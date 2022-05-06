Ramax Group создаст центр компетенций по внедрению и сопровождению продуктовой линейки ГК «Астра»

ГК «Астра» и консорциум системных интеграторов Ramax Group объявили о сотрудничестве, которое нацелено на поддержку российского бизнеса в области импортозамещения и развитие общих каналов продаж.

Ramax Group сосредоточится на услугах интеграции и поддержки ИТ-решений, в числе которых защищенные операционные системы Astra Linux и средства виртуализации «Брест», VDI-решение Termidesk, средства резервного копирования Rubackup, программный комплекс для развертывания мобильных рабочих мест Workspad, инструментарий для управления доменом ALD Pro и другие.

«В ГК «Астра» мы видим надежного партнера, который поможет нам предоставить клиентам высококлассные продукты для оперативного импортозамещения, – сказал вице-президент по продажам и маркетингу Ramax Group Дмитрий Буленков. – Решения включены в реестр Минцифры, они отказоустойчивы и позволяют обеспечить высокую степень защищенности ИТ-систем и информации. В частности, ОС Astra Linux подходит для обработки любых конфиденциальных данных, включая гостайну с грифом «особой важности», и уже несколько лет используется в стратегически важных отраслях экономики и на объектах критической информационной инфраструктуры. Успешные кейсы внедрения и применения ПО от ГК «Астра» в госсекторе позволят нам масштабировать накопленный опыт также и на коммерческий сегмент рынка».

«Сейчас мы имеем дело с лавинообразным ростом спроса на программные продукты российского производства, и заказы на интеграцию решений ГК «Астра» поступают от организаций из всех регионов. Мы всегда стремились к сотрудничеству с компаниями, которые предоставляют качественные услуги в области системной интеграции и консалтинга, и сейчас искренне рады партнерству с Ramax Group. Экспертиза наших коллег в банковской сфере, ритейле, девелопменте, транспортных компаниях и других отраслях поможет многим конечным заказчикам достигнуть желаемых целей в части импортозамещения, чтобы не только сохранить работоспособность, но и повысить эффективность своего бизнеса», – отметил Антон Рудевский, директор департамента по работе с партнерами ГК «Астра».

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Ramax Group на регулярной основе проводит расширение штата технических специалистов и проводит них обучение по программному стеку вендора с последующей официальной сертификацией. Это обеспечивает необходимый уровень компетентности персонала интегратора в части внедрения отечественных ИТ-продуктов и дальнейшего сопровождения связанных с ними проектов.