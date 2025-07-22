«ПрофИтПроект» – российская ИТ-компания, специализирующаяся на разработке аналитических экономических информационных систем. Компания специализируется на разработке и внедрении учетно-аналитических программ для автоматизации бухгалтерского, управленческого и оперативного учета. Компания «ПрофИтПроект» является разработчиком собственного продукта KPI MONITOR, который состоит в реестре отечественного ПО и представляет собой готовое решение для оперативной и качественной оценки эффективности работы компании посредством автоматизации системы управления Ключевыми Показателями Эффективности (KPI).