Индексная книга (каталог) CNews*
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Адливанкин Борис
СОБЫТИЯ
|10.06.2026
|UserGate и «Софт менеджмент» защитили инфраструктуру международной строительной компании «Ренконс» 1
|10.01.2024
|UserGate обеспечил защиту цифровой инфраструктуры крупной международной строительной компании 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Адливанкин Борис и организации, системы, технологии, персоны:
|Остров Мечты ХК - парк развлечений 17 1
|МСК - Международная строительная компания 4 1
|ФосАгро 170 1
|Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 179 1
|Ким Роман 1 1
|Арсеньев Игорь 5 1
|Тихий океан - Океания 85 1
|Россия - РФ - Российская федерация 163708 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19299 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448325, в очереди разбора - 727296.
Создано именных указателей - 195999.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448325, в очереди разбора - 727296.
Создано именных указателей - 195999.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.