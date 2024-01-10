UserGate обеспечил защиту цифровой инфраструктуры крупной международной строительной компании

Российский разработчик ИБ-решений UserGate обеспечил защиту ИТ-инфраструктуры компании «Ренконс», одной из крупнейших международных организаций, предоставляющих полный комплекс услуг в области проектирования и строительства. Среди известных проектов застройщика — башни «Федерация» и «Эволюция» в Москва-Сити, парк «Остров Мечты», завод «ФосАгро», ТРЦ «Океания» и ряд других объектов. Проект внедрения и интеграции комплексного решения на основе Межсетевого экрана следующего поколения (Next-Generation Firewall, NGFW) реализовала компания «Софт менеджмент». Об этом CNews сообщили представители UserGate.

«Ренконс» — международная строительная компания, основанная в 1993 г. в Санкт-Петербурге. Организация предлагает полный комплекс услуг в области проектирования и строительства торговых и бизнес-центров, многофункциональных комплексов, гостиниц, предприятий тяжелой, перерабатывающей промышленности, жилых зданий, объектов энергетики и инфраструктуры. Наличие современной ИТ-инфраструктуры, обеспечивающей бизнес-процессы, позволяет компании вести свою деятельность с высоким уровнем эффективности.

Для защиты своей ИТ-инфраструктуры и предотвращения сетевых угроз компания использовала решение одного из глобальных лидеров рынка ИБ. Однако в марте 2022 г. он прекратил техническую поддержку и отключил модули подписки, вследствие чего возникли риски информационной безопасности, связанные с хранением конфиденциальных данных, безопасной передачей информации и защитой от сетевых атак.

Для устранения подобных рисков и обеспечения надежной защиты клиентских данных и безопасной работы внутренних бизнес-процессов руководство «Ренконс» поставило перед ИТ-департаментом задачу по переходу на российское решение, сочетающее в себе систему обнаружения вторжений и межсетевой экран, что позволило бы обеспечить надежную защиту от всех видов киберугроз и хакерских атак.

С помощью специалистов системного интегратора «Софт менеджмент» был проведен аудит существующей ИТ-инфраструктуры компании и сформированы требования к необходимому решению. Оно должно было обеспечить: использование межсетевых экранов как в офисе, так и на удаленных объектах; объединение в единую локальную сеть с помощью site-to-site VPN для возможности пользоваться внутренними корпоративными системами; безопасную отказоустойчивую публикацию корпоративных сервисов в Интернет для доступов извне; контроль действий пользователя при посещении Интернет-ресурсов и сохранение истории действий; антивирусную защиту сетевого трафика; защиту от внешних атак; использование сервера централизованного управления для контроля всех устройств, применения к ним централизованные политики безопасности, а также настройки новых устройств по заранее подготовленным шаблонам.

Проанализировав существующие предложения, соответствующие всем требованиям, эксперты «Софт менеджмент» выбрали решение UserGate NGFW. Получив положительные результаты пилотного проекта, специалисты начали процесс внедрения: заменили центральный узел в отказоустойчивом кластере и оптимизировали настройки. Затем обновили решение до последней версии, после чего осуществили настройку дополнительных устройств по шаблону и подключили сенсоры аналитики.

«Мы очень трепетно относимся к вопросам безопасности. Будь то безопасность наших сотрудников в ходе проведения строительных работ или безопасность нашей интеллектуальной собственности и данных наших заказчиков. Поэтому для нас чрезвычайно важно было выбрать надежного поставщика решения и партнера, который бы смог максимально полно реализовать его потенциал, обеспечить нам необходимую поддержку в процессе внедрений и дальнейшего сервисного обслуживания и эксплуатации. Процесс внедрения решения UserGate был похож на слаженную командную игру всех специалистов, участвующих в процессе. Они построили эффективную систему защиты, в качестве и надежности которой нам не приходится сомневаться», — сказал Борис Адливанкин, заместитель руководителя ИТ-департамента компании «Ренконс».

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«Помимо высокого уровня защиты, для заказчика было очень важно сохранить функциональность, к которой он привык, а также совершить миграцию в кратчайшие сроки, причем так, чтобы это было незаметно для пользователей. Совместно с инженерами заказчика и UserGate нам удалось организовать процесс так, чтобы он прошел бесшовно, без потерь в производительности и безопасности. Кроме того, заказчик получил возможность централизованного управления и хранения всех логов в одном месте, чего раньше не было», — сказал Роман Ким, старший менеджер компании «Софт менеджмент».

Централизованное управление и удаленная предварительная настройка устройств позволяет сэкономить бюджет внедрения за счет сокращения рабочего времени высококвалифицированных специалистов, которых необходимо было отправлять в командировки на удаленные объекты. Преднастроенное устройство UserGate готово к работе сразу при подключении.

«Работа с крупными компаниями, являющимися лидерами в своих сегментах рынка – это всегда большая ответственность, и нам очень приятно, что клиенты и партнеры нам доверяют. Мы очень внимательно относимся к потребностям наших заказчиков, стараемся учесть все их особенности и пожелания, с благодарностью принимаем объективную критику, учитывая ее как в рамках текущего проекта, так и в дальнейших разработках. Только так, через сложные проекты, обратную связь и желание развиваться можно получить действительно качественный конкурентный продукт, созданием которого занимается компания UserGate», — сказал Игорь Арсеньев, менеджер по работе с партнерами UserGate.

Решение UserGate NGFW внесено в государственный реестр сертифицированных средств защиты информации. Оно позволяет предприятиям значительно повысить уровень своей информационной безопасности и обеспечить непрерывную работу бизнеса и государственных организаций.

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UserGate является российским разработчиком программного обеспечения и микроэлектроники и обеспечивает своими решениями информационную безопасность корпоративных сетей от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций с распределенной инфраструктурой. Основным подходом UserGate является разработка собственных технологий, способных успешно конкурировать с лучшими зарубежными аналогами. Все продукты создаются внутри компании с использованием эффективных инструментов и методик разработки. Компания проектирует и производит собственные микросхемы, что позволяет выпускать решения с высокой производительностью, надежностью и уровнем доверия. UserGate предоставляет своим клиентам системы защиты компьютерных сетей, центров обработки данных и другой инфраструктуры от всевозможных интернет-угроз, незаконного проникновения, таргетированных атак, нарушений корпоративных политик.