RuSIEM заключила партнерское соглашение с интегратором TS Solution

RuSIEM, российский разработчик программного обеспечения в области информационной безопасности, и российский системный интегратор TS Solution объявили о заключении партнерского соглашения.

TS Solution специализируется на решении задач по созданию и оптимизации ИТ-инфраструктур, защите информации, а также аналитике машинных данных. Основные направления работы компании включают защиту периметра сети, защиту рабочих станций, внедрение SIEM-систем, сетевых решений и серверных технологий, систем хранения данных и другое. Компания также специализируется на проведении обучения технических специалистов, руководителей ИТ- и ИБ-подразделений.

Заключив партнерское соглашение с RuSIEM, TS Solution пополнит линейку предлагаемых средств защиты системой мониторинга и управления событиями информационной безопасности от российского разработчика. С ее помощью средние и крупные компании смогут организовать защиту своих информационных систем от сложных и комплексных кибератак. Помимо внедрения, в рамках реализуемых проектов TS Solution будет оказывать заказчикам услуги по поддержке решений компании RuSIEM.

«Компания TS Solution стремится обогащать продуктовый портфель российскими решениями и реализовывать комплексные проекты с участием российских партнеров. RuSIEM соответствует высоким требованиям наших заказчиков и решает поставленные перед продуктом задачи. Сотрудничество с RuSIEM открывает для нас новые возможности, и мы надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество», – отметил генеральный директор TS Solution Михаил Зимин.

«Статус официального партнера подтверждает нашу высокую оценку уровня сервиса, предоставляемого TS Solution своим клиентам. Это сотрудничество создает новый канал продаж для нашей компании. Подписание соглашения открывает для нас новые возможности в реализации крупных комплексных проектов. Мы также рады возможности воспользоваться предложением нашего нового партнера по реализации совместных проектов по обучению ИБ-специалистов особенностям работы с нашим решением и повышению их квалификации», — сказал совладелец компании RuSIEM Максим Степченков.