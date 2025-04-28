Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Столото» запустил PWA-версию мобильного приложения для iOS и Android

Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» запустил PWA-версию мобильного приложения для iOS и Android с полным функционалом сайта. На текущий момент PWA-версия дает пользователям функционал по покупке и получению выигрыша по билетам государственных лотерей, распространяемых «Столото», а также предоставляет информацию об акциях, бонусных играх и других дополнительных сервисных функциях. Об этом CNews сообщили представители «Столото».

Помимо полного функционала на домашнем экране мобильного телефона или десктопе компьютера, использование официальной PWA-версии защищает пользователя от риска стать жертвой мошенников, использующих доверие потребителей к государственным лотереям.

PWA-версия доступна как для пользователей iOS, так и для пользователей Android.

Для платформы iOS ранее установленное мобильное приложение не обновляется и на сегодняшний день не обладает полным функционалом: отсутствуют новые сервисные функции, бонусные игры, информация об акциях и прочие новинки.

Чтобы установить PWA-версию мобильного сайта stoloto.ru для iOS, нужно: открыть сайт stoloto.ru в браузере Safari на телефоне; нажать на иконку «Поделиться»; пролистать меню вниз и нажать на пункт «На экран “Домой”»; нажать «Добавить» в правом верхнем углу. Ярлык появится на экране.

Для пользователей Android официальное мобильное приложение «Столото» остается доступно для скачивания в магазинах приложений Samsung Galaxy Store, Huawei AppGallery, Xiaomi GetApps, NashStore, RuMarket, Rustore, AppBazar, а также по ссылке с официального сайта.

PWA-версию для Android приложения можно установить по следующей инструкции: открыть сайт stoloto.ru в браузере (поддерживается браузерами Chrome, Firefox, Edge и Samsung Internet) на телефоне; нажать на иконку «Настройки» (три точки сверху справа); нажать «Добавить на главный экран»; в предложении установить приложение нажать «Установить» После установки приложение появится на домашнем экране смартфона.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Университет аннулировал итоги студенческого конкурса по программированию из-за использования ИИ

Власти хотят признать экстремистами создателей «Мир танков» и национализировать их активы

В России арестованы счета создателей «Мира танков»

Хакеры усилили DDoS-атаки на Россию. Особенно досталось ИТ, телекому и букмекерам

Хакеры набросились на российскую медицину. Под главным ударом фармацевтика

В США взлет популярности мессенджеров с шифрованием после скандала с утечкой данных у министра обороны

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор линейки портативных колонок Hisense Party: качественная музыка всегда и везде

Зачем нужна цветная электронная книга в 2025 году: 5 лучших моделей

Домашняя печать на 3D-принтере в 2025 году: лучшие модели для дома

Показать еще

Наука

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153