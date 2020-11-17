Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес - ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сергей Бобрецов, Директор по платформе ТУРБО Х, Консист Бизнес Групп "Импортозамещение в действии: платформа ТУРБО Х как альтернатива ведущим зарубежным бизнес-системам" на конференции CNews "Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты" 5 октября 2021 года в Москве.
