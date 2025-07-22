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ПрофИтПроект
«ПрофИтПроект» – российская ИТ-компания, специализирующаяся на разработке аналитических экономических информационных систем. Компания специализируется на разработке и внедрении учетно-аналитических программ для автоматизации бухгалтерского, управленческого и оперативного учета. Компания «ПрофИтПроект» является разработчиком собственного продукта KPI MONITOR, который состоит в реестре отечественного ПО и представляет собой готовое решение для оперативной и качественной оценки эффективности работы компании посредством автоматизации системы управления Ключевыми Показателями Эффективности (KPI).
УПОМИНАНИЯ
|22.07.2025
|«ПрофИтПроект» автоматизировала работу визового центра GeoLightTravel на платформе «Турбо» 1
|24.05.2019
|«Долгопрудненский исследовательский центр» выпустил новую линейку решений «Турбо» и представил флагманский продукт «Турбо ERP» 1
ПрофИтПроект и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо BI 4 1
|Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 82 1
|Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бюджетирование 21 1
|Михалев Владимир 1 1
|Сергеев Георгий 1 1
|Астахин Сергей 1 1
|Сущик Сергей 1 1
|Виноград Ирина 2 1
|Широкова Анна 2 1
|Денисова Любовь 1 1
|Бабань Борис 3 1
|Егоров Владимир 82 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17654 1
|Европа 24452 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44585 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151133 1
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