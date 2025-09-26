Разделы

TS Solution ТС Солюшен

TS Solution - ТС Солюшен

 

"Особенности использования NGFW в ядре" Никита Семенов, Ведущий системный инженер. TS Solution / Данные 2025 года

УПОМИНАНИЯ


26.09.2025 VolgaBlob и TS Solution запускают совместный обучающий проект по мониторингу данных 1
12.07.2024 UserGate на защите ИТ-инфраструктуры государственного учреждения 1
15.04.2024 UserGate на защите отечественных платежных систем и электронной коммерции 1
18.03.2022 RuSIEM заключила партнерское соглашение с интегратором TS Solution 1
21.12.2020 Как банк «Санкт-Петербург» обезопасил корпоративные сети 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

TS Solution и организации, системы, технологии, персоны:

UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 365 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 454 1
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 54 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 185 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2661 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30591 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71001 4
Кибербезопасность - SCM - Secure (Security) Content Management - Управление безопасностью контента - CSP - Content Security Policy - Политика защиты контента - SCAP - Security Content Automation Protocol - Протокол автоматизации управления данными безопас 179 2
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 864 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55501 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 713 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22132 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11716 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2169 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 622 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1385 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1592 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8246 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3905 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4408 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2516 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3130 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31392 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 821 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2563 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5222 1
Кибербезопасность - NetSecOps - Network Security Operation - Network Security - Сетевая безопасность 108 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1290 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7353 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13373 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14443 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4363 1
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 458 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13200 1
Application Control - Контроль доступа к приложениям 176 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 441 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5733 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8464 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 68 2
UserGate C - UserGate D - UserGate E - UserGate F - серия межсетевых экранов 19 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 88 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
Ольков Евгений 2 2
Арсеньев Игорь 5 2
Бедржицкий Эрнест 1 1
Брыков Николай 1 1
Кульков Антон 1 1
Иванов Алексей 149 1
Степченков Максим 65 1
Скородумов Анатолий 65 1
Зимин Михаил 1 1
Липовская Наталья 1 1
Андриченко Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153567 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45085 2
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 126 1
Москва - Новая Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 34 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18290 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14388 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5186 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1576 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54047 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50421 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4860 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6543 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1306 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7232 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2337 1
Финансовый сектор - Кредитование - Микрокредитование - Микрофинансирование - МФО - Микрозаймы - Небанковское кредитование 127 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14733 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11306 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11555 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7829 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2607 1
