МСК занимается комплексным проектированием и строительством гражданских и промышленных объектов, реставрацией объектов культурного и исторического значения. Многие ее объекты находятся за рубежом: в Египте, Мексике, Японии, на Кубе. Проекты их реконструкции и реставрации были выполнены по заказу Управления делами Президента Российской Федерации ФГУП «Предприятие по управлению собственностью за рубежом».