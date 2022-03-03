RAMAX Group и Yandex.Cloud предложат российским компаниям совместные решения на базе облачных технологий

Публичная облачная платформа Yandex.Cloud и системный интегратор RAMAX Group заявили о заключении партнерского соглашения. Цель сотрудничества – повышение эффективности использования ИТ-инфраструктуры у заказчиков за счет создания простых, масштабируемых и надежных приложений и проектов на основе облачных технологий. Об этом CNews сообщили представители RAMAX Group.

За счет партнерства с Yandex.Cloud RAMAX Group сможет предложить своим заказчиками более тридцати облачных сервисов, среди которых в том числе: хранение и обработка данных, синтез и распознавание речи, инструменты машинного обучения. Их использование позволит повышать эффективность бизнеса, предоставит возможности для безопасной обработки данных в первую очередь государственным корпорациям и компаниям с госучастием.

Платформа Yandex.Cloud соответствует требованиям федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» и Общего регламента о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR), а также международным стандартам информационной безопасности: ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27017:2015, ISO/IEC 27018:2019, PCI DSS, ГОСТ 57580.

«Сервисы Yandex.Cloud уже используют крупнейшие игроки из ключевых отраслей экономики: Leroy Merlin, Ozon, “Газпром”, “М.Видео-Эльдорадо” и другие, — сказал вице-президент по продажам и маркетингу RAMAX Group Дмитрий Буленков. — Команда RAMAX Group планирует наращивать темпы развития экспертизы в части облачных сервисов, а также расширять практику перевода государственных и коммерческих заказчиков на платформу Yandex.Cloud».

«Компания Yandex Cloud продолжает развитие отношений с ключевыми игроками ИТ-рынка и партнерство с компанией RAMAX Group является еще одним шагом в данном направлении. Глубокая экспертиза коллег как с точки зрения технологий, так и знание специфики многих отраслей дает еще больше возможностей нашим пользователям получить эффект от использования облачных технологий Yandex Cloud», — отметил руководитель направления по работе с ключевыми партнерами Yandex Cloud Александр Машика.

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RAMAX Group (группа компаний «РАМАКС») – объединение системных интеграторов и компаний-разработчиков, охватывающее весь спектр потребностей заказчика от разработки стратегии до сопровождения комплексных решений. ГК «РАМАКС» работает на российском ИТ-рынке более 25 лет.