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Индексная книга (каталог) CNews*
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Мискевич Евгений



14.02.2025 Отечественную ИТ-разработку в сфере геотехнического мониторинга внедрили на крупном нефтегазоносном месторождении Западной Сибири 1
15.05.2024 «Центр2Д» внедряет систему технического учета критически важного оборудования на птицефабрике «Боровская» 1
30.10.2023 Завершается прием заявок на участие в ИТ-событии года. Успейте зарегистрироваться 2
26.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 2
24.10.2023 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 2
18.10.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 2
11.10.2023 Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы ИКТ-отрасли на CNews FORUM 1 ноября. Задайте вопрос 2
10.10.2023 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2023 2
05.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 2
28.09.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM 2023 2
20.09.2023 Знающие люди расскажут на CNews FORUM 2023, как выстроить информационную безопасность в наше непростое время 2
14.09.2023 Лидеры цифровизации розничной торговли выступят на CNews FORUM 2023 2
05.09.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2023 2
31.08.2023 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2023 2
23.08.2023 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», ИТ-директоры «Полюса», Мосбиржи и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2023 2
08.08.2023 CNews FORUM 2023: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 2
04.07.2023 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2023 года 2
25.07.2022 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2022 года 2
08.11.2021 CNews FORUM 2021 онлайн состоится завтра, успейте подать заявку 2
03.11.2021 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM. Задайте вопрос 2
02.11.2021 Осталась неделя до CNews FORUM 2021 онлайн. Успейте зарегистрироваться 2
19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 2
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 2
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 2
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 2
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 2
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 2
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 2
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 2
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 2
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 2
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 2
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 2
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 2
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 2
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 2
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 2
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 2
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 2
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 2

Публикаций - 50, упоминаний - 91

Мискевич Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Центр2М - Center2М 67 49
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 48
8259 48
Schneider Electric 575 47
Rimini Street 58 47
Schneider Electric Secure Power 65 47
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12723 42
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 320 42
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 210 42
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 42
Такском - Taxcom 240 42
Ситилабс 44 42
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 42
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 41
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2162 14
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 13
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 605 13
АйТи Бастион - IT Bastion 102 13
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 13
Ланит Интеграция 190 13
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 13
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 12
BSS - Банк Софт Системс - БСС 672 11
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 221 8
Hoff Tech - Хофф Тех 41 7
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 6
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес - ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 21 6
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 32 5
Veeam Software 319 4
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 325 3
Naumen - Наумен 627 3
Dynatrace 56 3
МегаФон 8922 2
Oracle Corporation 6705 2
Diasoft - Диасофт 882 2
Broadcom - VMware 2365 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 630 1
SAP SE 5280 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2219 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 1
РЖД - Российские железные дороги 1910 47
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 47
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 679 47
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 47
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 47
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 47
Ингосстрах СПАО 421 43
ГПБ - Газпромбанк 1086 42
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 42
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 42
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 58 42
OKS Group 51 42
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 38
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 484 33
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1638 32
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7358 31
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 27
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 466 26
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 24
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 24
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 493 24
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2810 20
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 20
Сургутнефтегаз - СНГ 269 19
Абсолют Банк 231 16
МКБ - Московский кредитный банк 560 14
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 339 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 453 14
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 13
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 466 13
Интер РАО ЕЭС ПАО 338 13
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 81 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 68 13
Траско - Trasko 32 13
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 13
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 13
Победа - Кондитерская фабрика 15 13
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 34 13
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 28 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11710 47
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 46
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 46
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2721 41
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 41
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 24
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 20
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 19
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2516 19
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3342 17
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 14
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 41 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1381 13
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 11
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 293 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2866 7
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 7
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 5
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 115 5
Федеральное казначейство России 1783 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4146 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3148 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5950 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4988 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3288 1
Минцифры РФ - Департамент развития облачных сервисов и управления данными 2 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 189 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 60 1
Минэкономразвития РФ - Департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций - Департамент государственного управления 8 1
ФРИИ Акселератор 50 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 93 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 14 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50849 49
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66543 49
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21241 48
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4421 47
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15787 47
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6696 46
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6601 43
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5801 43
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2962 42
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2783 42
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1443 42
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12080 42
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 156 42
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 614 42
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 538 41
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5295 41
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27674 40
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2149 24
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4710 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19538 18
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2025 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30896 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13622 15
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 585 14
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 525 14
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4162 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20720 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12573 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12004 4
Data monetization - Монетизация данных 1635 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5055 4
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 292 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5396 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24237 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5322 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1500 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2142 3
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 773 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1245 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 411 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 43
1С:ERP Управление предприятием 558 42
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 834 41
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2283 2
Linux OS 10005 1
Apple macOS 2073 1
Rakuten Viber 627 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
Oracle Java - язык программирования 3092 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
Oracle Java Development Kit - JDK 164 1
BellSoft - Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 39 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 115 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 107 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 81 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 1
Oracle Java Runtime Environment - Oracle JRE 60 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 32 1
1С:ERP WE - 1С:ERP World Edition 8 1
Первый ОФД - Yupana - Юпана 2 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 63 1
МТС Снежинка 19 1
JavaFX - OpenJFX 30 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 81 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Монитор мэра 3 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 916 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3237 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 251 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 568 1
НТЦ ИТ Роса - Никель - Linux 4 1
Microsoft Windows 15716 1
Apple iPhone 6 4862 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 111 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 170 1
1С:Корпорация 48 1
Крок - Цифровой рабочий 64 1
МегаФон Контроль автопарка 11 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 123 1
Трофимова Людмила 50 47
Прохорова Алла 65 47
Чаркин Евгений 296 47
Дьяченко Валерий 95 47
Урьяс Вадим 98 47
Сотин Денис 205 47
Слышкин Василий 129 47
Егоров Владимир 82 47
Нестеров Алексей 144 47
Соловьев Алексей 89 47
Рубин Адар 47 47
Абакумов Евгений 206 46
Каюмов Шамиль 53 43
Клепиков Алексей 117 43
Степченков Максим 65 43
Ямщиков Владимир 51 42
Халматов Максим 64 42
Карпов Иван 78 42
Сыкулев Андрей 84 42
Васильев Владислав 58 42
Генкина Екатерина 43 42
Смык Виталий 46 42
Емелин Александр 45 42
Портной Михаил 42 42
Москальков Дмитрий 42 42
Сороченков Алексей 42 42
Горчаков Денис 48 42
Семенихин Игорь 56 41
Лебедев Антон 51 41
Юсупов Шамиль 41 41
Шадаев Максут 1015 29
Натрусов Артем 284 26
Богданов Кирилл 112 24
Платонов Михаил 42 24
Бурилов Андрей 105 24
Казарин Станислав 175 24
Валчев Стоян 48 24
Козак Николай 163 24
Демидов Сергей 127 21
Белоусов Максим 108 20
Россия - РФ - Российская федерация 145113 50
Европа Восточная 3080 47
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17459 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43360 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7484 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14137 6
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 824 5
Украина 7622 4
Грузия 1243 4
Казахстан - Республика 5550 3
Беларусь - Белоруссия 5690 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1779 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17110 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52196 1
Россия - ЮФО - Севастополь 542 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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