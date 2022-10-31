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Безопасность Бизнес
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RuSIEM и Ramax Group заключили соглашение о партнерстве

RuSIEM, российский разработчик программного обеспечения в области информационной безопасности, включила системного интегратора Ramax Group в число своих партнеров. Это позволит Ramax Group помогать своим заказчикам повышать информационную безопасность бизнеса за счет внедрения качественных решений в области мониторинга и управления событиями информационной безопасности линейки RuSIEM.

«Заключенное партнерское соглашение означает, что Ramax Group будет реализовывать весь цикл работ на проектах по внедрению и сопровождению продуктов RuSIEM для решения задач своих заказчиков по организации и ведению мониторинга событий информационной безопасности, а также расследованию кибератак любой сложности», – сказал совладелец копании RuSIEM Максим Степченков.

В нынешних условиях на первый план выходит обеспечение непрерывности производственных и бизнес-процессов компаний, в том числе участвующих в выполнении государственного оборонного заказа. Поэтому возможности SIEM-системы RuSIEM, позволяющие обнаруживать сложные многовекторные атаки, сохраняя при этом работоспособность самой системы, будут сейчас очень востребованы.

«Наше сотрудничество обеспечит заказчиков сильным аналитическим решением и высококвалифицированной технической поддержкой, – сказал Максим Степченков. – Эксперты Ramax Group известны на рынке как эксперты в области интеграции аналитических решений как в корпоративном, так и государственном сегментах».

SIEM-система RuSIEM как единая система мониторинга информационной безопасности организации может использоваться для: создания SOC-центра; организации централизованного управления ИБ; выявления несанкционированного доступа; выявления на ранней стадии и предотвращения возможных инцидентов ИБ с помощью механизмов машинного обучения; учета активов и выявления потенциальных рисков и угроз с целью оценки имеющихся и внедряемых средств безопасности; выявления мошеннических схем.

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Полностью автоматизированный процесс сбора и анализа событий позволяет пользователям создавать как свои собственные шаблоны для выявления аномальных событий, так и использовать лучшие практики компании RuSIEM.

«В лице RuSIEM мы приобрели сильного технологического партнера. Вместе мы сможем предложить заказчикам эффективные решения в области информационной безопасности в условиях новой реальности, – сказал вице-президент по продажам и маркетингу Ramax Group Дмитрий Буленков. – В числе немаловажных конкурентных преимуществ системы RuSIEM отдельно следует отметить наличие сертификата ФСТЭК России, благодаря которому наши заказчики получат не только качественный импортонезависимый продукт, но и смогут обеспечить требования регулятора в части SEIM».

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