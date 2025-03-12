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МСК Международная строительная компания

МСК занимается комплексным проектированием и строительством гражданских и промышленных объектов, реставрацией объектов культурного и исторического значения. Многие ее объекты находятся за рубежом: в Египте, Мексике, Японии, на Кубе. Проекты их реконструкции и реставрации были выполнены по заказу Управления делами Президента Российской Федерации ФГУП «Предприятие по управлению собственностью за рубежом».

 


12.03.2025 Представлена модернизированная система автоматизированного проектирования Renga Professional 1
10.01.2024 UserGate обеспечил защиту цифровой инфраструктуры крупной международной строительной компании 1
13.10.2022 «Международная строительная компания» выбрала решения АСКОН и Renga Software для перехода на технологию информационного моделирования 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

МСК и организации, системы, технологии, персоны:

Renga Software - Ренга Софтвэа 34 1
8299 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 403 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 321 1
Остров Мечты ХК - парк развлечений 12 1
ФосАгро 126 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 154 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 172 1
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11160 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28028 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10352 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 592 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12668 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 375 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7458 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 48 1
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Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1369 1
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5054 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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