Получите все материалы CNews по ключевому слову
МТС AppBazar
МТС AppBazar и организации, системы, технологии, персоны:
|Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2743 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11953 1
|Google Android 14203 2
|Google Play - Google Store - Android Market 3338 1
|МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 95 1
|Apple iOS 7930 1
|Николаев Вячеслав 102 1
|Овчинников Василий 17 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147876 3
|Беларусь - Белоруссия 5796 2
|Армения - Республика 2313 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356425, в очереди разбора - 758712.
Создано именных указателей - 173689.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.