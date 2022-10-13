Разделы

Цифровизация Внедрения Импортонезависимость
|

«Международная строительная компания» выбрала решения АСКОН и Renga Software для перехода на технологию информационного моделирования

«Международная строительная компания» (МСК) приступила к внедрению отечественных цифровых решений, реализующих технологию информационного моделирования. В текущих проектах организации используются система проектирования Renga и среда общих данных Pilot-BIM. Об этом CNews сообщили представители АСКОН.

МСК занимается комплексным проектированием и строительством гражданских и промышленных объектов, реставрацией объектов культурного и исторического значения. Многие ее объекты находятся за рубежом: в Египте, Мексике, Японии, на Кубе. Проекты их реконструкции и реставрации были выполнены по заказу Управления делами Президента Российской Федерации ФГУП «Предприятие по управлению собственностью за рубежом».

С помощью отечественного программного обеспечения разрабатываются объекты инфраструктуры аэровокзального комплекса города Ставрополя. Специалисты МСК осваивают Renga в процессе моделирования архитектурных и конструктивных решений. В среде Pilot-BIM собирают консолидированную IFC-модель, проверяют ее на коллизии, выдают замечания по документации.

«Мы только начинаем погружение в отечественный BIM, но уже рассчитываем, что постепенно все наши проекты будут вестись по технологии информационного моделирования. Для нас применение систем не станет ограничиваться этапами проектирования и строительства объектов, но затронет также их эксплуатацию. Это позволит структурировать и актуализировать существующую информацию в единой базе данных по объекту, контролировать состояние здания и своевременно его обслуживать», — отметил Владимир Герц, BIM-менеджер «Международной строительной компании».

***

Международный салон изобретателей: станет ли Новосибирск новым центром притяжения инноваторов?
Инновации для промышленности

Renga — система комплексного проектирования для архитекторов, конструкторов и инженеров, полностью поддерживающая технологию информационного моделирования. Разработана компанией Renga Software (совместным предприятием АСКОН и «»).

Pilot-BIM — среда общих данных BIM-проектов для автоматического формирования и коллективной экспертизы консолидированной модели. Комплексное решение предназначено для заказчиков, девелоперов, проектировщиков и подрядчиков, ведущих работу по технологии информационного моделирования.

Системы Renga и Pilot-BIM включены в Единый реестр российского ПО.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

США убивают производство китайской флеш-памяти и бьют по российской микроэлектронике

Глава Минцифры, ИТ-руководство Счетной палаты, Росатома, РЖД выступят на CNews FORUM 2022

В России будет собственный GitHub. Его построят за полтора года

В России за неделю вдвое вырос спрос на отечественное ПО

Microsoft тайно вернулась в Россию. Ее софт продается со скидкой

Тысячи российских сайтов под угрозой блокировки в браузерах Chrome, Edge, Safari и Firefox. Как защититься

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO Pova Neo 2: бюджетник с ярким дизайном

Лучшие умные обогреватели: выбор ZOOM

9 бесплатных сервисов для создания анимации: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира

Новая фаза воды открыла огромный простор для будущих находок
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября