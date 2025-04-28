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Samsung Internet браузер



28.04.2025 «Столото» запустил PWA-версию мобильного приложения для iOS и Android 1
24.07.2024 В браузер Chrome встроят сверхполезный инструмент, запрещающий «жрать» оперативную память 1
18.01.2024 МТС первой в России презентовала Samsung Galaxy S24 1
16.01.2024 Пользователи с блокировщиками рекламы массово жалуются на резко замедлившийся YouTube. Но жадность Google тут ни при чем 1
04.04.2023 Программы-взломщики для правительств отсталых стран методично атакуют смартфоны на iOS и Android 2
09.11.2022 Хакеры полностью захватывают ПК, используя как приманку давно мертвый Adobe Flash 1
10.12.2021 Хакеры для кражи данных подобрали ключ ко всем браузерам. Проблема, похоже, неразрешима 1
11.08.2021 В Mozilla испугались, что новый Firefox «сломает» сайты, и призвали на помощь пользователей 1
21.03.2019 Россияне нашли в Android древнюю дыру, позволяющую ломать мессенджеры и банковские приложения 1
06.04.2017 VMware расширяет партнерство с Samsung для создания мобильных и десктопных решений нового поколения 1
24.01.2017 Samsung приступила к распространению ОС Android 7.0 Nougat 1
03.12.2015 Samsung выпустила веб-браузер для очков виртуальной реальности Samsung Gear VR 2

Публикаций - 12, упоминаний - 14

Samsung Internet и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11919 7
Samsung Electronics 10350 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1483 2
X Corp - Twitter 2877 2
Apple Inc 12237 2
Broadcom - VMware 2402 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1267 1
Oculus VR 73 1
Microsoft Corporation 24798 1
Salesforce.com 433 1
Adobe Systems 1559 1
ДОК 835 1
Integer - Интеджер 11 1
Mozilla Foundation 201 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13086 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 475 1
DocsInBox - Pointer - Поинтер 27 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1093 1
Unsplash 954 1
Amnesty International 20 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1549 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9347 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24585 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28658 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6359 4
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2579 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12937 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10745 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25869 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24644 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14065 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2055 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11440 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7354 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2602 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21673 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13983 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6932 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12615 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52254 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12800 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7488 2
Оповещение и уведомление - Notification 4817 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5407 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67402 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9497 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8531 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4666 1
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 269 1
Кибербезопасность - Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 75 1
Кибербезопасность - Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 115 1
CSRF (XSRF) - Cross Site Request Forgery - уязвимость - «межсайтовая подделка запроса» - вид атак на посетителей веб-сайтов, использующий недостатки протокола HTTP 23 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 539 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7913 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16061 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13617 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2992 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 849 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11289 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4044 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3211 1
Google Chrome - браузер 1586 7
Google Android 14203 7
Mozilla Firefox - браузер 1895 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4642 4
Microsoft Edge - браузер 1999 4
Microsoft Windows 15850 4
Apple iOS 7930 3
Apple Safari - браузер 861 3
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Apple macOS 2101 2
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Google Chromium Authors - Chromium - браузер 258 2
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Samsung Galaxy S6 - смартфон 149 2
Microsoft Windows 10 1798 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 274 1
Google Play - Google Store - Android Market 3338 1
Google Android 7 - Android Nougat 219 1
Broadcom - VMware Workspace Suite - VMware Workspace ONE 74 1
Samsung Knox 98 1
Samsung S-Pen - Стилус 138 1
Samsung DeX - Samsung Desktop eXperience - Samsung Linux on Dex - Linux on Galaxy 70 1
Broadcom - VMware Horizon Suite 119 1
Google Android WebView 48 1
Broadcom - VMware AirWatch Enterprise Mobility Management Suite - VMware EMM - VMware Enterprise Mobility Management - VMware MDM - VMware Mobile Device Management 50 1
Samsung Pass 5 1
Samsung Galaxy Gear 141 1
Samsung Gear VR 23 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 429 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 1
Microsoft Windows NT 881 1
JavaScript - JS - язык программирования 1222 1
Google Chrome Web Store 48 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 206 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 1
Mozilla Gecko - браузерный движок 67 1
Alibaba UCWeb UC Browser - браузер 30 1
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 1
Зайцев Михаил 280 1
Тошин Сергей 1 1
Schuh Justin - Шух Джастин 3 1
Dhawan Sumit - Дхаван Сумит 7 1
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Lecigne Clement - Лесинь Клеман 4 1
Мельникова Анастасия 406 1
Губанов Андрей 96 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52478 3
Россия - РФ - Российская федерация 147876 2
Южная Корея - Республика 6712 2
Испания - Королевство 3733 2
Италия - Итальянская Республика 4374 2
Германия - Федеративная Республика 12766 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1067 1
Казахстан - Республика 5618 1
Малайзия 871 1
Беларусь - Белоруссия 5796 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17355 1
Армения - Республика 2313 1
Япония 13350 1
Франция - Французская Республика 7890 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 728 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48943 3
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1473 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 510 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52250 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13974 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5060 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5881 1
Английский язык 6723 1
BleepingComputer - Издание 366 3
The Verge - Издание 567 1
Reddit 323 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 31 1
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