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ПрофИтПроект


«ПрофИтПроект» – российская ИТ-компания, специализирующаяся на разработке аналитических экономических информационных систем. Компания специализируется на разработке и внедрении учетно-аналитических программ для автоматизации бухгалтерского, управленческого и оперативного учета. Компания «ПрофИтПроект» является разработчиком собственного продукта KPI MONITOR, который состоит в реестре отечественного ПО и представляет собой готовое решение для оперативной и качественной оценки эффективности работы компании посредством автоматизации системы управления Ключевыми Показателями Эффективности (KPI). 

УПОМИНАНИЯ


22.07.2025 «ПрофИтПроект» автоматизировала работу визового центра GeoLightTravel на платформе «Турбо» 1
24.05.2019 «Долгопрудненский исследовательский центр» выпустил новую линейку решений «Турбо» и представил флагманский продукт «Турбо ERP» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

ПрофИтПроект и организации, системы, технологии, персоны:

Integer - Интеджер 11 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес - ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 22 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 78 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 599 1
БЕРГ - BERG 18 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 124 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 161 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 111 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32477 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13078 1
Управление финансами - Financial management 624 1
Оповещение и уведомление - Notification 5017 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69490 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10881 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12974 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6991 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25178 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо BI 4 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 82 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бюджетирование 21 1
Михалев Владимир 1 1
Сергеев Георгий 1 1
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Виноград Ирина 2 1
Широкова Анна 2 1
Денисова Любовь 1 1
Бабань Борис 3 1
Егоров Владимир 82 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17654 1
Европа 24452 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44585 1
Россия - РФ - Российская федерация 151133 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49774 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1014 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16897 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6695 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5101 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6016 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11383 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5308 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 739 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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