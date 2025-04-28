МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги

Алексей Клепиков, «МТС Финтех»: Чтобы обеспечить круглосуточное обслуживание, мы полностью импортозаместили иностранные системы ктуре во время релизов иногда приходилось приостанавливать обслуживание» CNews: Как менялся сервис «МТС Деньги» с момента запуска? Какие ключевые этапы стали определяющими для успеха продукта?

Держатели карт «МТС Деньги» чаще всего выбирают кешбэк на маркеплейсы, супермаркеты и связь ПАО «МТС», цифровая экосистема, определила топ-5 самых популярных категорий кешбэка по экосистемной дебетовой карте «МТС Деньги». В числе лидеров – маркетплейсы и супермаркеты. Об этом CNews сообщили представители МТС. Самая популярная категория кешбэка среди держателей карты «МТС Деньги» – маркетплейс

МТС запустила оплату по QR-коду с карт «МТС Деньги» МТС сообщила о запуске возможности оплачивать товары и услуги в торговых точках и интернет-магазинах по QR-коду СБП с карт «МТС Деньги» с помощью приложения «МТС Деньги» на Android. В приложении «МТС Деньги» появилась возможность совершать платежи с помощью QR-кодов Системы быстрых платежей (СБП) в офл

Сервис бесконтактной оплаты МТС Pay стал доступен для владельцев Android-смартфонов ПАО «МТС» сообщает о запуске сервиса бесконтактной оплаты МТС Pay с банковских карт платежной системы «Мир» для владельцев смартфонов на операционной системе (ОС) Android. Об этом CNews сообщили представители МТС. Сервис позволяет добавлять в приложен

МТС запустит бесконтактную оплату смартфоном с помощью «МТС Pay» МТС запускает «МТС Pay» для бесконтактной оплаты. Клиенты разных российских банков смогут добавить дебетовые и кредитные карты в приложение «МТС Pay» и оплачивать покупки телефоном. В Татарстане сервис

В России строят суверенного «убийцу» Apple Pay и Google Pay запущенного еще в 2017 г. Пять лет назад оператор совместно с «МТС банком» создали проект «Кошелек МТС деньги», доступный только абонентам МТС и позволявший «совершать платежи и переводы с пом

«МТС Банк» запустил рефинансирование и оформление потребительских кредитов в приложении «МТС Деньги» «МТС Банк» запустил онлайн-оформление нецелевых кредитов наличными и рефинансирования потребительских кредитов и кредитных карт в мобильном приложении «МТС Деньги». Это пятый канал, через который клиенты-физические лица смогут подписать кредитный договор с «МТС Банком». При оформлении документов через «МТС Деньги» предусмотрена скидка –

МТС начала бесплатно страховать пользователей электронных денег Пользователи «Кошелек МТС Деньги» получили бесплатную страховку Оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) объявил о вв

МТС представила будущее платформы «Кошелек МТС Деньги» МТС представила концепцию развития платформы «Кошелек МТС Деньги». Как рассказали CNews В компании, оператор объединит платежные сервисы при помощи

Assist реализовал функциональность оплаты картой в приложении «МТС Деньги» в Беларуси Мобильный оператор МТС в Беларуси запустил приложение «МТС Деньги», которое представляет собой многофункциональный платежный инструмент. Теперь в нем появился функционал оплаты с помощью банковской карты через провайдера электронных платежей Assist

МТС запустил электронный кошелек для доступа к финансовым сервисам «в один клик» Телекоммуникационный оператор МТС объявил о запуске нового сервиса «Кошелек МТС Деньги», который позволит «в один клик» получать доступ к финансовым сервисам МТС, получа

МТС сделала мобильную связь бесплатной для владельцев карты «МТС Smart Деньги» Компания МТС и «МТС-Банк», входящий в топ-50 российских банков по величине активов, объявили о старте продаж карты «МТС Smart Деньги», владельцы которой при использовании банковских услуг получат возможность бесплатно пользоваться интернетом дома и в поездках по стране, а также общаться с абонентами МТС всей

В салонах МТС можно расплатиться бонусным баллами Компания МТС объявила о расширении программы «МТС Бонус» для держателей банковской карты «МТС Деньги» и предложила оплачивать любые покупки в розничных магазинах своей сети бонусными баллами. Рассчитаться бонусными баллами в салонах МТС можно по курсу десять к одному – каждые 10 бал

«МТС Банк» предложил своим клиентам виртуальную карту «МТС Деньги» «МТС Банк» предложил своим клиентам воспользоваться виртуальной картой «МТС Деньги», чтобы обезопасить свои платежи в интернете. Карта пополняемая, максимальный лимит — до i100 тыс., сообщили CNews в «МТС Банке». Виртуальная карта — это современный платежный инстру

«МТС Банк» эмитировал 2 млн карт MasterCard дной платежной системы MasterCard, из которых около 1,3 млн штук приходятся на универсальные карты «МТС Деньги», реализуемые совместно с телекоммуникационным оператором «Мобильные ТелеСистемы».

МТС, «МТС Банк» и MasterCard выпустили банковские карты на основе бесконтактной технологии MasterCard PayPass ы» (МТС), «МТС-Банк» и платежная система MasterCard объявили о выпуске банковских пластиковых карт «МТС Деньги» со встроенным NFC-чипом для бесконтактной оплаты товаров и услуг на основе иннова