Получите все материалы CNews по ключевому слову
TS Solution ТС Солюшен
"Особенности использования NGFW в ядре" Никита Семенов, Ведущий системный инженер. TS Solution / Данные 2025 года
УПОМИНАНИЯ
TS Solution и организации, системы, технологии, персоны:
|UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 365 2
|МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 454 1
|ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 54 1
|БСПБ - Банк Санкт-Петербург 185 1
|UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 68 2
|UserGate C - UserGate D - UserGate E - UserGate F - серия межсетевых экранов 19 1
|RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 88 1
|Depositphotos - фотобанк 404 1
|Ольков Евгений 2 2
|Арсеньев Игорь 5 2
|Бедржицкий Эрнест 1 1
|Брыков Николай 1 1
|Кульков Антон 1 1
|Иванов Алексей 149 1
|Степченков Максим 65 1
|Скородумов Анатолий 65 1
|Зимин Михаил 1 1
|Липовская Наталья 1 1
|Андриченко Дмитрий 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386276, в очереди разбора - 729981.
Создано именных указателей - 183703.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.