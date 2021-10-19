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Степченков Максим


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
31.08.2021 «Айти бастион» и RuSIEM интегрировали решения для защиты ИТ-инфраструктуры 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
19.05.2021 SIEM-система компании RuSIEM сертифицирована ФСТЭК России 1
11.02.2021 «Программный Продукт» вошел в состав учредителей ведущего разработчика SIEM-систем 3
08.12.2020 RuSIEM и АИС будут готовить специалистов по ИБ 1
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
20.08.2020 В RuSIEM назначен коммерческий директор 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
29.11.2019 OCS включил в портфель инфраструктурного ПО решение RuSIEM 1
27.11.2019 Вручены награды CNews AWARDS 2019: люди, технологии, проекты 2
22.11.2019 Минкомсвязи на месяцы сократит сроки ежегодных согласований ИТ-планов госорганов 1
21.11.2019 Зачем нужна информационная безопасность, если вас все равно взломают 2
24.10.2019 На CNews FORUM солидные люди расскажут, как выстроить информационную безопасность в современную эпоху 2
09.09.2019 RuSIEM: Как искусственный интеллект в SIEM-системах может остановить киберпреступников 7
19.08.2019 «Программный Продукт» расширил свои возможности в сфере информационной безопасности 1
20.03.2014 IT Task будет внедрять КУБ от «ТрастВерс» 1
18.03.2010 Закон о персональных данных: рынок не готов? 1
17.02.2010 Круглый стол CNews: «Защита персональных данных» 1

Публикаций - 36, упоминаний - 47

Степченков Максим упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 22
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 16
Rimini Street 38 14
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 14
Cinimex - Синимекс 160 14
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 14
Ситилабс 25 14
Schneider Electric Secure Power 44 14
Такском - Taxcom 119 14
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
Центр2М - Center2М 47 13
Schneider Electric 409 13
Ситилинк - Citilink 190 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Veeam Software 250 4
Dynatrace 46 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 3
Naumen - Наумен 344 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
Программный продукт ГК 92 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 155 2
Diasoft - Диасофт 357 2
RuSIEM - РуСИЕМ 6 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность - Триметр - Trimetr 46 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 2
ЦАС - Центр аналитических систем 4 1
VMware 1832 1
Denodo Technologies 2 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 1
AMT Group - АМТ-Груп 168 1
Ramax - Рамакс 62 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1518 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
Ростелеком Связьинвест 709 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 788 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 19 1
Biocad - Биокад 38 1
Splunk 33 1
Газпромбанк - ГПБ 693 24
РЖД - Российские железные дороги 1083 20
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 18
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 15
OKS Group 31 15
Аэрофлот 493 14
Ингосстрах СПАО 210 14
X5 Group - Пятерочка 561 14
Росбанк ПАО - Societe Generale 326 14
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 100 14
X5 Group 601 14
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 14
МТС банк 254 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 224 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
Segezha Group - Сегежа Групп 85 13
PepsiCo - Пепсико 96 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
ПГК - Первая грузовая компания 98 13
Интер РАО ПАО 159 13
Траско - Trasko 27 13
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 13
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
Уралсиб Банк 390 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 13
Альфа-Банк 1128 5
Совкомбанк ПАО 147 4
ТРИЭР 5 4
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 3
Газпром нефть 382 3
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 3
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 2
Рольф 39 2
Мелстон ГК 11 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 15
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 10
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 2
Правительство Москвы 653 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 16
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 15
e-Commerce - Электронная коммерция 299 15
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 14
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 14
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 13
Big Data - Большие данные 1136 13
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 6
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 5
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 785 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 63 1
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 1
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
SAFe - Scaled Agile Framework - фреймворк для управления компанией 19 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
UBA - User Behavior Analytics - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности 17 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 21
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 14
1С:ERP Управление предприятием 203 13
RuSIEM Analytics 4 3
RuSIEM - RvSIEM free 3 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Rakuten Viber 429 1
Security Vision Incident Response Platform - Security Vision IRP - SOAR 12 1
Первый ОФД Yupana - Юпана 2 1
Соловьев Алексей 60 15
Урьяс Вадим 76 15
Мискевич Евгений 29 15
Ямщиков Владимир 32 15
Горчаков Денис 26 15
Нестеров Алексей 79 15
Рубин Адар 28 14
Емелин Александр 25 14
Слышкин Василий 54 14
Смык Виталий 27 14
Сотин Денис 103 14
Клепиков Алексей 77 14
Егоров Владимир 52 14
Портной Михаил 23 14
Карпов Иван 41 14
Абакумов Евгений 103 14
Дьяченко Валерий 66 14
Сороченков Алексей 23 14
Чаркин Евгений 182 14
Прохорова Алла 45 14
Каюмов Шамиль 34 14
Трофимова Людмила 31 14
Сыкулев Андрей 57 14
Москальков Дмитрий 23 14
Васильев Владислав 39 13
Семенихин Игорь 37 13
Генкина Екатерина 24 13
Сирота Юрий 38 13
Вахнин Павел 51 13
Сарнацкий Владислав 16 13
Шадура Максим 17 13
Бурилов Андрей 25 13
Лебедев Антон 28 13
Халматов Максим 45 13
Антонов Александр 73 13
Богданов Кирилл 91 13
Хасин Михаил 26 13
Федечкин Сергей 19 13
Платонов Михаил 38 13
Шевченко Владимир 135 13
Россия - Российская федерация - РФ 57828 28
Восточная Европа 1698 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 8
Грузия 694 5
Казахстан - Республика 2661 4
Беларусь - Белоруссия 2104 4
Украина 3417 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 2
Россия - Республика Калмыкия 180 1
Европа Западная 621 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Таджикистан - Республика 441 1
Россия - Омская область 387 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Россия - Калужская область 575 1
Узбекистан - Республика 828 1
Россия - Краснодарский край 921 1
Россия - Севастополь 420 1
Армения - Республика 692 1
Европа 3798 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 21
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 16
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1012 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
VAD - Value Added Distribution 17 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 837 1
IDC - International Data Corporation 2738 1
Gartner 2200 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 20
CNews AWARDS 292 16
CNews Баттл 34 13
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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