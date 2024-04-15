UserGate на защите отечественных платежных систем и электронной коммерции

Российский разработчик ИБ-решений UserGate защитил ИТ-инфраструктуру ООО РНКО «Платежный конструктор», занимающейся инновационным развитием расчетов по операциям с использованием электронных средств платежа в партнерстве с компаниями финтех-сектора. В ходе проекта по построению защищённого периметра и созданию отказоустойчивых кластеров, реализованного компанией TS Solution, было выбрано решение UserGate NGFW (Next-Generation Firewall), сочетающего в себе функциональность модуля межсетевого экранирования и системы обнаружения вторжений (СОВ). Об этом CNews сообщили представители UserGate.

ООО РНКО «Платежный конструктор» является расчетной небанковской кредитной организацией, созданной в апреле 2022 г. основными направлениями деятельности РНКО являются: эквайринг банковских карт; эмиссия виртуальных предоплаченных банковских карт для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; проведение расчетов по операциям с использованием электронных средств платежа и переводам денежных средств.

В ходе ее модернизации и обновления парка оборудования руководством организации было принято решение о переходе на импортонезависимое решение с возможностью применения уже существующих подходов и политик информационной безопасности. При выборе решения основное внимание уделялось объему и качеству функций межсетевого экранирования и маршрутизации, надежности работы системы обнаружения вторжений и возможности оборудования обрабатывать высокие объемы трафика с полным соблюдением корпоративных ИБ-политик.

Системный интегратор TS Solution, на которого была возложена задача по реализации данного проекта – от проведения комплексного аудита и определения поставщика до внедрения, настройки и технического сопровождения решения – выбрал UserGate NGFW. Производительность аппаратной платформы D500 обеспечила требуемую ширину канала, а возможность построения отказоустойчивого кластера минимизировала риски, связанные с возможным отказом оборудования. Функциональность модуля межсетевого экранирования и системы обнаружения вторжений позволила реализовать в полном объеме требования подходов и политик информационной безопасности.

«Надежная работа наших информационных систем и их защита от всех видов информационных угроз и атак является для нас безусловным приоритетом. Несмотря на всю сложность текущей ситуации, она послужила катализатором развития отечественных технологий в совершенно разных областях, в том числе в сфере информационной безопасности. Мы рады, что теперь защиту нашего цифрового периметра будет обеспечивать российское решение, признанное лучшим по итогам комплексного отбора и тестирования», – сказал Алексей Иванов, представитель ООО РНКО «Платежный конструктор».

«Мы провели детальное исследование существующей ИТ-инфраструктуры заказчика, получили от него техническое задание, требования по надежности, функциональности и быстродействию системы. По результатам тестирования доступных на рынке продуктов, мы выбрали UserGate NGFW как решение, которое лучше других справилось с защитой периметра корпоративной сети, – сказал Евгений Ольков, технический директор TS Solution. – При этом планируемое производителем развитие функционала позволит постоянно повышать эффективность защиты и отвечать на вновь возникающие угрозы информационной безопасности».

«Более 13 лет мы разрабатываем собственные технологии информационной безопасности, объединенные вокруг нашего ключевого продукта – межсетевого экрана следующего поколения UserGate NGFW. Именно он стоит на страже ИT-инфраструктуры любой организации, блокируя доступ извне к корпоративным ресурсам и нежелательный контент, предотвращая атаки со стороны злоумышленников, несанкционированные действия внутри сети и выполняя целый комплекс мер по обеспечению безопасности корпоративных и персональных данных, интеллектуальной собственности и корректной бесперебойной работы информационных ресурсов. Это особенно важно для объектов критической инфраструктуры, где информационная безопасность неразрывно связана с безопасностью физической. Понимая весь масштаб возможных негативных последствий, мы очень внимательно и ответственно относимся как разработке и техническому сопровождению наших продуктов, так и к их внедрению, обеспечивая нашим партнерам всестороннюю поддержку и помощь», — сказал Игорь Арсеньев, менеджер по работе с партнерами UserGate.

Решение UserGate NGFW внесено в государственный реестр сертифицированных средств защиты информации. Оно позволяет предприятиям значительно повысить уровень своей информационной безопасности и обеспечить непрерывную работу бизнеса и государственных организаций.

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UserGate является российским разработчиком программного обеспечения и микроэлектроники и обеспечивает своими решениями информационную безопасность корпоративных сетей от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций с распределенной инфраструктурой. Основным подходом UserGate является разработка собственных технологий, способных успешно конкурировать с лучшими зарубежными аналогами. Все продукты создаются внутри компании с использованием эффективных инструментов и методик разработки. Компания проектирует и производит собственные микросхемы, что позволяет выпускать решения с высокой производительностью, надежностью и уровнем доверия. UserGate предоставляет своим клиентам системы защиты компьютерных сетей, центров обработки данных и другой инфраструктуры от всевозможных интернет-угроз, незаконного проникновения, таргетированных атак, нарушений корпоративных политик.