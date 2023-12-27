UserGate обеспечила защиту ИТ-инфраструктуры ГК «Мегамейд»

Решение российского разработчика ИБ-решений UserGate легли в основу проекта модернизации системы безопасности корпоративной сети ГК «Мегамейд», обеспечив организацию защищённых каналов передачи данных между площадками (VPN), а также безопасное взаимодействие ресурсов локальной сети и интернета. Внедрение и интеграцию решения на базе межсетевого экрана следующего поколения (Next-Generation Firewall, NGFW) реализовала компания Lwcom.

Группа компаний «Мегамейд» специализируется на проектировании и строительстве наружных инженерных сетей и объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, предоставляя услуги от проведения инженерных изысканий до передачи объекта в эксплуатацию. В портфеле «Мегамейд» более 140 проектов в Санкт Петербурге, Москве и Тюмени. От надежности и непрерывности функционирования ИТ-инфраструктуры компании зависят не только внутренние процессы, но и заказчики, которым необходимо в расчетный срок завершить строительные работы и передать объекты в эксплуатацию. Любые простои и задержки выливаются в финансовые потери для бизнеса.

В связи со значительным ростом количества вредоносной активности в отношении российских компаний руководство ГК «Мегамейд» приняло решение о необходимости модернизации своей сетевой инфраструктуры и повышении ее безопасности. Поскольку многие иностранные ИБ-компании ушли с российского рынка, перед ИТ-департаментом стояла задача по переходу на оптимальное решение от российского производителя, полностью соответствующее и в последующем превосходящее по функциональным возможностям имеющиеся решения от зарубежных поставщиков.

Специалисты Lwcom продемонстрировали комплексный подход к задаче: от оценки, помощи в составлении ТЗ, консалтинга и выбора оптимального решения по результатам тестирования, до поставки, внедрения, интеграции, настройки, проведения испытаний на отказоустойчивость и выпуска технической документации.

В результате реализации проекта корпоративная сеть ГК «Мегамейд» получила надежную защиту без негативного влияния на скорость доступа. В основе решения – аппаратный межсетевой экран UserGate, который является полноценным сетевым сервером, способным обеспечить безопасность корпоративной сети предприятий среднего размера. Решение UserGate гарантирует надежную защиту от современных атак, анализ и фильтрацию трафика по контенту, контроль интернет-приложений, блокирование опасных скриптов и приложений, защиту от вирусов и спама, а также другие функции безопасности.

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Решение обеспечивает соблюдение корпоративных политик для групп пользователей, предоставляет защиту гостевого Wi-Fi, дает возможность контроля персональных устройств, таких как смартфоны и планшеты, используемых в рамках концепции BYOD (Bring Your Own Device). Кроме того, межсетевой экран UserGate сертифицирован ФСТЭК России по требованиям к межсетевым экранам и к системам обнаружения вторжений, а также по 4 уровню доверия.

«Понимая всю специфику работы заказчика и нашу ответственность за результат, мы предложили использовать комплексный подход, максимально сэкономив время и ресурсы специалистов «Мегамейд». Мы внимательно изучили особенности действующей ИТ-инфраструктуры, приняли во внимание бизнес-задачи, необходимость бесшовного перехода и обеспечения максимального уровня защиты корпоративной сети от кибератак и сделали выбор в сторону аппаратного межсетевого экрана UserGate. В результате и заказчик, и мы полностью довольны принятым решением», – сказал Дмитрий Зотов, менеджера проекта, Lwcom.

«Любая сетевая инфраструктура, подключенная к интернету, подвержена опасным внешним воздействиям. Решение UserGate обеспечивает надежную защиту от всех видов современных киберугроз, анализирует и фильтрует трафик по контенту, контролирует приложения, блокирует опасные скрипты, защищает от вирусов и спама. Помимо надежности и быстродействия, одним из преимуществ наших решений является простота внедрения и масштабирования, а также возможность их адаптации под специфические задачи организации», – сказал Игорь Арсеньев, менеджер по работе с партнерами UserGate.