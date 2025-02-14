Мискевич Евгений
Мискевич Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Трофимова Людмила 50 47
|Прохорова Алла 65 47
|Чаркин Евгений 296 47
|Дьяченко Валерий 95 47
|Урьяс Вадим 98 47
|Сотин Денис 205 47
|Слышкин Василий 129 47
|Егоров Владимир 82 47
|Нестеров Алексей 144 47
|Соловьев Алексей 89 47
|Рубин Адар 47 47
|Абакумов Евгений 206 46
|Каюмов Шамиль 53 43
|Клепиков Алексей 117 43
|Степченков Максим 65 43
|Ямщиков Владимир 51 42
|Халматов Максим 64 42
|Карпов Иван 78 42
|Сыкулев Андрей 84 42
|Васильев Владислав 58 42
|Генкина Екатерина 43 42
|Смык Виталий 46 42
|Емелин Александр 45 42
|Портной Михаил 42 42
|Москальков Дмитрий 42 42
|Сороченков Алексей 42 42
|Горчаков Денис 48 42
|Семенихин Игорь 56 41
|Лебедев Антон 51 41
|Юсупов Шамиль 41 41
|Шадаев Максут 1015 29
|Натрусов Артем 284 26
|Богданов Кирилл 112 24
|Платонов Михаил 42 24
|Бурилов Андрей 105 24
|Казарин Станислав 175 24
|Валчев Стоян 48 24
|Козак Николай 163 24
|Демидов Сергей 127 21
|Белоусов Максим 108 20
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 2
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 65 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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