SAP Process Mining by Celonis 15 2
Microsoft Windows 2000 8679 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 65 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 1
Airbus Skywise 2 1
Ramax Simba - Рамакс Симба - среда управления цифровой трансформации бизнеса 6 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 263 1
Форсайт Аналитическая платформа 13 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 38 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Безбумажные перевозки пассажиров и грузов 9 1
РЖД Цифровая железная дорога 10 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 93 1
GE - General Electric Predix - IIoT-платформа 10 1
Oracle Siebel CRM Loyalty Management - Oracle Loyalty 23 1
InterSystems Cache 138 1
InterSystems Ensemble 58 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 86 1
InterSystems HealthShare 26 1
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 61 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 332 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 427 1
VK Process Mining - Mail.ru Process Mirror 18 1
VK Tax Compliance 27 1
Форсайт Бюджетирование 22 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги Авто 37 1
Fujifilm - Synapse PACS - Synapse Mobility 5 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1052 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7397 1
Apple iPad 3943 1
Аксельрод Илья 17 3
Карпинский Алексей 42 3
Пауков Сергей 17 3
Барыкин Сергей 10 2
Парахин Виктор 10 2
Петров Дмитрий 69 2
Паньков Борис 15 2
Шатиров Георгий 7 2
Рябов Максим 14 2
Купча Дмитрий 2 2
Рудычева Наталья 95 1
Суслов Константин 23 1
Рубцова Ольга 33 1
Кадников Вячеслав 20 1
Рудевский Антон 40 1
Рождественский Владимир 2 1
Машика Александр 7 1
Абрамов Виктор 11 1
Переверзев Михаил 19 1
Гусельников Андрей 15 1
Дубинин Вадим 27 1
Рябко Сергей 4 1
Хачатрян Серик 3 1
Тятюшев Максим 160 1
Матвеев Максим 1 1
Толстых Юрий 4 1
Островский Евгений 2 1
Абатуров Константин 3 1
Аникин Дмитрий 65 1
Фандеев Михаил 1 1
Харин Олег 1 1
Сафаров Михаил 1 1
Хожаева Татьяна 1 1
Минулаев Наиль 1 1
Натрусов Артем 312 1
Мишустин Михаил 749 1
Чернышенко Дмитрий 575 1
Чаркин Евгений 314 1
Богданов Кирилл 112 1
Черненко Андрей 73 1
Россия - РФ - Российская федерация 157987 26
Европа 24669 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46015 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14527 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18330 2
Казахстан - Республика 5830 2
Армения - Республика 2376 2
Беларусь - Белоруссия 6066 2
Финляндия - Финляндская Республика 3659 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18750 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8200 2
США - Колорадо - Денвер 121 1
Китай - Западный Китай 6 1
Индийский океан 161 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53542 1
Азия - Азиатский регион 5756 1
Россия - УФО - Свердловская область 1782 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3301 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1362 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1017 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 623 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2699 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1004 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1407 1
Узбекистан - Республика 1885 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 829 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 666 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1583 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1328 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 721 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 693 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 1
Сербия - Республика 358 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 370 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 380 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10402 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 6
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 4
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1553 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15221 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 3
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 354 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3250 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 2
Национальный проект - Беспилотные логистические коридоры - программа развития умного автономного транспорта в России - ПКРТИ - программа комплексного развития транспортной инфраструктуры - проект Караван по развитию перевозок беспилотным транспортом 53 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4261 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6278 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3771 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 366 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5893 2
Экономический эффект 1216 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2499 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1773 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 762 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
Список системообразующих предприятий РФ 312 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Ведомости 1278 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 4
Frost & Sullivan 206 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 21 1
InterSystems University Outreach - InterSystems Campus - InterSystems Student Programming Competition 2 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
CNews AWARDS - награда 556 1
