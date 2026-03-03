Разделы

FinTech Pay Tag Платежный стикер


СОБЫТИЯ

03.03.2026 «Т-Банк» запустил первые в России зеркальные платежные стикеры 1
22.08.2024 Дмитрий Горшков -

Развитие транспорта невозможно без больших данных

 1
08.07.2024 Сбербанк в партнерстве с Торгово-промышленной палатой России выпустил платежный стикер для семейных предпринимателей 1
15.04.2024 Банк «Синара»: три четверти россиян оплачивают покупки банковской картой 1
11.04.2024 Сервис бесконтактной оплаты МТС Pay стал доступен для владельцев Android-смартфонов 1
08.02.2024 Сбербанк выпустил платежный стикер в честь Дня науки 1
05.02.2024 Росбанк выпустил премиальные платежные стикеры Mir Supreme 1
18.12.2023 Клиентам банка «Синара» стали доступны стикеры для бесконтактной оплаты 1
20.11.2023 ПСБ предложил премиальным клиентам платежные стикеры Mir Supreme 1
12.10.2023 «Почта банк» выпустил новую партию платежных стикеров 1
28.09.2023 «Точка» запустила платежные стикеры для предпринимателей 1
08.09.2023 Как оплачивать покупки смартфоном без карты в 2023 году: рабочие способы 1
17.08.2023 «Абсолют банк» начал выпуск платежного стикера для бизнеса 1
23.05.2023 «Юmoney» выпустила платёжный стикер для бесконтактной оплаты 1
04.05.2023 ВТБ тестирует платежные стикеры для своих клиентов 1
12.04.2023 «Почта банк» запустил платежные стикеры для бесконтактной оплаты 1
06.02.2023 «Сбер» начинает масштабное тестирование клиентами платежного стикера 1
01.02.2023 МТС запустит бесконтактную оплату смартфоном с помощью «МТС Pay» 1
23.01.2023 «Сбер» проведет самое масштабное тестирование клиентами платежного стикера 1
14.12.2022 «Тинькофф» выпустил платежный стикер для оплаты с помощью телефона 1

FinTech и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14736 2
Apple Inc 12791 2
Google LLC 12364 2
Samsung Electronics 10746 1
Huawei 4307 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 198 1
SER Group 12 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 860 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8345 5
ВТБ - Почта Банк 505 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1410 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 686 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 2
Синара ГК - Sinara Group 116 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3034 1
ГПБ - Газпромбанк 1194 1
НСПК - Национальная система платежных карт 910 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 1
Visa International 1977 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 557 1
ПСБ - Промсвязьбанк 920 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 574 1
Абсолют Банк 243 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 376 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1912 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 120 1
Солидарность 0 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1548 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5359 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2096 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13091 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3434 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 722 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2830 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5288 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1493 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 949 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 439 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 261 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3152 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25808 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25628 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12349 7
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2059 5
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1289 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5357 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8248 4
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1392 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12438 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8421 3
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1082 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19047 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7730 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74249 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27261 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57915 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4479 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2467 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5928 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8857 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29014 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5717 2
FinTech - QR-код - QR-платеж - Платежи по QR-коду - Оплата по QR-коду - Универсальный QR 114 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13088 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1460 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6248 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 663 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17272 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9014 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32261 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7489 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4171 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17259 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13431 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9627 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8250 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4644 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13097 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23439 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7428 7
Apple Pay 508 6
Сбер - ОРПС - Объединенная Российская Платежная Система - СберКарт 66 5
Google Android 14857 4
Apple iOS 8343 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3466 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 824 3
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 414 3
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 856 2
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 127 2
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 134 2
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 108 2
Сбер - СберПрайм 62 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Tinkoff Pro - Tinkoff Premium - Tinkoff Platinum - Tinkoff Black 25 2
Т-Банк - Тинькофф - T-Pay - Tinkoff Pay 35 2
VK RuStore - Рустор 542 2
Минтранс РФ - ГосЛог - НЦТЛП - Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа 13 1
Минтранс РФ - СИЦ ФГБУ - Такси ФГИС 5 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 906 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 625 1
Huawei AppGallery 329 1
Samsung Pay 295 1
Apple iPhone 6 4862 1
Huawei Pay 15 1
ВТБ - Почта Банк Онлайн 33 1
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 102 1
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 116 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 220 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 354 1
ВТБ - Открытие ФК - Opencard 3 1
ВТБ Мультибонус 4 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 229 1
ВТБ - Почта Банк - Вездедоход 4 1
Минцифры РФ - Госключ 196 1
НСПК - СБПэй 48 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Tinkoff Private - Цифровой private banking от Тинькофф 4 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 212 1
Прокопович Денис 1 1
Дыбова Елена 1 1
Коробченко Давыд 1 1
Шашкин Алексей 59 1
Жуков Александр 42 1
Охорзин Алексей 8 1
Васильев Андрей 28 1
Ковалев Игорь 31 1
Царев Кирилл 39 1
Яныкин Ростислав 15 1
Горшков Дмитрий 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 159109 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46247 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18876 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8256 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3326 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4350 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2731 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1729 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3280 1
Южная Корея - Республика 6894 1
Беларусь - Белоруссия 6095 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51543 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26154 5
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 566 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7325 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8228 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11832 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5453 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55287 2
Национальный проект - Беспилотные логистические коридоры - программа развития умного автономного транспорта в России - ПКРТИ - программа комплексного развития транспортной инфраструктуры - проект Караван по развитию перевозок беспилотным транспортом 53 1
Национальный проект - Эффективная транспортная система 3 1
Образование в России 2582 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6721 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5834 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10569 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3817 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 914 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2991 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4438 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20512 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6808 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2277 1
Экономический эффект 1221 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5985 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 631 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1078 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 359 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10568 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5760 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32119 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17502 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5350 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5989 1
Паспорт - Паспортные данные 2746 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2973 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8573 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2604 1
Импортозамещение - параллельный импорт 571 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1837 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 979 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1448 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 888 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 173 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 73 1
РАН - Российская академия наук 2044 1
