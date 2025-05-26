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Арсеньев Игорь
УПОМИНАНИЯ
Арсеньев Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 345 5
|TS Solution - ТС Солюшен 4 1
|LWCOM - ЛВКОМ Проект 25 1
|UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 59 3
|UserGate C - UserGate D - UserGate E - UserGate F - серия межсетевых экранов 15 1
|Адливанкин Борис 1 1
|Кульков Антон 1 1
|Ольков Евгений 2 1
|Иванов Алексей 143 1
|Зотов Дмитрий 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361414, в очереди разбора - 755530.
Создано именных указателей - 175171.
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