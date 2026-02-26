Получите все материалы CNews по ключевому слову
Integer Интеджер
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Integer и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 58 1
|Зайцев Михаил 318 2
|Виноград Ирина 2 2
|Машошин Виктор 1 1
|Manky Derek - Мэнки Дерек 8 1
|Водясов Алексей 222 1
|Егоров Владимир 87 1
|Михалев Владимир 1 1
|Сергеев Георгий 1 1
|Астахин Сергей 1 1
|Сущик Сергей 1 1
|Peterson Chris - Петерсон Крис 4 1
|Денисова Любовь 1 1
|Бабань Борис 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421914, в очереди разбора - 726628.
Создано именных указателей - 190973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.