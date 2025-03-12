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МСК Международная строительная компания
МСК занимается комплексным проектированием и строительством гражданских и промышленных объектов, реставрацией объектов культурного и исторического значения. Многие ее объекты находятся за рубежом: в Египте, Мексике, Японии, на Кубе. Проекты их реконструкции и реставрации были выполнены по заказу Управления делами Президента Российской Федерации ФГУП «Предприятие по управлению собственностью за рубежом».
МСК и организации, системы, технологии, персоны:
|Renga Software - Ренга Софтвэа 34 1
|1С 8299 1
|Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 403 1
|UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 321 1
|Остров Мечты ХК - парк развлечений 12 1
|ФосАгро 126 1
|Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 154 1
|UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 48 1
|Аскон Pilot-BIM - Building Information Model или Modeling 14 1
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