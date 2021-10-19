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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Степченков Максим
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 36, упоминаний - 47
Степченков Максим упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
|BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 2
|Соловьев Алексей 60 15
|Урьяс Вадим 76 15
|Мискевич Евгений 29 15
|Ямщиков Владимир 32 15
|Горчаков Денис 26 15
|Нестеров Алексей 79 15
|Рубин Адар 28 14
|Емелин Александр 25 14
|Слышкин Василий 54 14
|Смык Виталий 27 14
|Сотин Денис 103 14
|Клепиков Алексей 77 14
|Егоров Владимир 52 14
|Портной Михаил 23 14
|Карпов Иван 41 14
|Абакумов Евгений 103 14
|Дьяченко Валерий 66 14
|Сороченков Алексей 23 14
|Чаркин Евгений 182 14
|Прохорова Алла 45 14
|Каюмов Шамиль 34 14
|Трофимова Людмила 31 14
|Сыкулев Андрей 57 14
|Москальков Дмитрий 23 14
|Васильев Владислав 39 13
|Семенихин Игорь 37 13
|Генкина Екатерина 24 13
|Сирота Юрий 38 13
|Вахнин Павел 51 13
|Сарнацкий Владислав 16 13
|Шадура Максим 17 13
|Бурилов Андрей 25 13
|Лебедев Антон 28 13
|Халматов Максим 45 13
|Антонов Александр 73 13
|Богданов Кирилл 91 13
|Хасин Михаил 26 13
|Федечкин Сергей 19 13
|Платонов Михаил 38 13
|Шевченко Владимир 135 13
|IDC - International Data Corporation 2738 1
|Gartner 2200 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
|ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771620, в очереди разбора - 675302.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771620, в очереди разбора - 675302.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru