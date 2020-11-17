Разделы

Ланит Lansoft Консист Бизнес Групп Турбо бизнес ДИЦ Долгопрудненский исследовательский центр

Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес - ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр

 

Сергей Бобрецов, Директор по платформе ТУРБО Х, Консист Бизнес Групп "Импортозамещение в действии: платформа ТУРБО Х как альтернатива ведущим зарубежным бизнес-системам" на конференции CNews "Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты" 5 октября 2021 года в Москве.

УПОМИНАНИЯ


Павел Горянский, генеральный директор «Консист Бизнес Групп»: «Мы планируем занять 20% российского рынка ERP» 1
17.11.2020 Владелец «Ланита» выкупил у «Систематики» крупную консалтинговую компанию 2
09.09.2020 После внедрения отечественной ERP-системы российский ритейлер ежегодно растет на 20% 1
02.09.2020 Sciener расскажет о новых возможностях ИТ в управлении ремонтами 1
14.01.2020 «Долгопрудненский исследовательский центр» расширил линейку бизнес-приложений «Турбо» 2
27.11.2019 CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом. Фото 4
20.11.2019 ТУРБО выпустил бизнес-ПО для «поколения Z» 2
14.11.2019 ТУРБО представил бизнес-систему поколения Z на CNews Forum 2019 4
05.11.2019 Завтра пройдет CNews FORUM. Присоединяйтесь к лидерам ИТ-рынка 1
31.10.2019 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.10.2019 ТУРБО расскажет о бизнес-системе поколения Z на CNews Forum 2019 1
29.10.2019 Последние дни регистрации на CNews FORUM 2019. Успейте подать заявку 1
24.10.2019 На CNews FORUM солидные люди расскажут, как выстроить информационную безопасность в современную эпоху 1
22.10.2019 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
03.10.2019 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
05.09.2019 Глава ДИТ Москвы, ИТ-директора РЖД, Росатома, «Мегафона», «Мечела» и других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2019 1
21.06.2019 CNews Forum Кейсы: учимся цифровизации на чужих ошибках 1
07.06.2019 Остался один день, чтобы зарегистрироваться на CNews Forum Кейсы 1
06.06.2019 Осталось меньше недели до CNews Forum Кейсы. Последние дни регистрации 1
24.05.2019 «Долгопрудненский исследовательский центр» выпустил новую линейку решений «Турбо» и представил флагманский продукт «Турбо ERP» 5
19.01.2007 Анонсирована бета-версия бухгалтерской программы «Турбо 9» 1
20.12.2004 Организаторы Softool-2005 определили победителей лотереи 1

Публикаций - 22, упоминаний - 35

Ланит и организации, системы, технологии, персоны:

8728 9
Rimini Street 77 9
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 165 7
Schneider Electric 584 7
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 487 6
Schneider Electric Secure Power 65 6
Центр2М - Center2М 67 6
SAP SE 5383 5
Oracle Corporation 6803 4
Microsoft Corporation 25046 3
МегаФон 9587 3
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 420 3
Программный продукт ГК 63 3
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5135 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 600 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер - Файномика 31 2
Diasoft - Диасофт 985 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2207 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 319 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 486 1
Inventive Retail Group - Инвентив Ритейл 82 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 198 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 394 1
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 70 1
Ланит - diHouse - Дихаус 226 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - LC Europe 3 1
Fibrum 9 1
Dashboard Systems - Дэшборд Системс 17 1
Integer - Интеджер 11 1
Ланит Консалтинг 12 1
Галактика - Корпорация 1494 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 228 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3280 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 63 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13717 1
Red Hat 1335 1
Citrix Systems 831 1
Google LLC 12082 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1055 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1100 10
РЖД - Российские железные дороги 1968 9
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 8
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 171 7
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 6
ОМК - Объединенная металлургическая компания 217 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 498 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 537 3
Ингосстрах СПАО 446 3
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 137 3
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 106 3
МКБ - Московский кредитный банк 606 3
НСПК - Национальная система платежных карт 877 3
Альфа-Банк 1825 2
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 114 2
БЕРГ - BERG 18 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2611 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 289 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1743 2
Русагро Группа Компаний 324 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 328 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 125 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 164 1
Ланит Венчурс - Lanit Ventures 15 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 309 1
ПСБ - Промсвязьбанк 883 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Почта России ПАО 2211 1
Сургутнефтегаз - СНГ 277 1
Газпром нефть 650 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 217 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1300 1
X5 Group - Перекрёсток 594 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 838 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 348 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 102 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2091 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1968 7
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 117 5
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1675 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3477 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 341 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4658 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3196 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2652 1
Федеральное казначейство России 1843 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 891 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1427 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 354 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 337 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 16 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 19
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7081 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 12
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5087 11
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4597 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14235 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13101 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5350 3
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 911 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4314 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2350 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5611 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10872 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5712 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6033 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14355 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3054 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1478 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3971 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12048 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2028 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4431 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26571 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16765 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 2
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 630 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2410 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5740 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12126 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 851 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11071 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 617 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 86 11
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ТОРО 19 6
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бюджетирование 24 6
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бухгалтер 23 5
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо BI 4 2
1С:ERP Управление предприятием 667 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 905 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 627 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 279 2
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 192 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 614 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1172 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Казначейство 1 1
Google Android 14473 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2379 1
Oracle Java - язык программирования 3281 1
Apple macOS 2180 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 562 1
Linux OS 10625 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 226 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 562 1
Microsoft Teams - MS Teams 594 1
НТЦ ИТ Роса - Никель - Linux 4 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 371 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 761 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 125 1
МТС Снежинка 19 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
Microsoft Windows 16127 1
Oracle Java Development Kit - JDK 188 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 87 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 249 1
Oracle Java Runtime Environment - Oracle JRE 64 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 111 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 338 1
Autodesk AutoCAD 349 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Помощник Москвы - приложение 14 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 118 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 93 1
Егоров Владимир 85 14
Дьяченко Валерий 95 11
Чаркин Евгений 304 9
Абакумов Евгений 213 8
Сотин Денис 216 8
Прохорова Алла 65 8
Нестеров Алексей 150 8
Лысенко Эдуард 311 7
Слышкин Василий 129 7
Суровец Дмитрий 100 7
Трофимова Людмила 50 6
Урьяс Вадим 98 6
Соловьев Алексей 92 6
Мискевич Евгений 50 6
Рубин Адар 47 6
Сорокоумов Александр 19 6
Белоусов Максим 109 5
Минасян Карине 13 5
Натрусов Артем 301 4
Аксаков Анатолий 158 3
Аитов Тимур 197 3
Клепиков Алексей 119 3
Ступин Евгений 28 3
Трояновский Владимир 62 3
Марковский Роман 26 3
Масберг Георгий 6 3
Сергеев Сергей 160 2
Лигачев Глеб 105 2
Глазков Александр 146 2
Путятинский Сергей 88 2
Трапезин Владимир 30 2
Vanoschujze Frederik - Ваносчуйзе Фредерик 25 2
Семенихин Игорь 56 2
Турчак Евгений 24 2
Hope Paul - Хоуп Пол 23 2
Генс Георгий 76 1
Генс Филипп 43 1
Михалев Владимир 1 1
Сергеев Георгий 1 1
Астахин Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 8
Европа Восточная 3115 8
Европа 24508 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 393 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 973 2
Венгрия 845 1
Венгрия - Будапешт 115 1
Кипр - Республика 575 1
Белиз 72 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2616 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7925 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2039 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3290 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 140 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 145 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Израиль 2776 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 728 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 498 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 381 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2865 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 14
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4656 8
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 191 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5362 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3305 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4164 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6218 3
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1028 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6519 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5170 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7709 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5860 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 2
Энергетика - Energy - Energetically 5392 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2253 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1691 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 486 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4839 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3140 1
Ergonomics - Эргономика 1656 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3103 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3715 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5149 1
Английский язык 6820 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11280 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2864 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1851 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3707 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6244 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 146 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 73 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 1
University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 4 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 646 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 929 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 51 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 263 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 105 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 10 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
ПГГПУ - Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 8 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1175 14
CNews AWARDS - награда 534 5
CNews FORUM Кейсы 279 3
CNews Баттл 64 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
День молодёжи - 27 июня 967 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2549 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 28 1
