Получите все материалы CNews по ключевому слову
МТС Pay MTS Pay МТС Деньги
Омниканальный сервис запущен на базе экосистемы МТС, с помощью которого можно платить в онлайн и оффлайн и получать кешбэк. Включает в себя технологию бесконтактной оплаты с помощью NFC-модуля, который работает в связке с мобильным приложением МТС Pay, а для оплаты онлайн – модуль, который позволяет оплачивать товары и услуги с карты любого банка, с баланса счета абонентского номера любого оператора или с помощью СБП.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
|28.04.2025
|
Алексей Клепиков, «МТС Финтех»: Чтобы обеспечить круглосуточное обслуживание, мы полностью импортозаместили иностранные системы
ктуре во время релизов иногда приходилось приостанавливать обслуживание» CNews: Как менялся сервис «МТС Деньги» с момента запуска? Какие ключевые этапы стали определяющими для успеха продукта?
|15.04.2025
|
Держатели карт «МТС Деньги» чаще всего выбирают кешбэк на маркеплейсы, супермаркеты и связь
ПАО «МТС», цифровая экосистема, определила топ-5 самых популярных категорий кешбэка по экосистемной дебетовой карте «МТС Деньги». В числе лидеров – маркетплейсы и супермаркеты. Об этом CNews сообщили представители МТС. Самая популярная категория кешбэка среди держателей карты «МТС Деньги» – маркетплейс
|07.02.2025
|
МТС запустила оплату по QR-коду с карт «МТС Деньги»
МТС сообщила о запуске возможности оплачивать товары и услуги в торговых точках и интернет-магазинах по QR-коду СБП с карт «МТС Деньги» с помощью приложения «МТС Деньги» на Android. В приложении «МТС Деньги» появилась возможность совершать платежи с помощью QR-кодов Системы быстрых платежей (СБП) в офл
|11.04.2024
|
Сервис бесконтактной оплаты МТС Pay стал доступен для владельцев Android-смартфонов
ПАО «МТС» сообщает о запуске сервиса бесконтактной оплаты МТС Pay с банковских карт платежной системы «Мир» для владельцев смартфонов на операционной системе (ОС) Android. Об этом CNews сообщили представители МТС. Сервис позволяет добавлять в приложен
|01.02.2023
|
МТС запустит бесконтактную оплату смартфоном с помощью «МТС Pay»
МТС запускает «МТС Pay» для бесконтактной оплаты. Клиенты разных российских банков смогут добавить дебетовые и кредитные карты в приложение «МТС Pay» и оплачивать покупки телефоном. В Татарстане сервис
|13.07.2022
|
В России строят суверенного «убийцу» Apple Pay и Google Pay
запущенного еще в 2017 г. Пять лет назад оператор совместно с «МТС банком» создали проект «Кошелек МТС деньги», доступный только абонентам МТС и позволявший «совершать платежи и переводы с пом
|21.09.2020
|
«МТС Банк» запустил рефинансирование и оформление потребительских кредитов в приложении «МТС Деньги»
«МТС Банк» запустил онлайн-оформление нецелевых кредитов наличными и рефинансирования потребительских кредитов и кредитных карт в мобильном приложении «МТС Деньги». Это пятый канал, через который клиенты-физические лица смогут подписать кредитный договор с «МТС Банком». При оформлении документов через «МТС Деньги» предусмотрена скидка –
|11.01.2018
|
МТС начала бесплатно страховать пользователей электронных денег
Пользователи «Кошелек МТС Деньги» получили бесплатную страховку Оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) объявил о вв
|31.05.2017
|
МТС представила будущее платформы «Кошелек МТС Деньги»
МТС представила концепцию развития платформы «Кошелек МТС Деньги». Как рассказали CNews В компании, оператор объединит платежные сервисы при помощи
|23.03.2017
|
Assist реализовал функциональность оплаты картой в приложении «МТС Деньги» в Беларуси
Мобильный оператор МТС в Беларуси запустил приложение «МТС Деньги», которое представляет собой многофункциональный платежный инструмент. Теперь в нем появился функционал оплаты с помощью банковской карты через провайдера электронных платежей Assist
|13.02.2017
|
МТС запустил электронный кошелек для доступа к финансовым сервисам «в один клик»
Телекоммуникационный оператор МТС объявил о запуске нового сервиса «Кошелек МТС Деньги», который позволит «в один клик» получать доступ к финансовым сервисам МТС, получа
|14.06.2016
|
МТС сделала мобильную связь бесплатной для владельцев карты «МТС Smart Деньги»
Компания МТС и «МТС-Банк», входящий в топ-50 российских банков по величине активов, объявили о старте продаж карты «МТС Smart Деньги», владельцы которой при использовании банковских услуг получат возможность бесплатно пользоваться интернетом дома и в поездках по стране, а также общаться с абонентами МТС всей
|26.03.2015
|
В салонах МТС можно расплатиться бонусным баллами
Компания МТС объявила о расширении программы «МТС Бонус» для держателей банковской карты «МТС Деньги» и предложила оплачивать любые покупки в розничных магазинах своей сети бонусными баллами. Рассчитаться бонусными баллами в салонах МТС можно по курсу десять к одному – каждые 10 бал
|28.07.2014
|
«МТС Банк» предложил своим клиентам виртуальную карту «МТС Деньги»
«МТС Банк» предложил своим клиентам воспользоваться виртуальной картой «МТС Деньги», чтобы обезопасить свои платежи в интернете. Карта пополняемая, максимальный лимит — до i100 тыс., сообщили CNews в «МТС Банке». Виртуальная карта — это современный платежный инстру
|20.03.2013
|
«МТС Банк» эмитировал 2 млн карт MasterCard
дной платежной системы MasterCard, из которых около 1,3 млн штук приходятся на универсальные карты «МТС Деньги», реализуемые совместно с телекоммуникационным оператором «Мобильные ТелеСистемы».
|29.10.2012
|
МТС, «МТС Банк» и MasterCard выпустили банковские карты на основе бесконтактной технологии MasterCard PayPass
ы» (МТС), «МТС-Банк» и платежная система MasterCard объявили о выпуске банковских пластиковых карт «МТС Деньги» со встроенным NFC-чипом для бесконтактной оплаты товаров и услуг на основе иннова
|14.10.2008
|
МТС запустила услугу «МТС-Pay»
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о запуске сервиса «МТС-Pay», пользователи которого могут с помощью сотового телефона оплачивать услуги МТС и дру
МТС Pay и организации, системы, технологии, персоны:
|Иссопов Эдуард 14 6
|Герчук Михаил 88 4
|Стасевич Владимир 12 4
|Воронина Елена 21 3
|Лацанич Василь 106 3
|Зиборова Ольга 18 2
|Воронин Павел 182 2
|Пальчун Кирилл 69 2
|Миногарова Мария 4 2
|Братчикова Наталья 24 2
|Варварин Роман 3 2
|Савченко Вадим 19 2
|Рябый Илья 20 2
|Туринге Иван 31 2
|Калина Алексей 2 2
|Корня Алексей 80 2
|Клепиков Алексей 121 2
|Румянцев Антон 47 2
|Делицын Леонид 133 2
|Горбунов Александр 55 2
|Волков Алексей 53 1
|Комлев Владимир 35 1
|Тюрин Андрей 8 1
|Соловенчук Александр 139 1
|Витязь Александр 43 1
|Бородин Андрей 40 1
|Макаров Андрей 25 1
|Грибов Андрей 74 1
|Маковский Максим 14 1
|Лаптев Максим 19 1
|Стрешинский Владимир 8 1
|Киселев Сергей 69 1
|Егошин Сергей 92 1
|Хренов Сергей 41 1
|Ройтберг Павел 40 1
|Фатьянов Игорь 1 1
|Кайгородова Оксана 80 1
|Полянцев Вениамин 2 1
|Пахомов Александр 108 1
|Чазов Андрей 22 1
|Известия ИД 714 1
|Ведомости 1273 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 665 1
|Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 92 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1652 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1284 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414211, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 189368.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.