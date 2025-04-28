Разделы

МТС Pay MTS Pay МТС Деньги

МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги

Омниканальный сервис запущен на базе экосистемы МТС, с помощью которого можно платить в онлайн и оффлайн и получать кешбэк. Включает в себя технологию бесконтактной оплаты с помощью NFC-модуля, который работает в связке с мобильным приложением МТС Pay, а для оплаты онлайн – модуль, который позволяет оплачивать товары и услуги с карты любого банка, с баланса счета абонентского номера любого оператора или с помощью СБП.

СОБЫТИЯ

28.04.2025 Алексей Клепиков, «МТС Финтех»: Чтобы обеспечить круглосуточное обслуживание, мы полностью импортозаместили иностранные системы

ктуре во время релизов иногда приходилось приостанавливать обслуживание» CNews: Как менялся сервис «МТС Деньги» с момента запуска? Какие ключевые этапы стали определяющими для успеха продукта?

15.04.2025 Держатели карт «МТС Деньги» чаще всего выбирают кешбэк на маркеплейсы, супермаркеты и связь

ПАО «МТС», цифровая экосистема, определила топ-5 самых популярных категорий кешбэка по экосистемной дебетовой карте «МТС Деньги». В числе лидеров – маркетплейсы и супермаркеты. Об этом CNews сообщили представители МТС. Самая популярная категория кешбэка среди держателей карты «МТС Деньги» – маркетплейс
07.02.2025 МТС запустила оплату по QR-коду с карт «МТС Деньги»

МТС сообщила о запуске возможности оплачивать товары и услуги в торговых точках и интернет-магазинах по QR-коду СБП с карт «МТС Деньги» с помощью приложения «МТС Деньги» на Android. В приложении «МТС Деньги» появилась возможность совершать платежи с помощью QR-кодов Системы быстрых платежей (СБП) в офл
11.04.2024 Сервис бесконтактной оплаты МТС Pay стал доступен для владельцев Android-смартфонов

ПАО «МТС» сообщает о запуске сервиса бесконтактной оплаты МТС Pay с банковских карт платежной системы «Мир» для владельцев смартфонов на операционной системе (ОС) Android. Об этом CNews сообщили представители МТС. Сервис позволяет добавлять в приложен
01.02.2023 МТС запустит бесконтактную оплату смартфоном с помощью «МТС Pay»

МТС запускает «МТС Pay» для бесконтактной оплаты. Клиенты разных российских банков смогут добавить дебетовые и кредитные карты в приложение «МТС Pay» и оплачивать покупки телефоном. В Татарстане сервис
13.07.2022 В России строят суверенного «убийцу» Apple Pay и Google Pay

запущенного еще в 2017 г. Пять лет назад оператор совместно с «МТС банком» создали проект «Кошелек МТС деньги», доступный только абонентам МТС и позволявший «совершать платежи и переводы с пом
21.09.2020 «МТС Банк» запустил рефинансирование и оформление потребительских кредитов в приложении «МТС Деньги»

«МТС Банк» запустил онлайн-оформление нецелевых кредитов наличными и рефинансирования потребительских кредитов и кредитных карт в мобильном приложении «МТС Деньги». Это пятый канал, через который клиенты-физические лица смогут подписать кредитный договор с «МТС Банком». При оформлении документов через «МТС Деньги» предусмотрена скидка –
11.01.2018 МТС начала бесплатно страховать пользователей электронных денег

Пользователи «Кошелек МТС Деньги» получили бесплатную страховку Оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) объявил о вв
31.05.2017 МТС представила будущее платформы «Кошелек МТС Деньги»

МТС представила концепцию развития платформы «Кошелек МТС Деньги». Как рассказали CNews В компании, оператор объединит платежные сервисы при помощи
23.03.2017 Assist реализовал функциональность оплаты картой в приложении «МТС Деньги» в Беларуси

Мобильный оператор МТС в Беларуси запустил приложение «МТС Деньги», которое представляет собой многофункциональный платежный инструмент. Теперь в нем появился функционал оплаты с помощью банковской карты через провайдера электронных платежей Assist
13.02.2017 МТС запустил электронный кошелек для доступа к финансовым сервисам «в один клик»

Телекоммуникационный оператор МТС объявил о запуске нового сервиса «Кошелек МТС Деньги», который позволит «в один клик» получать доступ к финансовым сервисам МТС, получа
14.06.2016 МТС сделала мобильную связь бесплатной для владельцев карты «МТС Smart Деньги»

Компания МТС и «МТС-Банк», входящий в топ-50 российских банков по величине активов, объявили о старте продаж карты «МТС Smart Деньги», владельцы которой при использовании банковских услуг получат возможность бесплатно пользоваться интернетом дома и в поездках по стране, а также общаться с абонентами МТС всей
26.03.2015 В салонах МТС можно расплатиться бонусным баллами

Компания МТС объявила о расширении программы «МТС Бонус» для держателей банковской карты «МТС Деньги» и предложила оплачивать любые покупки в розничных магазинах своей сети бонусными баллами. Рассчитаться бонусными баллами в салонах МТС можно по курсу десять к одному – каждые 10 бал
28.07.2014 «МТС Банк» предложил своим клиентам виртуальную карту «МТС Деньги»

«МТС Банк» предложил своим клиентам воспользоваться виртуальной картой «МТС Деньги», чтобы обезопасить свои платежи в интернете. Карта пополняемая, максимальный лимит — до i100 тыс., сообщили CNews в «МТС Банке». Виртуальная карта — это современный платежный инстру
20.03.2013 «МТС Банк» эмитировал 2 млн карт MasterCard

дной платежной системы MasterCard, из которых около 1,3 млн штук приходятся на универсальные карты «МТС Деньги», реализуемые совместно с телекоммуникационным оператором «Мобильные ТелеСистемы».
29.10.2012 МТС, «МТС Банк» и MasterCard выпустили банковские карты на основе бесконтактной технологии MasterCard PayPass

ы» (МТС), «МТС-Банк» и платежная система MasterCard объявили о выпуске банковских пластиковых карт «МТС Деньги» со встроенным NFC-чипом для бесконтактной оплаты товаров и услуг на основе иннова
14.10.2008 МТС запустила услугу «МТС-Pay»

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о запуске сервиса «МТС-Pay», пользователи которого могут с помощью сотового телефона оплачивать услуги МТС и дру

Публикаций - 107, упоминаний - 134

МТС Pay и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14454 101
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9222 8
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 7
МегаФон 10017 6
Apple Inc 12697 6
Google LLC 12310 5
Samsung Electronics 10676 5
Пи Джи груп - LiteBox - Облачный ритейл - Лайтбокс 11 4
МТС - Экосистема МТС - МТС Финтех 19 4
Yandex - Яндекс 8550 4
Intervale - Интервейл - СмартКардЛинк 49 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 348 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1840 3
NVision Group - Энвижн Груп 685 3
Oracle Siebel Systems 515 2
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 205 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 2
Информзащита 862 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4574 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 306 2
Geocell 27 2
Mobile TeleSystems B.V. 6 2
Babilon-Mobile - Вавилон-Мобайл - Вавилон-GSM - Вавилон-Т - сотовый оператор Таджикистана 52 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих - Сенсор-Тех Лаборатория АНО 28 1
Jabra 78 1
Карабах-Телеком 7 1
Белтелеком - Beltelecom - Республиканское унитарное предприятие электросвязи в Белоруссии 95 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1513 1
Атлант Телеком - Atlant Telecom - Альтернативная цифровая сеть 9 1
Celly 4 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 126 1
МТС Беларусь - МТС Белоруссия - Мабільныя ТэлеСістэмы 38 1
МТС Центр макрорегион 64 1
Fibernet - FiberNet Telecom Group - FiberNet Communications 9 1
Sharq Telekom 2 1
Paygine - Пэй Энджин 17 1
Ростелеком 10379 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3141 1
Huawei 4259 1
Accenture plc 694 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 548 59
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 21
Visa International 1976 10
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 52 9
UZCARD - ЕОПЦ - Единый общереспубликанский процессинговый центр 24 9
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 193 9
МТС Трэвел - MTS Travel 288 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8269 4
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 142 4
Fedilco Group Limited - Viva-MTS - МТС Армения - МобиДрам 5 3
ГПБ - Газпромбанк 1183 3
НСПК - Национальная система платежных карт 903 3
Альфа-Банк 1880 3
NanduQ - Qiwi 1006 3
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 121 2
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. 9 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1390 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 354 2
Русский стандарт Банк 475 2
ВТБ - ВТБ24 669 2
Культурная служба - Пономиналу.ру 20 1
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 27 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Душанбе сити банк МДО 4 1
Subjoy - Subway - Сабвей - сеть ресторанов быстрого обслуживания 18 1
Кредит Европа банк 66 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 194 1
ГПБ Белгазпромбанк 19 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1512 1
Альфа-Банк - Нетмонет 11 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3014 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
ВТБ - Почта Банк 504 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 874 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 479 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5292 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3136 3
Петербургский метрополитен ГУП 144 1
Национальный банк Таджикистана - Бонки миллии Тоҷикистон 6 1
Правительство Москвы - КОС - Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы 16 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2013 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2263 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 346 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 75 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих 10 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 37
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73599 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 30
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 28
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8962 25
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25686 24
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3139 24
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13021 21
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1287 19
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 18
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5179 17
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 15
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 14
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 870 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 11
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1081 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17144 10
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2028 10
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4462 10
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2456 10
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2823 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 8
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1881 7
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 373 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8802 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6713 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 6
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9407 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31904 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8476 5
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 340 5
Google Android 14764 15
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 816 13
Apple Pay 505 10
Samsung Pay 295 9
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 413 9
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 176 9
Apple iOS 8296 8
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 623 8
Национальный банк Таджикистана - Корти Милли - банковские карты национальной платежной системы Республики Таджикистан 19 7
Межбанковский процессинговый центр - Элкарт - карта национальной платежной системы Кыргызской Республики 19 7
МТС - Мой МТС 121 7
Google Play - Google Store - Google Android Market 3446 7
Apple - App Store 3016 6
МТС SIM-карты - МТС Абонент 142 5
МТС Бонус 17 5
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 127 5
МТС ID - МТС ID KYC 59 4
МТС Cashback - MTS Cashback 34 4
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 221 3
MasterCard Gold 21 3
MasterCard Standard 16 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7394 3
MasterCard Maestro 158 3
МТС Big Data 312 2
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 214 2
МТС Касса 11 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 144 2
ЦБ Армения - ArCa - Armenian Card - Армениан Кард - Национальная единая платежная система 9 2
МТС - NUUM 35 2
Intervale - Payguide 6 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 887 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 850 2
Apple Touch ID 288 2
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 294 2
Альфа-Мобайл 82 1
Visa payWave 77 1
МегаФон Банк 6 1
Intel Evo 107 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 1
Иссопов Эдуард 14 6
Герчук Михаил 88 4
Стасевич Владимир 12 4
Воронина Елена 21 3
Лацанич Василь 106 3
Зиборова Ольга 18 2
Воронин Павел 182 2
Пальчун Кирилл 69 2
Миногарова Мария 4 2
Братчикова Наталья 24 2
Варварин Роман 3 2
Савченко Вадим 19 2
Рябый Илья 20 2
Туринге Иван 31 2
Калина Алексей 2 2
Корня Алексей 80 2
Клепиков Алексей 121 2
Румянцев Антон 47 2
Делицын Леонид 133 2
Горбунов Александр 55 2
Волков Алексей 53 1
Комлев Владимир 35 1
Тюрин Андрей 8 1
Соловенчук Александр 139 1
Витязь Александр 43 1
Бородин Андрей 40 1
Макаров Андрей 25 1
Грибов Андрей 74 1
Маковский Максим 14 1
Лаптев Максим 19 1
Стрешинский Владимир 8 1
Киселев Сергей 69 1
Егошин Сергей 92 1
Хренов Сергей 41 1
Ройтберг Павел 40 1
Фатьянов Игорь 1 1
Кайгородова Оксана 80 1
Полянцев Вениамин 2 1
Пахомов Александр 108 1
Чазов Андрей 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 157849 69
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45977 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14525 11
Армения - Республика 2376 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18723 8
Беларусь - Белоруссия 6058 6
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 507 6
Казахстан - Республика 5823 5
Турция - Турецкая республика 2500 5
Узбекистан - Республика 1880 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53529 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8186 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1362 4
Грузия 1289 4
Таджикистан - Республика 917 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3240 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3298 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4310 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2978 3
Европа 24659 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1364 2
Германия - Федеративная Республика 12950 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3404 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1899 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2689 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2096 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1078 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 133 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Приозерск 50 1
Россия - Рощино 24 1
Россия - Краснолесье 4 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волховский район - Новая Ладога 7 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Сиверский 11 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18313 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13574 1
Земля - планета Солнечной системы 10683 1
Ирландия - Республика 1027 1
Польша - Республика 2003 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3199 1
Израиль 2785 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 91
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 38
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 16
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 562 15
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3788 13
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 12
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 9
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 6
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1073 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6680 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 4
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 210 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 3
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 619 3
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 636 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 2
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 495 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 798 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1053 2
Аудит - аудиторский услуги 3113 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
Льготы - Льготный период 51 2
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 445 2
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 516 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2965 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 2
НКО - Некоммерческая организация 593 2
Известия ИД 714 1
Ведомости 1273 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 665 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 92 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1064 3
MasterCard - Mobile Payments Study 17 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Juniper Research 551 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 175 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 131 1
Рустелеком ТК 304 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1652 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1284 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 4
