Ramax Group и Datareon предложат клиентам новые подходы к интеграции данных

Ramax Group и Datareon подписали соглашение о партнерстве. Коллаборация позволит успешно решать сложные задачи клиентов в области построения распределенного информационного ландшафта.

«Продукты Datareon обеспечивают эффективное взаимодействие всех интегрируемых приложений в одном центре, – комментирует Дмитрий Буленков, вице-президент по продажам и маркетингу Ramax Group. – Они объединяют имеющиеся источники информации и поддерживают централизованный обмен данными между разными информационными системами. Методики и технологии внедрения, которыми обладает наш новый партнер, позволят нам не только повысить качество выполнения проектов по автоматизации и оптимизации, но и сократить сроки внедрений».

Партнеры намерены развивать совместную экспертизу в области разработки и внедрения композитных ERP-приложений. Крупным предприятиям на российском рынке коллаборация открывает ряд преимуществ, среди которых снижение требований к ресурсам для каждого компонента, возможность гибкого управления ресурсами, сокращение расходов на доработки, снижение стоимости простоя, децентрализация разработки.

«В лице Ramax Group мы видим компанию-эксперта высокого уровня, который максимально клиентоориентирован и сфокусирован на использовании качественных решений в своих проектах. Партнерство позволит нам создавать и реализовывать совместную цифровую стратегию во многих компаниях-лидерах рынка», – говорит Владимир Рождественский, генеральный директор Datareon.

Фокус сотрудничества Ramax Group и Datareon направлен на оптимизацию и автоматизацию процессов управления мастер-данными, нормативно-справочной информацией и на создание интеграционных ландшафтов с помощью сервисной шины предприятия (ESB).