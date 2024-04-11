Сервис бесконтактной оплаты МТС Pay стал доступен для владельцев Android-смартфонов

ПАО «МТС» сообщает о запуске сервиса бесконтактной оплаты МТС Pay с банковских карт платежной системы «Мир» для владельцев смартфонов на операционной системе (ОС) Android. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сервис позволяет добавлять в приложение МТС Pay сразу до 10 банковских карт и платить в «одно касание» той картой, которой удобно, при этом необязательно быть абонентом МТС.

Для пользования сервисом достаточно скачать приложение МТС Pay в Google Play или AppBazar, ввести номер мобильного телефона для авторизации и добавить в приложение реквизиты банковских карт. Список доступных банков будет отображаться в приложении.

МТС Pay позволяет оплачивать в «одно касание» везде, где принимают карты платежной системы «Мир» и настроена бесконтактная оплата, а также снимать наличные в банкоматах. При оплате с карты при помощи сервиса МТС Pay пользователь сохраняет доступный кешбэк.

Для пользователей iOS сервис МТС Pay доступен с февраля 2023 г. вместе с платежным стикером Pay Tag.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белорусии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.