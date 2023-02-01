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МТС запустит бесконтактную оплату смартфоном с помощью «МТС Pay»

МТС запускает «МТС Pay» для бесконтактной оплаты. Клиенты разных российских банков смогут добавить дебетовые и кредитные карты в приложение «МТС Pay» и оплачивать покупки телефоном. В Татарстане сервис заработает в марте и будет доступен для абонентов всех операторов.

Бесконтактная оплата проводится через мобильное приложение «MTC Pay», в которое можно добавлять карты разных банков. Дополнительно на чехле телефона или самом устройстве закрепляется внешний NFC-модуль — Pay Tag, его можно использовать для оплаты в любых терминалах, где принимается бесконтактная оплата пластиковыми картами. Платежи надежно защищены: данные банковской карты хранятся в зашифрованном виде.

Стартовая серия Pay Tag будет доступна в Москве в начале февраля, а уже с марта NFC-модули появятся в магазинах МТС по всей России, включая Татарстан. «МТС банк» будет отправлять пользователям, оставившим предзаказ на сайте, SMS о готовности Pay Tag.

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